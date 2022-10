Se arrodilló y le pidió casamiento a su novia en pleno show de Coldplay: “¿Querés que envejezcamos juntos?”

escuchar

La presencia de Coldplay en la Argentina se convirtió en todo un acontecimiento y nadie se lo quiso perder. Algunos decidieron hacer del evento un plan familiar, otros optaron por ir con amigos o solos, y también estuvieron quienes eligieron ir con sus parejas. Benjamín y Macarena viajaron unos mil kilómetros para ver a la banda en vivo en River, pero lo que ella no sabía es que irían como novios y volverían con otro estatus: comprometidos. Él le pidió casamiento en pleno concierto y el momento se volvió viral en las redes. En diálogo con LA NACION, la protagonista de la historia contó como vivió la emotiva propuesta: “Todos en mi familia se guardaron el secreto”.

La quinta visita de la banda al país es un verdadero furor y las redes sociales se convirtieron en el espacio donde los fanáticos comparten fragmentos de los shows y donde pueden encontrarse escenas muy emotivas. Entre ellas se destacó una que derritió de amor a los usuarios. Un joven se puso de rodillas, sacó un anillo y le propuso casamiento a su novia mientras de fondo sonaba “Yellow”. Sin poder creerlo, su pareja le dijo que sí e inmediatamente quienes estaban a su alrededor comenzaron a aplaudir y gritar. El momento fue captado en un video que ya superó el millón de reproducciones en TikTok.

La propuesta de casamiento en el show de Coldplay (Video: TikTok @benjaminduk3)

“La decisión de casarme con vos la tengo tomada desde el primer día, porque sos lo más lindo y bueno del universo. Estaba esperando el momento oportuno para pedírtelo. ¡Te amo hasta el infinito, gracias por estar en mi vida!”, escribió el enamorado en el video, y los usuarios no tardaron en reaccionar ante su romántico gesto. “Acá llorando por gente que no conozco”; “el sueño de la piba”; “soy lágrimas”, “qué perfecto timing”, “el pedido perfecto no existe... encima con ‘Yellow’”y “¡Pibe, te merecés el cielo”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en la publicación.

El pedido de matrimonio no fue espontáneo, al contrario, llevaba varios meses de preparativos, aunque la novia no sospechaba nada. Ella y su hermana son fanáticas de la banda británica, así que junto con Benjamín, fueron al recital y se volvieron protagonistas de un acontecimiento viral.

“Mi hermana lo ayudó a elegir el tema y compraron juntos el anillo. Mis papás sabían, porque él les había dicho y también nuestros amigos más íntimos. Todos se guardaron el secreto”, le expresó Macarena a LA NACION.

El miércoles 26 de octubre asistieron al concierto y, mientras Coldplay tocaba su canción favorita y cientos de miles de luces de colores iluminaban el estadio, su novio se le acercó y le dijo al oído: “¿Querés que envejezcamos juntos?”.

Macarena y Benjamín se comprometieron durante el show de Coldplay Gentileza

“Yo me reí, porque justo la noche anterior estábamos escuchando ese tema y me lo dijo”, relató. A su vez, dijo que como Benjamín suele decirle eso seguido, su primera reacción fue mirarlo y reírse. Sin embargo, no sabía que esta vez iba a ser diferente: “Después se arrodilló y me preguntó: ‘¿te querés casar conmigo?’”. Y efectivamente, en el video se pudo ver como con lágrimas en los ojos, le dijo que sí y se fundieron en un fuerte abrazo.

“El momento fue muy lindo y emotivo. ‘Yellow’ es mi tema favorito y por eso planearon que sea justo ahí”, sostuvo la joven. A su vez, reveló que las personas que estaban atrás suyo sabían lo que iba a suceder porque su novio, en búsqueda de complicidad, se los reveló cuando ella fue al baño: “Una de las chicas le sostuvo el anillo hasta ese momento y los demás filmaron”. Todos los felicitaron y una señora del público le dijo entre risas: “Estábamos rezando desde que nos contó”.

Benjamín calificó al día como "el mejor de su vida" (Video: TikTok @benjaminduk3)

Macarena y Benjamín son de Villa Ángela, Chaco, y actualmente conviven en Resistencia. Están juntos hace cinco años, pero se conocen desde hace una década. En un futuro no muy lejano, pasarán por el Registro Civil. “Hace mucho él había tomado la decisión de proponerme casamiento, pero estaba esperando el momento ideal. Incluso quería hacer algo más grande, pero sabía que capaz no me iba a gustar, entonces decidió hacerla así ... ¡qué no me parece poco!”, concluyó Macarena.