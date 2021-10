En su regreso a la TV, Viviana Canosa arremetió contra quienes dudaron de ella: “Casi me muero”

Después de tres semanas de silencio absoluto, y de decenas de especulaciones sobre su salud, Viviana Canosa volvió a la pantalla de A24. Todos estaban esperando conocer el motivo de su ausencia por lo que, apenas comenzó el programa, la conductora se tomó más de cuarenta minutos para contar en detalle lo que vivió durante los últimos días.

Viviana Canosa volvió a ponerse al frente de la conducción de su programa (Foto: Instagram/@vivianacanosaok)

“Qué extraño que es volver y qué agradecida que estoy con todos ustedes. Fueron semanas muy, muy difíciles”, expresó Canosa ante cámara y haciendo referencia a todos los rumores que circularon por estos días. “Fue la primera vez en mi vida que no me importó el qué dirán, que no me importaba que mintieran acerca de mi vida. Sentí que era el momento de conectar conmigo por primera vez”, agregó.

La presentadora hizo hincapié en los trascendidos sobre su salud, ya que algunos rumores indicaban que su ausencia de la TV se debió a que tuvo coronavirus. Sobre esto, fue tajante: “Casi me muero, ni más ni menos. No por Covid-19, si es que estaban preocupados por si tenía o no... parecía en una caza de brujas. Me descompensé”.

Viviana Canosa volvió a la televisión después de tres semanas de ausencia Captura

En esa línea, indicó que los fuertes cruces televisivos que la tuvieron como protagonista los últimos meses la afectaron mucho: “Yo naturalicé todas las peleas que di, pensé que era normal: la del Gobierno, la del aborto... Naturalicé que una moto me pase por arriba de los pies”. Ante esto, ejemplificó: “Si fuera un celular, no es me quedé sin batería, sino que se me quemó el cargador”.

Frente a sus palabras, el silencio invadió el estudio de A24 y el relato continuó: “No sabía cómo contarle a mi familia que me estaba muriendo. Mi hija de ocho años me había dicho ‘vos te ocupás de todos mis amigos y no te ocupás de vos’. Y fui tirando de la cuerda. Salí airosa y eso tiene un costo”.

Viviana Canosa rompió el silencio y habló sobre su salud

Aunque se sintió al borde de la muerte, la conductora de Viviana con vos (A24) reveló que el difícil momento que atravesó marcó un antes y un después en su presente y qué a raíz de las “operaciones” que hicieron en su contra, por un momento, pensó seriamente en cambiar por completo su estilo de vida.

“Pensé cambiar mi vida, me replanteé todo, mi vida como madre”, manifestó muy seria. A su vez, reconoció que está decidida a dejar todo lo que le hace mal y que, de ahora en más, intentará no involucrarse con lo que se diga sobre ella.

En otra parte de su extensa exposición habló de la salud de su mamá, que dio positivo en COVID-19, hecho que le generó mucha angustia porque no podía ayudarla: “Ella no se podía ni levantar porque no tenía fuerza para nada. La primera semana la pasó sin síntomas, ahora está en una sala común. Agradezco a todos los que rezaron. Está muy bien”.

Viviana Canosa arremetió contra quienes hablaron de su ausencia en la TV (Foto: Instagram/@vivianacanosaok)

También hizo mención a su hija Martina: “Ella está muy bien, de viaje con su papá. No quiero dar muchas explicaciones porque se las doy a quienes quiero. Las operetas me van a causar gracia, después de tocar fondo no me quiero ni calentar”.

Después de una columna que ocupó más de 45 minutos de programa, concluyó: “Tengo la sensación que van a conocer aún más de mi esencia. Cuando estás ahí a punto de morirte, entendés qué te vino a decir eso. Creo que es casi tu mejor versión. Así que, a partir de ahora, quiero que sepan que estoy muy agradecida por todo”.