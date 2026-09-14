La entrega de los Premios Emmy se llevará a cabo en la noche de este lunes 14 de septiembre, y quienes deseen ver todos los detalles de la ceremonia deben saber en qué canal pasan los Premios Emmy 2026 hoy.

Los Premios Emmy acaparan la atención de la escena televisiva internacional y en la premiación estarán presentes la figuras más rutilantes del ambiente y se reconocerán los trabajos más recientes, que incluyen la última mitad del 2025 y los primeros meses del año en curso.

En qué canal pasan los Premios Emmy 2026 hoy

Para toda América Latina, los Premiso Emmy serán transmitidos desde el Peacock Theater, de Los Ángeles, a través de las señales TNT y HBO Max.

En la Argentina, la cobertura comenzará a las 20 con la alfombra roja y la entrega de premios podrá verse desde las 21.

Para ver la ceremonia de los Premio Emmy por HBO Max, es necesario contar con una suscripción. Solo hace falta ingresar a través de cualquier dispositivo a su aplicación o su sitio oficial, con usuario y contraseña. Una vez dentro, solo hace falta buscar la transmisión en vivo, que inicia a partir de las 20 con la alfombra roja, seguida por la gala de premiación completa, desde las 21 horas.

En tanto, TNT ofrece la emisión de la alfombra roja de forma gratuita. Se puede ver por su canal de YouTube oficial, y contará con comentarios en español y entrevistas exclusivas.

La transmisión de la premiación será por el canal TNT, que según el cableoperador, cuenta con lo siguientes datos:

Flow (Personal): Canal 306 (Digital).

Canal 306 (Digital). Telecentro: Canal 407 (SD).

Canal 407 (SD). DirecTV: Canal 502 (SD/HD).

Canal 502 (SD/HD). Claro TV: Canal 309 (HD).

Se trata de la 78ª edición de los premios Emmy, que tendrá como anfitriona a Mariska Hargitay, quien se convertirá en la primera mujer en presentar la ceremonia en los últimos 15 años.

Cómo seguir la ceremonia de los Premios Emmy VALERIE MACON - AFP

Quiénes son los favoritos para los Premios Emmy 2026

Entre las series que llegan con mayor cantidad de candidaturas se encuentran:

The Pitt (HBO Max), con 25 nominaciones.

(HBO Max), con 25 nominaciones. Hacks (HBO Max), con 24, siendo la mayor cantidad obtenida por una comedia en la historia de los Emmy.

(HBO Max), con 24, siendo la mayor cantidad obtenida por una comedia en la historia de los Emmy. La maldición de Widow’s Bay (Apple TV), con 19.

(Apple TV), con 19. Pluribus (Apple TV), con 18.

(Apple TV), con 18. Bronca (Netflix) lidera entre las miniseries con 16 menciones.

Los principales nominados

A continuación, los nominados de las principales categorías de los Emmy que distinguen a las producciones emitidas entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026.

Mejor serie dramática

La diplomática (Netflix)

La edad dorada (HBO Max)

El caballero de los siete reinos (HBO Max)

Paradise (Disney+)

The Pitt (HBO Max)

Pluribus (Apple TV+)

Slow Horses (Apple TV+)

Your Friends and Neighbors (Apple TV+)

Mejor serie de comedia

Abbott Elementary (Disney+)

El Oso (Disney+)

Hacks (HBO Max)

Margo’s Got Money Troubles (Apple TV)

Nadie quiere esto (Netflix)

Only Murders in the Building (Disney+)

Shrinking (Apple TV)

La maldición de Widow’s Bay (Apple TV)

Mejor miniserie o antología

All Her Fault (Prime Video)

La bestia en mí (Netflix)

Bronca (Netflix)

DTF St. Louis (HBO Max)

Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette (Disney+)

Mejor reality de competencia

Dancing With the Stars

RuPaul’s Drag Race

Survivor

Top Chef

The Traitors

Mejor programa de variedades

The Daily Show

Jimmy Kimmel Live!

Last Week Tonight With John Oliver

The Late Show With Stephen Colbert CHAD BATKA - NYTNS

The Late Show With Stephen Colbert

Saturday Night Live

Mejor actor en serie dramática

Sterling K. Brown – Paradise

Gary Oldman – Slow Horses

Mark Ruffalo – Task

Rufus Sewell – La diplomática

Noah Wyle (The Pitt) Warrick Page - Max

Noah Wyle – The Pitt

Mejor actriz en serie dramática

Carrie Coon – The Gilded Age

Chase Infiniti – Los testamentos

Keri Russell – La diplomática

Rhea Seehorn – Pluribus

Zendaya (Euphoria) HBO

Zendaya – Euphoria

Mejor actor en serie de comedia

Yahya Abdul-Mateen II – Wonder Man

Steve Carell – Rooster

Matthew Rhys – La maldición de Widow’s Bay

Jason Segel – Shrinking

Martin Short (Only Murders in the Building) Patrick Harbron - Disney

Martin Short – Only Murders in the Building

Mejor actriz en serie de comedia

Quinta Brunson – Abbott Elementary

Ayo Edebiri (El Oso) Disney+

Ayo Edebiri – El Oso

Elle Fanning – Margo’s Got Money Troubles

Lisa Kudrow – The Comeback

Jean Smart – Hacks

Mejor actriz en miniserie, antología o telefilm

Claire Danes – La bestia en mí

Sally Field (Criaturas luminosas) (Fuente: Netflix)

Sally Field – Criaturas luminosas

Carey Mulligan – Bronca

Sarah Pidgeon – Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette

Sarah Snook – All Her Fault

Mejor actor en miniserie, antología o telefilm

Riz Ahmed – Bait

Jason Bateman – Black Rabbit

Charlie Hunnam (Montruo: La historia de Ed Gein)

Charlie Hunnam – Monstruo: La historia de Ed Gein

Oscar Isaac – Bronca

Matthew Rhys – The Beast in Me

Mejor actor de reparto en serie de comedia

Colman Domingo (Las cuatro estaciones) JON PACK - Netflix

Colman Domingo – Las cuatro estaciones

Paul W. Downs – Hacks

Harrison Ford – Shrinking

Nick Offerman – Margo’s Got Money Troubles

Stephen Root – La maldición de Widow’s Bay

Michael Urie – Shrinking

Tyler James Williams – Abbott Elementary

Mejor actor de reparto en serie dramática

Patrick Ball – The Pitt

Billy Crudup – The Morning Show

Shawn Hatosy – The Pitt

Gerran Howell – The Pitt

Jack Lowden – Slow Horses

Tom Pelphrey – Task

Carlos-Manuel Vesga – Pluribus

Mejor actor de reparto en miniserie, antología o telefilm

Jason Bateman – DTF St. Louis

Richard Gadd – Hombre a medias

David Harbour (DTF St. Louis) Tina Rowden/HBO

David Harbour – DTF St. Louis

Richard Jenkins – DTF St. Louis

Charles Melton – Bronca

Nick Offerman – Death by Lightning

Mejor actriz de reparto en serie de comedia

Dale Dickey – La maldición de Widow’s Bay

Hannah Einbinder – Hacks

Janelle James – Abbott Elementary

Kate O’Flynn – La maldición de Widow’s Bay

Michelle Pfeiffer – Margo’s Got Money Troubles

Megan Stalter – Hacks

Jessica Williams – Shrinking

Mejor actriz de reparto en serie dramática

Taylor Dearden – The Pitt

Fiona Dourif – The Pitt

Allison Janney – La diplomática

Katherine LaNasa – The Pitt

Sepideh Moafi – The Pitt

Julianne Nicholson – Paradise

Karolina Wydra – Pluribus

Mejor actriz de reparto en miniserie, antología o telefilm

Linda Cardellini – DTF St. Louis

Dakota Fanning – All Her Fault

Laurie Metcalf – Monstruo: La historia de Ed Gein

Joy Sunday – DTF St. Louis

Youn Yuh-jung – Bronca

Constance Zimmer – Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette

Mejor programa animado

Bob’s Burgers – Grand Pre Pre Pre Opening

Rick and Morty – There’s Something About Morty

The Simpsons – Homer? A Cracker Bro?

Smiling Friends – Le Voyage Incroyable de Monsieur Grenouille

South Park – Sermon on the ’Mount

Star Wars: Visions – Black

Mejor diseño de producción para una serie narrativa contemporánea

Euphoria – This Little Piggy

The Pitt – 9:00 P.M.

Pluribus – Grenade

Slow Horses – Incommunicado

Merlina – If These Woes Could Talk

Mejor diseño de producción para un programa narrativo de época o fantasía

Fallout – The Wrangler

The Gilded Age – If You Want to Cook an Omelette

Palm Royale – Maxine Does Something Good

Spider-Noir – Step Into My Office

Stranger Things – Chapter Four: Sorcerer

Mejor diseño de producción para un programa narrativo de media hora

Hacks – Who’s Making Dinner?

El caballero de los siete reinos – Seven

Leanne – Please Be a Lizard

Only Murders in the Building – The House Always…

La maldición de Widow’s Bay – Lodging

Mejor casting en serie de comedia

Abbott Elementary (Disney+)

Hacks (HBO Max)

Only Murders in the Building (Disney+)

El elenco de Shrinking VALERIE MACON - AFP

Shrinking (Apple TV)

La maldición de Widow’s Bay (Prime Video)

Mejor casting en serie dramática

La diplomática (Netflix)

Paradise (Disney+)

The Pitt (HBO Max)

Pluribus

Pluribus (Apple TV)

Slow Horses (Apple TV)

Mejor casting en miniserie, antología o telefilm

All Her Fault (Prime Video)

La bestia en mí (Netflix)

Bronca (Netflix)

DTF St. Louis (HBO Max)

Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette (Disney+)

Mejor dirección en serie de comedia

Abbott Elementary – Ballgame

El Oso – Bears

La Silla – Life Goes by Too F**king Fast, It Really Does

Hacks – Hacks (Finale)

The Ms. Pat Show – Give It Arrest

La maldición de Widow’s Bay – Welcome to Widow’s Bay!

Mejor dirección en serie dramática

The Gilded Age – My Mind Is Made Up

Paradise – Exodus

The Pitt – 12:00 P.M.

Pluribus – We Is Us

Slow Horses – Scars

Task – Out Beyond Ideas of Wrongdoing and Rightdoing, There Is a River

Mejor dirección en miniserie, antología o telefilm

Bronca – It Will Stay This Way and You Will Obey

Bronca– Oh, the Comfort, the Inexpressible Comfort

Black Rabbit – The Black Rabbits

DTF St. Louis

Mejor actor invitado en serie de comedia

Michael J. Fox (Shrinking) Robert Voets

Michael J. Fox – Shrinking

Brett Goldstein – Shrinking

Hamish Linklater – La maldición de Widow’s Bay

Christopher McDonald – Hacks

Rob Reiner – El Oso

Connor Storrie – Saturday Night Live

Mejor actor invitado en serie dramática

Colman Domingo – Euphoria

Ernest Harden Jr. – The Pitt

Jeff Hiller – Pluribus

Jeff Kober – The Pitt

Jonathan Pryce – Slow Horses

Bradley Whitford – La diplomática

Mejor actriz invitada en serie de comedia

Leslie Bibb – Hacks

Jamie Lee Curtis – El Oso

Betty Gilpin – La maldición de Widow’s Bay

Cherry Jones – Hacks

Laurie Metcalf – Hacks

Kaitlin Olson – Hacks

Lauren Weedman – Hacks

Mejor actriz invitada en serie dramática

Brittany Allen – The Pitt

Tal Anderson – The Pitt

Tina Ivlev – The Pitt

Miriam Shor – Pluribus

Merritt Wever – The Gilded Age

Shailene Woodley – Paradise

Mejor guion en serie de comedia

Abbott Elementary – Team Building

La silla – Life Goes by Too F**king Fast, It Really Does

The Comeback – Valerie Does It All

Hacks – Hacks (Finale)

Jury Duty Presents: Company Retreat – Mergers and Acquisitions

La maldición de Widow’s Bay – Welcome to Widow’s Bay!

Mejor guion en serie dramática

La diplomática – Amagansett

The Pitt – 1:00 P.M.

The Pitt – 12:00 P.M.

Pluribus – We Is Us

Slow Horses – Scars

Task – A Still Small Voice

Mejor guion en miniserie, antología o telefilm

All Her Fault – Episode 8

La bestia en mí – Sick Puppy

Bronca – All the Things We’re Never Going to Have

Death by Lightning

DTF St. Louis

Mejor guion en programa de variedades

Jimmy Kimmel Live! SAMUEL CORUM - NYTNS

Jimmy Kimmel Live!

Last Week Tonight with John Oliver

The Late Show with Stephen Colbert

Mejor guion en especial de variedades

Chris Fleming: Live at the Palace

The Muppet Show

Nikki Glaser: Good Girl

The Oscars

Wanda Sykes: Legacy

Mejor telefilm

Jefes de Estados (Prime Video)

Miss You, Love You

Gente que conocemos en vacaciones (Netflix)

Criaturas luminosas (Netflix)

Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost War (Prime Video)

Mejor especial documental o de no ficción

John Candy: I Like Me

Marty, Life Is Short

Mel Brooks: The 99 Year Old Man!

My Mom Jayne: A Film By Mariska Hargitay

Ocean With David Attenborough

Mejor serie documental o de no ficción

The American Revolution

Mr. Scorsese

Rafa

Sean Combs: The Reckoning

The Yogurt Shop Murders