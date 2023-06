El anuncio de la China Suárez entre lágrimas que sorprendió a sus seguidores: “No fueron meses fáciles”

escuchar

Eugenia “la China” Suárez dio inicio a su recorrido en el mundo del entretenimiento cuando era apenas una niña y, tímidamente, comenzaba a protagonizar diversos cortos publicitarios. Su encanto y la comodidad con la que se movía ante la cámara la llevaron rápidamente a integrar el elenco de exitosas telenovelas para después pasar a pisar fuerte en la industria de la mano de Cris Morena en programas como Rincón de Luz, Floricienta y Casi Ángeles.

El anuncio de la China Suárez entre lágrimas que sorprendió a sus seguidores

Pero aunque su carrera como actriz y modelo no hizo más que crecer, hubo una faceta que desarrolló brevemente y la cual soñaba expandir: la musical. Ahora, tras dos décadas de trabajos tanto en la pantalla chica como en la grande, de colaborar como modelo y embajadora para reconocidas casas de diseño y de debutar como solista en el 2022 con el tema “Lo que dicen de mi”, la China anunció entre lágrimas que se alió con Warner Music para dar el próximo gran paso de su carrera como cantante.

En las últimas horas, la ex Casi Ángeles se mostró en sus Historias de Instagram en medio de un rodaje para avisarle a sus millones de seguidores que “estuviesen atentos” a las publicaciones, ya que se acercaba un gran anuncio. Dicho y hecho, un par de horas más tarde compartió un video en donde se la podía ver entrando a la oficina de Warner Music Latinoamérica para cerrar el contrato que la transformó en una parte oficial de la firma.

La emoción de la China Suárez tras anunciar su alianza con Warner Music instagram @sangrejaponesa

Con la noticia ya confirmada, la protagonista de Objetos subió otra filmación en donde, entre lágrimas, agradeció la oportunidad al igual que el apoyo tanto de sus fans como de su familia en este punto clave de su vida personal y profesional. “Veo el video y lloro. Le pedí mucho a Dios y al universo esto. Gracias por confiar en mi y gracias a mi nueva familia. No tengo dudas de que vamos a hacer cosas muy lindas”, manifestó.

A continuación, mostró el “detrás de escena” del proceso que la trajo hasta acá junto a una serie de reflexiones sobre el recorrido. “No fueron meses fáciles. Tantas veces en donde una duda si va por el camino correcto, si seguir. Bajas los brazos nunca es una opción”, escribió.

La China Suárez debutó como solista con el videoclip de su tema "Lo que dicen de mi" (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Finalmente, sobre una foto en donde se la veía cubierta en lágrimas, relató: “Ese día me preguntaba a donde estaba, a donde iba. Por qué pasaba lo qué pasaba. Tenía dias tristes porque dudaba mucho de lo que valía. Yo también tengo días de mi**da, duelos, procesos ch**os. Pero la vida me premia una vez más, y no pienso desaprovecharlo”. Asimismo, etiquetó a MOJO Latam -la distribuidora digital de artistas por Latinoamérica- y a su creador Juan Ignacio Viale a modo de agradecimiento. “Gracias por todo”, expresó la artista.

En un comunicado sobre su incorporación a MOJO y a Warner Music, ella expresó: “Este acuerdo es un paso muy importante en mi carrera y estoy mega emocionada por el futuro. Me siento honrada de formar parte de esta familia musical y estoy lista para explorar nuevas posibilidades y llevar mi música a un nivel completamente nuevo. ¡Prepárense para lo que viene. Los sueños se cumplen!”.

