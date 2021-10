Brenda Asnicar y su particular relación con Charly García: qué disfruta hacer con el músico

En plena promoción de su nuevo disco, Brenda Asnicar estuvo como invitada en Flor de equipo y se animó a las preguntas picantes del cuestionario “Intragable”. Desde el regalo más extraño que le hizo un fan hasta su casamiento secreto en un crucero, la actriz y cantante reveló algunos hechos inéditos de su intimidad. ¿El más curioso? Su relación de amistad con Charly García, con quien desayuna y mira videos de rock.

Tras contar que de chiquita era muy “torpe” y se golpeaba todo el tiempo (de hecho mostró cicatrices de esa época), Asnicar recordó sus comienzos en el medio y el éxito arrollador que fue Patito Feo, novela que junto a Laura Esquivel la consagró allá por 2007. “¿Qué fue lo más extremo que hizo un fan por vos?”, preguntó Florencia Peña dando cuenta del furor que la “divina” generaba en esa época. “Un chico de Paraguay se vino en colectivo al canal a traerme un termo con mi cara impresa. ¡Con la peor foto de la historia!”, lanzó mientras todo el panel se reía a carcajadas de la hazaña.

La siguiente pregunta también tuvo que ver con su personaje de Antonella Lamas Bernardi. “¿En qué sos una divina insoportable y en qué una muy popular?”, disparó la conductora haciendo pensar a la actriz. “No sé cómo explicarlo (...) con el tiempo me volví un poco más malita. Es mejor que te teman a veces”, confesó ante el apoyo de las mujeres del ciclo. En cuanto a los aspectos en que se volvió más popular, advirtió: “Soy muy empática en general”.

Al hablar de los prejuicios que a lo largo de su adolescencia tuvo que soportar por haber crecido en San Isidro, la cantante reveló que sufrió mucha discriminación en el colegio, por lo que se cambió varias veces de escuela. Sin ahondar demasiado en el tema, Peña siguió con el juego y se metió un poco más en la intimidad de la invitada, sobre todo en los años que estuvo casada con un millonario colombiano.

“Fui tres años a trabajar allá y me casé con un colombiano. El casamiento fue secreto en un crucero . Nos fuimos a Croacia aunque cada invitado pagó su pasaje”, aclaró mientras el panel trataba de tacaño a su marido. Tras negar que eso hubiera sido así, la joven aseguró que era muy romántico y reveló el gesto que tuvo cuando llenó toda la casa de flores para sorprenderla.