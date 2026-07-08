LA NACION

Premios Emmy 2026: todos los nominados

La Academia de Televisión estadounidense anunció las candidaturas para la 78ª edición de los galardones; la ceremonia de entrega se celebrará el próximo 14 de septiembre, con Mariska Hargitay como anfitriona

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Premios Emmy 2026: todos los nominados
Premios Emmy 2026: todos los nominadosCHRIS DELMAS - AFP

Los premios Emmy 2026 ya tienen a sus candidatos. La Academia de Televisión de los Estados Unidos anunció este martes las nominaciones para la 78ª edición de los galardones, cuya ceremonia se celebrará el próximo 14 de septiembre en el Peacock Theater, de Los Ángeles. La transmisión estará a cargo de NBC y Peacock y contará con la conducción de la actriz y productora Mariska Hargitay, quien se convertirá en la primera mujer en presentar la ceremonia en los últimos 15 años.

La gran favorita de esta edición es The Pitt (HBO Max), que encabeza la lista con 25 nominaciones, seguida muy de cerca por Hacks (HBO Max), con 24, la mayor cantidad obtenida por una comedia en la historia de los Emmy. También sobresalen las debutantes La maldición de Widow’s Bay (Prime Video), con 19 nominaciones, y Pluribus (Apple TV), con 18, mientras que la segunda temporada de Bronca (Netflix) lidera entre las miniseries con 16 menciones. Entre las plataformas, HBO Max volvió a dominar el panorama con 122 nominaciones en total.

Mariska Hargitay será la anfitriona de la gala, que se celebrará el 14 de septiembre
Mariska Hargitay será la anfitriona de la gala, que se celebrará el 14 de septiembreJordan Strauss - Invision

A continuación, los nominados en las principales categorías que distinguen a las producciones emitidas entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026.

Mejor serie dramática

La diplomática (Netflix)

La edad dorada (HBO Max)

El caballero de los siete reinos (HBO Max)

Paradise (Disney+)

The Pitt (HBO Max)

Pluribus (Apple TV+)

Slow Horses (Apple TV+)

Your Friends and Neighbors (Apple TV+)

Mejor serie de comedia

Abbott Elementary (Disney+)

El Oso (Disney+)

Hacks (HBO Max)

Margo’s Got Money Troubles (Apple TV)

Nadie quiere esto (Netflix)

Only Murders in the Building (Disney+)

Shrinking (Apple TV)

La maldición de Widow’s Bay (Apple TV)

Mejor miniserie o antología

All Her Fault (Prime Video)

La bestia en mí (Netflix)

Bronca (Netflix)

DTF St. Louis (HBO Max)

Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette (Disney+)

Mejor reality de competencia

Dancing With the Stars

RuPaul’s Drag Race

Survivor

Top Chef

The Traitors

Mejor programa de variedades

The Daily Show

Jimmy Kimmel Live!

Last Week Tonight With John Oliver

The Late Show With Stephen Colbert
The Late Show With Stephen ColbertCHAD BATKA - NYTNS

The Late Show With Stephen Colbert

Saturday Night Live

Mejor actor en serie dramática

Sterling K. Brown – Paradise

Gary Oldman – Slow Horses

Mark Ruffalo – Task

Rufus Sewell – La diplomática

Noah Wyle (The Pitt)
Noah Wyle (The Pitt)Warrick Page - Max

Noah Wyle – The Pitt

Mejor actriz en serie dramática

Carrie Coon – The Gilded Age

Chase Infiniti – Los testamentos

Keri Russell – La diplomática

Rhea Seehorn – Pluribus

Zendaya (Euphoria)
Zendaya (Euphoria)HBO

Zendaya – Euphoria

Mejor actor en serie de comedia

Yahya Abdul-Mateen II – Wonder Man

Steve Carell – Rooster

Matthew Rhys – La maldición de Widow’s Bay

Jason Segel – Shrinking

Martin Short (Only Murders in the Building)
Martin Short (Only Murders in the Building)Patrick Harbron - Disney

Martin Short – Only Murders in the Building

Mejor actriz en serie de comedia

Quinta Brunson – Abbott Elementary

Ayo Edebiri (El Oso)
Ayo Edebiri (El Oso)Disney+

Ayo Edebiri – El Oso

Elle Fanning – Margo’s Got Money Troubles

Lisa Kudrow – The Comeback

Jean Smart – Hacks

Mejor actriz en miniserie, antología o telefilm

Claire Danes – La bestia en mí

Sally Field (Criaturas luminosas)
Sally Field (Criaturas luminosas)(Fuente: Netflix)

Sally Field – Criaturas luminosas

Carey Mulligan – Bronca

Sarah Pidgeon – Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette

Sarah Snook – All Her Fault

Mejor actor en miniserie, antología o telefilm

Riz Ahmed – Bait

Jason Bateman – Black Rabbit

Charlie Hunnam (Montruo: La historia de Ed Gein)
Charlie Hunnam (Montruo: La historia de Ed Gein)

Charlie Hunnam – Monstruo: La historia de Ed Gein

Oscar Isaac – Bronca

Matthew Rhys – The Beast in Me

Mejor actor de reparto en serie de comedia

Colman Domingo (Las cuatro estaciones)
Colman Domingo (Las cuatro estaciones)JON PACK - Netflix

Colman Domingo – Las cuatro estaciones

Paul W. Downs – Hacks

Harrison Ford – Shrinking

Nick Offerman – Margo’s Got Money Troubles

Stephen Root – La maldición de Widow’s Bay

Michael Urie – Shrinking

Tyler James Williams – Abbott Elementary

Mejor actor de reparto en serie dramática

Patrick Ball – The Pitt

Billy Crudup – The Morning Show

Shawn Hatosy – The Pitt

Gerran Howell – The Pitt

Jack Lowden – Slow Horses

Tom Pelphrey – Task

Carlos-Manuel Vesga – Pluribus

Mejor actor de reparto en minserie, antología o telefilm

Jason Bateman – DTF St. Louis

Richard Gadd – Hombre a medias

David Harbour (DTF St. Louis)
David Harbour (DTF St. Louis)Tina Rowden/HBO

David Harbour – DTF St. Louis

Richard Jenkins – DTF St. Louis

Charles Melton – Bronca

Nick Offerman – Death by Lightning

Mejor actriz de reparto en serie de comedia

Dale Dickey – La maldición de Widow’s Bay

Hannah Einbinder – Hacks

Janelle James – Abbott Elementary

Kate O’Flynn – La maldición de Widow’s Bay

Michelle Pfeiffer – Margo’s Got Money Troubles

Megan Stalter – Hacks

Jessica Williams – Shrinking

Mejor actriz de reparto en serie dramática

Taylor Dearden – The Pitt

Fiona Dourif – The Pitt

Allison Janney – La diplomática

Katherine LaNasa – The Pitt

Sepideh Moafi – The Pitt

Julianne Nicholson – Paradise

Karolina Wydra – Pluribus

Mejor actriz de reparto en miniserie, antolología o telefilm

Linda Cardellini – DTF St. Louis

Dakota Fanning – All Her Fault

Laurie Metcalf – Monstruo: La historia de Ed Gein

Joy Sunday – DTF St. Louis

Youn Yuh-jung – Bronca

Constance Zimmer – Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette

Mejor programa animado

Bob’s BurgersGrand Pre Pre Pre Opening

Rick and MortyThere’s Something About Morty

The SimpsonsHomer? A Cracker Bro?

Smiling FriendsLe Voyage Incroyable de Monsieur Grenouille

South ParkSermon on the ’Mount

Star Wars: VisionsBlack

Mejor diseño de producción para una serie narrativa contemporánea

EuphoriaThis Little Piggy

The Pitt9:00 P.M.

PluribusGrenade

Slow HorsesIncommunicado

MerlinaIf These Woes Could Talk

Mejor diseño de producción para un programa narrativo de época o fantasía

Fallout – The Wrangler

The Gilded Age – If You Want to Cook an Omelette

Palm Royale – Maxine Does Something Good

Spider-Noir – Step Into My Office

Stranger Things – Chapter Four: Sorcerer

Mejor diseño de producción para un programa narrativo de media hora

Hacks – Who’s Making Dinner?

El caballero de los siete reinos – Seven

Leanne – Please Be a Lizard

Only Murders in the Building – The House Always…

La maldición de Widow’s Bay – Lodging

Mejor casting en serie de comedia

Abbott Elementary (Disney+)

Hacks (HBO Max)

Only Murders in the Building (Disney+)

El elenco de Shrinking
El elenco de ShrinkingVALERIE MACON - AFP

Shrinking (Apple TV)

La maldición de Widow’s Bay (Prime Video)

Mejor casting en serie dramática

La diplomática (Netflix)

Paradise (Disney+)

The Pitt (HBO Max)

Pluribus
Pluribus

Pluribus (Apple TV)

Slow Horses (Apple TV)

Mejor casting en miniserie, antología o telefilm

All Her Fault (Prime Video)

La bestia en mí (Netflix)

Bronca (Netflix)

DTF St. Louis (HBO Max)

Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette (Disney+)

Mejor dirección en serie de comedia

Abbott Elementary – Ballgame

El Oso – Bears

La Silla – Life Goes by Too F**king Fast, It Really Does

Hacks – Hacks (Finale)

The Ms. Pat Show – Give It Arrest

La maldición de Widow’s Bay – Welcome to Widow’s Bay!

Mejor dirección en serie dramática

The Gilded Age – My Mind Is Made Up

Paradise – Exodus

The Pitt – 12:00 P.M.

Pluribus – We Is Us

Slow Horses – Scars

Task – Out Beyond Ideas of Wrongdoing and Rightdoing, There Is a River

Mejor dirección en miniserie, antología o telefilm

Bronca – It Will Stay This Way and You Will Obey

Bronca– Oh, the Comfort, the Inexpressible Comfort

Black Rabbit – The Black Rabbits

DTF St. Louis

Mejor actor invitado en serie de comedia

Michael J. Fox (Shrinking)
Michael J. Fox (Shrinking)Robert Voets

Michael J. Fox – Shrinking

Brett Goldstein – Shrinking

Hamish Linklater – La maldición de Widow’s Bay

Christopher McDonald – Hacks

Rob Reiner – El Oso

Connor Storrie – Saturday Night Live

Mejor actor invitado en serie dramática

Colman Domingo – Euphoria

Ernest Harden Jr. – The Pitt

Jeff Hiller – Pluribus

Jeff Kober – The Pitt

Jonathan Pryce – Slow Horses

Bradley Whitford – La diplomática

Mejor actriz invitada en serie de comedia

Leslie Bibb – Hacks

Jamie Lee Curtis – El Oso

Betty Gilpin – La maldición de Widow’s Bay

Cherry Jones – Hacks

Laurie Metcalf – Hacks

Kaitlin Olson – Hacks

Lauren Weedman – Hacks

Mejor actriz invitada en serie dramática

Brittany Allen – The Pitt

Tal Anderson – The Pitt

Tina Ivlev – The Pitt

Miriam Shor – Pluribus

Merritt Wever – The Gilded Age

Shailene Woodley – Paradise

Mejor guion en serie de comedia

Abbott Elementary – Team Building

La silla – Life Goes by Too F**king Fast, It Really Does

The Comeback – Valerie Does It All

Hacks – Hacks (Finale)

Jury Duty Presents: Company Retreat – Mergers and Acquisitions

La maldición de Widow’s Bay – Welcome to Widow’s Bay!

Mejor guion en serie dramática

La diplomática – Amagansett

The Pitt – 1:00 P.M.

The Pitt – 12:00 P.M.

Pluribus – We Is Us

Slow Horses – Scars

Task – A Still Small Voice

Mejor guion en miniserie, antología o telefilm

All Her Fault – Episode 8

La bestia en mí – Sick Puppy

Bronca – All the Things We’re Never Going to Have

Death by Lightning

DTF St. Louis

Mejor guion en programa de variedades

Jimmy Kimmel Live!
Jimmy Kimmel Live!SAMUEL CORUM - NYTNS

Jimmy Kimmel Live!

Last Week Tonight with John Oliver

The Late Show with Stephen Colbert

Mejor guion en especial de variedades

Chris Fleming: Live at the Palace

The Muppet Show

Nikki Glaser: Good Girl

The Oscars

Wanda Sykes: Legacy

Mejor telefilm

Jefes de Estados (Prime Video)

Miss You, Love You

Gente que conocemos en vacaciones (Netflix)

Criaturas luminosas (Netflix)

Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost War (Prime Video)

Mejor especial documental o de no ficción

John Candy: I Like Me

Marty, Life Is Short

Mel Brooks: The 99 Year Old Man!

My Mom Jayne: A Film By Mariska Hargitay

Ocean With David Attenborough

Mejor serie documental o de no ficción

The American Revolution

Mr. Scorsese

Rafa

Sean Combs: The Reckoning

The Yogurt Shop Murders

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