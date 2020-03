El show de los Backstreet Boys: un gran hit nostálgico con menciones al pasado

Los Backstreet Boys compartieron su primera foto de esta nueva visita a Buenos Aires

"Se suponía que me casaría con un Backstreet Boy" decía la remera de una de las mujeres que esperaba afuera del Campo Argentino de Polo el sábado junto a sus dos amigas. Esta imagen se replicaba varias veces. Las edades variaban entre los treinta y los cincuenta años, también los sectores sociales, pero casi todas fueron en grupo. Nada de familia; pocas parejas; como buen revival de la adolescencia, este recital era el de las amigas.

Tal vez algunas ya los habían visto en el Luna Park de 2015, pero esta fecha era distinta. DNA, el disco lanzado por la banda estadounidense a comienzos de 2019, fue el primero en debutar en el primer puesto de los rankings de ventas después de veinte años. Si en ese período parecía que los Backstreet Boys habían perdida la magia, esta noche probaron que están muy lejos de eso.

Nick Carter, Kevin Richardson, Brian Littrell, AJ MCLean y Howie Dorough subieron al escenario con "I Wanna Be with You" para después seguir con "The Call", una canción del año 2000 a tono con el vestuario y las visuales que en aquel momento hubiéramos descrito como futuristas. Al comienzo es difícil entrar en un universo que está a décadas de distancia y el quinteto parece una imitación lejana de lo que alguna vez fue.

Es a partir del segundo cuarto del show, a través de baladas como "Show Me the Meaning" y "More Than That", que los cinco cantantes demuestran que sus voces siguen estando a la altura de un show de casi dos horas, entre lágrimas, gritos y manos en el pecho de la audiencia. Sobre una pista, sin músicos en escena, y sin nada de playback, los BSB no sólo cumplen vocalmente, sino que además el paso del tiempo en sus voces resulta en una especie de actualización sobre las canciones de siempre.

Más allá del talento de sus integrantes, uno de los puntos fuerte de la banda fue y será que estamos tratando con cinco chicos lindos devenidos en señores lindos, y ellos mismos sostienen parte del show sobre eso. "You're always in the Backstreet Boys 'corazón'" , dice Nick esperando el obvio griterío y después de preguntarle a las argentinas si todavía los aman. El beboteo continúa cuando Kevin y AJ toman el escenario y bailan al ritmo del "a ver, a ver, que mueva la colita" que cantan las espectadoras. Y por último recuerdan cuando estaba de moda lanzar corpiños y bombachas al escenario: "hoy decidimos devolverles el favor", anuncian antes de cambiarse en cubículos y revolear sus calzoncillos al sector VIP. "Diviértanse como si fuera 1999", pide AJ y sí, definitivamente en los recitales de los Backstreet Boys sigue siendo 1999.

Las nuevas y viejas canciones se continúan intercalando dejando en evidencia por qué DNA pudo funcionar: suena como lo más noventoso de la discografía de la banda. En "No Place", por ejemplo, le rinden culto a sus parejas e hijos mientras se proyectan sus caras en las visuales. Claro que esto es nuevo en los eternamente jóvenes Backstreet Boys, pero a la vez refuerza el espíritu tradicional que llevaron siempre.

Antes de pasar al fragmento a capella (¡y en español!) del show, Kevin, Nick, Brian, AJ y Howie recordaron uno por uno las edades que tenían al arrancar la banda en 1993. No sólo la música, las letras, las visuales, el vestuario en composé y hasta el consumo de los cinco integrantes por parte del público como bombas sexuales remiten constantemente a los años 90's, sino que además el show es un gran hit nostálgico con menciones al pasado y eso es lo que hace que funcione.

La fase final del show del DNA tour arranca con el mega éxito "Everybody", incluye "The One" y parece terminar con "I Want It That Way". Si a esta altura no estás bailando, probablemente estás muerto. Los BSB no tendrán la agilidad de hace treinta años, pero cumplen la expectativa y logran mantener muy arriba la energía con coreografías más simples. Luego de despedirse para el ruego obligatorio de "una más", AJ, Nick, Brian, Howie y Kevin vuelven al escenario para "Don't Go Breaking My Heart" y "Larger Than Life". Entre fuegos artificiales y la mitad del sector VIP agitando paradas sobre las sillas de plástico, los Backstreet Boys concluyen un gran homenaje a sí mismos y a la altura de quienes fueron en su época dorada.