La China Suárez contó un curioso detalle de la primera vez que durmió con Rusherking: “No me había pasado nunca”

La relación entre Eugenia ‘La China’ Suárez y Thomas Nicolás Tobar, conocido popularmente como Rusherking, se confirmó en mayo de 2022, y desde entonces ambos artistas comparten muchos momentos juntos y lo transmiten a través de las redes sociales, donde se dedican románticos mensajes. El miércoles, invitada a un programa de televisión, reveló un detalle inesperado sobre la primera vez que durmió con el cantante: “No me había pasado nunca”.

“Estás muerta de amor”, le dijo Fernando Dente durante la emisión de Noche al Dente (América) que la tuvo como invitada. Ella, muy sonriente, respondió: “Se nota mucho. Fue una conexión inexplicable”.

Los artistas se conocieron durante una fiesta Bresh en mayo de 2022, tras separarse de sus respectivas parejas: la China de Benjamín Vicuña y Rusherking de María Becerra.

La China Suárez contó cómo conoció a Rusherking

“Yo lo vi, no lo conocía personalmente y me gustó su actitud. Estaba con una capucha verde, en un costadito, como misterioso. Me pareció súper lindo”, relató la actriz de Casi Ángeles sobre el momento en el que ocurrió el flechazo para ella.

Asimismo, remarcó que hubo una peculiaridad en su relación con el intérprete de “Quiero creer”, respecto a sus experiencias anteriores. “Fue todo muy lento, muy distinto a todo lo que yo venía haciendo en mi vida. ¿Cómo se llama? Cortejar. Como en las relaciones antiguas”, destacó.

ARCHIVO-. La pareja suele compartir fotos juntos en las redes sociales

Además, dio un detalle que no pasó desapercibido, sobre la primera noche que durmió con Rusherking. “Yo no soy tradicional y me acuerdo de que con él fue una cosa tremenda. La primera vez que dormí con él, me pasó una cosa que no me había pasado nunca. A mí, no me gustan esas cosas de dormir enroscados. Si puedo hacer la pared de almohadas en el medio, la hago. Pero, me abrazó y me acuerdo de que la sensación que tenía era de ‘por favor, que no me suelte nunca más’. Era una cosa como, no sé, rarísima”, explicó con una sonrisa en el rostro.

La China Suárez compartió un emotivo mensaje para Rusherking en las redes Instagram @sangrejaponesa

La declaración de amor de la China Suárez a Rusherking

En sus redes sociales, la actriz comparte a diario fotos y videos junto a su pareja y el 14 de febrero, Día de San Valentín, no fue la excepción.

“No iba a hacer ningún posteo por el Día de los Enamorados, pero, te busqué tanto que no pienso desaprovechar ninguna oportunidad para recordarte lo que significás para mí”, le manifestó ese día en su cuenta de Instagram.

El romántico mensaje de la China Suárez a Rusherking Instagram @sangrejaponesa

En ese sentido, agregó: “Hoy, una vez más, me demostraste de qué estás hecho, tus valores, sos puro amor. Te amo”. Junto al texto, compartió una foto de ambos durante la escapada romántica que hicieron a Playa del Carmen, en México, para recibir el 2023.

Los posteos de la China Suárez y Rusherking

La respuesta del cantante en la publicación no se hizo esperar y fue también muy romántica. “Te amo muchísimo, mi amor. Gracias por hacerme tan feliz. Sos lo más lindo que existe y estoy feliz de tenerte a mi lado”, le escribió.

