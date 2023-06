Rusherking reveló cómo fue volver a trabajar con María Becerra y explicó qué pasó con el final de su relación

escuchar

María Becerra y Thomas Nicolás Tobar -popularmente conocido como Rusherking- comenzaron su relación en el 2019, cuando ella empezaba a pararse fuerte en el ambiente musical y él daba sus primeros pasos en la misma industria. Dos años más tarde y apenas unos meses después de lanzar su primera colaboración, se separaron en medio de un gran escándalo provocado por una supuesta infidelidad de parte del músico.

Rusherking reveló cómo fue volver a trabajar con María Becerra

A partir de ese momento, cada uno siguió su camino y evitaron cruzarse, a pesar de que ambos no solo trabajan en el mismo rubro sino que comparten grupo de amigos. Pero esta tensa distancia se terminó el pasado 1 de junio cuando, a un año y medio de la pelea que rompió su noviazgo, se unieron con los demás traperos que integran la agrupación Los del espacio para lanzar una canción juntos. Un par de horas tras el gran debut, Rusherking pasó por Red Flag (Luzu Tv) y dio detalles sobre la inesperada tregua.

“¿Cómo pudiste hacerle esto a la mina que estuvo cuando no eras nadie, wacho?”, disparó María Becerra a través de Twitter a finales de diciembre del 2021. Minutos después, volvió a escribir: “Hijo de mil... me acabas de cag... el autoestima”. En simultáneo, en la misma red social circulaba una versión que indicaba que Rusherking había sido visto in fraganti con otra mujer. Aunque más tarde la cantante salió a pedir disculpas por el exabrupto, finalmente ambos hicieron pública su separación.

María Becerra y Rusherking se separaron a finales del 2021 Instagram: @rusherking

A partir de ese momento, nunca más volvieron a cruzarse. Ella dio inicio a su relación con el músico Julián Reininger, más conocido como Rei, con quien sigue en pareja actualmente; mientras él se vinculó con Eugenia “la China” Suárez, de quien se separó recientemente luego de diez meses de noviazgo.

No obstante y contrario a la creencia de los fans, días atrás sorprendieron al anunciar el lanzamiento de “Los del espacio”, una colaboración en la que también dieron el presente FMK, Tiago PZK, Duki, Emilia Mernes y Lit Killah. El tema y su respectivo videoclip salieron el jueves 1 de junio por la noche y revolucionaron las redes, especialmente por la presencia de los ex.

Tras el lanzamiento, el intérprete de “Perfecta” pasó por Red Flag, el ciclo por streaming de Luzu Tv conducido por Grego Rossello en donde, inevitablemente, le preguntaron cómo fue el encuentro. “Se dio todo muy natural, todos estuvimos de acuerdo. De hecho fue un tema que hablamos”, expresó.

Y agregó: “En su momento, como se sabe, nosotros terminamos muy mal la relación, pero son cosas de wachines y de inmaduros. Pero pasó el tiempo, hablamos y tenemos la mejor (onda). Estamos felices los dos de que hayamos podido compartir, a pesar de todo lo que pasó, un hecho histórico y poder compartir con los pibes (el resto de los músicos) de nuevo, para nosotros es genial”.

Rusherking lanzó un tema con María Becerra, le dedicó “una indirecta” y estallaron las redes

Asimismo, el periodista indagó sobre uno de los versos de Rusherking -“Donde hubo fuego, cenizas quedan”- que muchos interpretaron como una indirecta hacia Becerra. “La barra es una barra, te lo juro”, admitió el artista, dejando en claro que, contrario a la especulación del público, su vínculo actual con “la nena de Argentina” es estrictamente profesional.

