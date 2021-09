Viviana Canosa rompió el silencio tras los rumores sobre su salud: “No inventen”

Esta semana, Viviana Canosa se ausentó en tres oportunidades a su programa Viviana con vos (A24). A partir de su ausencia, comenzaron a circular rumores que indicaban que la conductora se había contagiado de coronavirus y que, a pesar de ello, había retomado sus actividades en el canal. Por esa razón, decidió romper el silencio en las redes sociales y mostró varios documentos médicos, entre los que se incluye el resultado de un test de Covid-19.

“¡Estoy en reposo!”, contó Canosa en su cuenta de Twitter. “¡Voy a mostrar mis estudios y recetas médicas! Muchísimas gracias”, añadió en la publicación. En ese mismo posteo, compartió el resultado del análisis de laboratorio que demuestra que no está infectada con el virus.

Estoy en reposo!

Voy a mostrar mis estudios y recetas médicas!

Muchisimas gracias pic.twitter.com/K1CC0SXp3n — Viviana Canosa (@vivicanosaok) September 17, 2021

En un segundo tuit, la conductora sumó dos recetas firmadas por el Dr. Adrián Carlos Di Sanzo que validan que su cuadro de salud nada tiene que ver con un contagio de Covid-19. “¡Muchas gracias y por favor no inventen!”, exigió Canosa en su perfil oficial.

Muchas gracias y por favor no inventen! pic.twitter.com/UtEAn1UqSv — Viviana Canosa (@vivicanosaok) September 17, 2021

Viviana Canosa, víctima de un robo

En los últimos días, Canosa dio a conocer que fue víctima de una situación de inseguridad. El domingo por la noche, cuando se dirigía al canal en el que trabaja para cubrir los resultados de las PASO, la periodista fue abordada por un motochorro. Horas después, lo contó todo en un tuit: “Tuve un incidente con un motochorro yendo al canal. Recién a esta hora me siento un poco mejor. Muchas gracias, los quiero”.

Al día siguiente, se explayó sobre el tema en su programa. “Ayer venía muy entusiasmada, muy feliz para hacer el programa de la noche por A24 y un motochorro me pasó por encima de los pies”, comenzó. “Ustedes saben que yo venía con los dos pies operados -un momento antes mostró que los tenía vendados-, así que vi las estrellas, me duele todo el cuerpo. Estoy con calmantes, así que si ven que estoy un poco lenta, bánquenme. Me duele todo. Siento músculos que no conocía de mi cuerpo, pero está todo bien”, finalizó.

VIviana Canosa contó cómo fue su incidente con un motochorro

En el pase de su programa con el de Luis Novaresio, la periodista dijo que aún no había realizado la denuncia del incidente. “Ayer no la hice porque estaba hecha pelota. Hoy vine a trabajar”, aclaró.