La banda cantó un tema desde sus casas. Fuente: Instagram.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de marzo de 2020 • 13:24

Como una forma de agradecimiento a todos aquellos que están enfrentando la pandemia del coronavirus , anoche se llevó a cabo el iHeartRadio Living Room concert for America en los Estados Unidos. El evento conducido por el cantante Sir Elton John fue transmitido por la TV y la radio y contó con la presencia de muchos artistas, entre los que se encontraron los Backstreet Boys .

La "boy band" más importante de la década del 90 formó parte del festejo y cada uno de sus integrantes desde su hogar cantó uno de sus temas más famosos: "I want it that way". Gracias a la edición, Kevin, A.J., Nick, Howie y Brian cantaron la canción juntos y con la ayuda de miembros de sus familias. Se lo pudo ver a A.J. desde su estudio y rodeado de su colección de zapatillas; a Kevin con sus dos hijos tocando instrumentos y a Brian en pijama en su living.

Otros de los artistas que participaron de este evento fueron Billie Eilish, Alicia Keys, Mariah Carey, Billie Joe Armstrong -cantante de Green Day- , entre otros.

Los fondos recaudados fueron destinados a organizaciones benéficas como Feeding America y First Responders Children's Foundation , las cuales apoyan a quienes han sido más afectados por la pandemia Covid-19.

Coronavirus en Estados Unidos

Estados Unidos se encuentra en el puesto 1 de países con mayor cantidad de infectados. La lista de los primeros diez se compone de la siguiente manera: Estados Unidos 143724, Italia 97840, China 82122, España 80110, Alemania 63221, Francia 40708, Irán 38309, Reino Unido 19780, Suiza 14829, Holanda 10930.