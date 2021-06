Entre lágrimas, Fer Vázquez de Rombai se enteró de que podrá volver a caminar

Un mes después de haber protagonizado un grave accidente en Miami, Fernando Vázquez comienza a ver el último tramo en su recuperación. Entrevistado en Los Ángeles de la Mañana (eltrece), el cantante de Rombai se emocionó al revelar que podrá volver a caminar.

Sin miedo a exagerar, Fer Vázquez puede decir que volvió a nacer a mediados de mayo. Mientras viajaba en el asiento trasero de un Jeep de unos amigos, otro vehículo que cruzó en rojo los chocó en las calles de Miami. A raíz de los golpes sufridos, el cantante de Rombai sufrió la fractura de un hombro, siete vértebras, tres costillas y un dedo de la mano izquierda. Con ese politraumatismo su recuperación es paulatina.

Archivo: así quedó el auto del cantante de Rombai tras el accidente

Este viernes, Ángel de Brito entrevistó a Fer Vázquez. A un mes del accidente, el cantante enumeró el largo camino que tiene por delante y emocionó al hablar de la posibilidad de volver a caminar. “Vengo bien. Día a día estoy mejorando. Llevo un mes y ya pasé la peor mitad. En un mes y medio me sacan esto y empiezo la fisioterapia. Me siento feliz de haber pasado ya todo lo que pasé”, comenzó relatando desde su casa, a través de una videollamada.

Vázquez recordó con mucha emoción cómo fueron los instantes posteriores a haber recuperado la conciencia. “No entendía bien cuando me desperté. Estaba preocupado por mis amigos y por si iba a poder caminar. No reaccionaba, sentía las piernas pero no las podía mover. Le pregunté a una doctora si iba a volver a caminar y me hicieron unos análisis. Fueron los cinco minutos más largos de mi vida. Además estaba preocupado por mis amigos, me preguntaba si habían muerto”, compartió.

Fer Vázquez se emocionó al saber que podrá caminar de nuevo - Fuente: YouTube eltrece

De toda su estadía en el hospital de Miami, Vázquez recordó cuál fue el momento más emotivo de todos. “Cuando me dijeron que podría volver a caminar fue el momento en el que más lloré. No fue de dolor, sino de decir ‘¡Wow, qué bendición!’. Sabía que eran unos meses de recuperación en los que no me tenían que ganar ni el estrés ni la ansiedad”, afirmó.

Además de los múltiples traumatismos y fracturas, Vázquez reveló que se sorprendió cuando le informaron que también había contraído Covid-19. “Les pregunté cómo podía ser que me hubiese contagiado si tenía las dos vacunas. Al lado mío había un tipo que tosía feo y estaba medio angustiado por la situación en la que me encontraba, todo quebrado. Pero por suerte lo pasé sin síntomas”, concluyó.

LA NACION