Premios Emmy 2026: todos los nominados

La Academia de Televisión estadounidense anunció las candidaturas para la 78ª edición de los galardones; la ceremonia de entrega se celebrará el próximo 14 de septiembre, con Mariska Hargitay como anfitriona
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Los premios Emmy 2026 ya tienen a sus candidatos. La Academia de Televisión de los Estados Unidos anunció este martes las nominaciones para la 78ª edición de los galardones, cuya ceremonia se celebrará el próximo 14 de septiembre en el Peacock Theater, de Los Ángeles. La transmisión estará a cargo de NBC y Peacock y contará con la conducción de la actriz y productora Mariska Hargitay, quien se convertirá en la primera mujer en presentar la ceremonia en los últimos 15 años.
La gran favorita de esta edición es The Pitt (HBO Max), que encabeza la lista con 25 nominaciones, seguida muy de cerca por Hacks (HBO Max), con 24, la mayor cantidad obtenida por una comedia en la historia de los Emmy. También sobresalen las debutantes La maldición de Widow’s Bay (Prime Video), con 19 nominaciones, y Pluribus (Apple TV), con 18, mientras que la segunda temporada de Bronca (Netflix) lidera entre las miniseries con 16 menciones. Entre las plataformas, HBO Max volvió a dominar el panorama con 122 nominaciones en total.
A continuación, los nominados en las principales categorías que distinguen a las producciones emitidas entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026.
Mejor serie dramática
La diplomática (Netflix)
La edad dorada (HBO Max)
El caballero de los siete reinos (HBO Max)
Paradise (Disney+)
The Pitt (HBO Max)
Pluribus (Apple TV+)
Slow Horses (Apple TV+)
Your Friends and Neighbors (Apple TV+)
Mejor serie de comedia
Abbott Elementary (Disney+)
El Oso (Disney+)
Hacks (HBO Max)
Margo’s Got Money Troubles (Apple TV)
Nadie quiere esto (Netflix)
Only Murders in the Building (Disney+)
Shrinking (Apple TV)
La maldición de Widow’s Bay (Apple TV)
Mejor miniserie o antología
All Her Fault (Prime Video)
La bestia en mí (Netflix)
Bronca (Netflix)
DTF St. Louis (HBO Max)
Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette (Disney+)
Mejor reality de competencia
Dancing With the Stars
RuPaul’s Drag Race
Survivor
Top Chef
The Traitors
Mejor programa de variedades
The Daily Show
Jimmy Kimmel Live!
Last Week Tonight With John Oliver
The Late Show With Stephen Colbert
Saturday Night Live
Mejor actor en serie dramática
Sterling K. Brown – Paradise
Gary Oldman – Slow Horses
Mark Ruffalo – Task
Rufus Sewell – La diplomática
Noah Wyle – The Pitt
Mejor actriz en serie dramática
Carrie Coon – The Gilded Age
Chase Infiniti – Los testamentos
Keri Russell – La diplomática
Rhea Seehorn – Pluribus
Zendaya – Euphoria
Mejor actor en serie de comedia
Yahya Abdul-Mateen II – Wonder Man
Steve Carell – Rooster
Matthew Rhys – La maldición de Widow’s Bay
Jason Segel – Shrinking
Martin Short – Only Murders in the Building
Mejor actriz en serie de comedia
Quinta Brunson – Abbott Elementary
Ayo Edebiri – El Oso
Elle Fanning – Margo’s Got Money Troubles
Lisa Kudrow – The Comeback
Jean Smart – Hacks
Mejor actriz en miniserie, antología o telefilm
Claire Danes – La bestia en mí
Sally Field – Criaturas luminosas
Carey Mulligan – Bronca
Sarah Pidgeon – Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette
Sarah Snook – All Her Fault
Mejor actor en miniserie, antología o telefilm
Riz Ahmed – Bait
Jason Bateman – Black Rabbit
Charlie Hunnam – Monstruo: La historia de Ed Gein
Oscar Isaac – Bronca
Matthew Rhys – The Beast in Me
Mejor actor de reparto en serie de comedia
Colman Domingo – Las cuatro estaciones
Paul W. Downs – Hacks
Harrison Ford – Shrinking
Nick Offerman – Margo’s Got Money Troubles
Stephen Root – La maldición de Widow’s Bay
Michael Urie – Shrinking
Tyler James Williams – Abbott Elementary
Mejor actor de reparto en serie dramática
Patrick Ball – The Pitt
Billy Crudup – The Morning Show
Shawn Hatosy – The Pitt
Gerran Howell – The Pitt
Jack Lowden – Slow Horses
Tom Pelphrey – Task
Carlos-Manuel Vesga – Pluribus
Mejor actor de reparto en minserie, antología o telefilm
Jason Bateman – DTF St. Louis
Richard Gadd – Hombre a medias
David Harbour – DTF St. Louis
Richard Jenkins – DTF St. Louis
Charles Melton – Bronca
Nick Offerman – Death by Lightning
Mejor actriz de reparto en serie de comedia
Dale Dickey – La maldición de Widow’s Bay
Hannah Einbinder – Hacks
Janelle James – Abbott Elementary
Kate O’Flynn – La maldición de Widow’s Bay
Michelle Pfeiffer – Margo’s Got Money Troubles
Megan Stalter – Hacks
Jessica Williams – Shrinking
Mejor actriz de reparto en serie dramática
Taylor Dearden – The Pitt
Fiona Dourif – The Pitt
Allison Janney – La diplomática
Katherine LaNasa – The Pitt
Sepideh Moafi – The Pitt
Julianne Nicholson – Paradise
Karolina Wydra – Pluribus
Mejor actriz de reparto en miniserie, antolología o telefilm
Linda Cardellini – DTF St. Louis
Dakota Fanning – All Her Fault
Laurie Metcalf – Monstruo: La historia de Ed Gein
Joy Sunday – DTF St. Louis
Youn Yuh-jung – Bronca
Constance Zimmer – Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette
Mejor programa animado
Bob’s Burgers – Grand Pre Pre Pre Opening
Rick and Morty – There’s Something About Morty
The Simpsons – Homer? A Cracker Bro?
Smiling Friends – Le Voyage Incroyable de Monsieur Grenouille
South Park – Sermon on the ’Mount
Star Wars: Visions – Black
Mejor diseño de producción para una serie narrativa contemporánea
Euphoria – This Little Piggy
The Pitt – 9:00 P.M.
Pluribus – Grenade
Slow Horses – Incommunicado
Merlina – If These Woes Could Talk
Mejor diseño de producción para un programa narrativo de época o fantasía
Fallout – The Wrangler
The Gilded Age – If You Want to Cook an Omelette
Palm Royale – Maxine Does Something Good
Spider-Noir – Step Into My Office
Stranger Things – Chapter Four: Sorcerer
Mejor diseño de producción para un programa narrativo de media hora
Hacks – Who’s Making Dinner?
El caballero de los siete reinos – Seven
Leanne – Please Be a Lizard
Only Murders in the Building – The House Always…
La maldición de Widow’s Bay – Lodging
Mejor casting en serie de comedia
Abbott Elementary (Disney+)
Hacks (HBO Max)
Only Murders in the Building (Disney+)
Shrinking (Apple TV)
La maldición de Widow’s Bay (Prime Video)
Mejor casting en serie dramática
La diplomática (Netflix)
Paradise (Disney+)
The Pitt (HBO Max)
Pluribus (Apple TV)
Slow Horses (Apple TV)
Mejor casting en miniserie, antología o telefilm
All Her Fault (Prime Video)
La bestia en mí (Netflix)
Bronca (Netflix)
DTF St. Louis (HBO Max)
Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette (Disney+)
Mejor dirección en serie de comedia
Abbott Elementary – Ballgame
El Oso – Bears
La Silla – Life Goes by Too F**king Fast, It Really Does
Hacks – Hacks (Finale)
The Ms. Pat Show – Give It Arrest
La maldición de Widow’s Bay – Welcome to Widow’s Bay!
Mejor dirección en serie dramática
The Gilded Age – My Mind Is Made Up
Paradise – Exodus
The Pitt – 12:00 P.M.
Pluribus – We Is Us
Slow Horses – Scars
Task – Out Beyond Ideas of Wrongdoing and Rightdoing, There Is a River
Mejor dirección en miniserie, antología o telefilm
Bronca – It Will Stay This Way and You Will Obey
Bronca– Oh, the Comfort, the Inexpressible Comfort
Black Rabbit – The Black Rabbits
DTF St. Louis
Mejor actor invitado en serie de comedia
Michael J. Fox – Shrinking
Brett Goldstein – Shrinking
Hamish Linklater – La maldición de Widow’s Bay
Christopher McDonald – Hacks
Rob Reiner – El Oso
Connor Storrie – Saturday Night Live
Mejor actor invitado en serie dramática
Colman Domingo – Euphoria
Ernest Harden Jr. – The Pitt
Jeff Hiller – Pluribus
Jeff Kober – The Pitt
Jonathan Pryce – Slow Horses
Bradley Whitford – La diplomática
Mejor actriz invitada en serie de comedia
Leslie Bibb – Hacks
Jamie Lee Curtis – El Oso
Betty Gilpin – La maldición de Widow’s Bay
Cherry Jones – Hacks
Laurie Metcalf – Hacks
Kaitlin Olson – Hacks
Lauren Weedman – Hacks
Mejor actriz invitada en serie dramática
Brittany Allen – The Pitt
Tal Anderson – The Pitt
Tina Ivlev – The Pitt
Miriam Shor – Pluribus
Merritt Wever – The Gilded Age
Shailene Woodley – Paradise
Mejor guion en serie de comedia
Abbott Elementary – Team Building
La silla – Life Goes by Too F**king Fast, It Really Does
The Comeback – Valerie Does It All
Hacks – Hacks (Finale)
Jury Duty Presents: Company Retreat – Mergers and Acquisitions
La maldición de Widow’s Bay – Welcome to Widow’s Bay!
Mejor guion en serie dramática
La diplomática – Amagansett
The Pitt – 1:00 P.M.
The Pitt – 12:00 P.M.
Pluribus – We Is Us
Slow Horses – Scars
Task – A Still Small Voice
Mejor guion en miniserie, antología o telefilm
All Her Fault – Episode 8
La bestia en mí – Sick Puppy
Bronca – All the Things We’re Never Going to Have
Death by Lightning
DTF St. Louis
Mejor guion en programa de variedades
Jimmy Kimmel Live!
Last Week Tonight with John Oliver
The Late Show with Stephen Colbert
Mejor guion en especial de variedades
Chris Fleming: Live at the Palace
The Muppet Show
Nikki Glaser: Good Girl
The Oscars
Wanda Sykes: Legacy
Mejor telefilm
Jefes de Estados (Prime Video)
Miss You, Love You
Gente que conocemos en vacaciones (Netflix)
Criaturas luminosas (Netflix)
Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost War (Prime Video)
Mejor especial documental o de no ficción
John Candy: I Like Me
Marty, Life Is Short
Mel Brooks: The 99 Year Old Man!
My Mom Jayne: A Film By Mariska Hargitay
Ocean With David Attenborough
Mejor serie documental o de no ficción
The American Revolution
Mr. Scorsese
Rafa
Sean Combs: The Reckoning
The Yogurt Shop Murders
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