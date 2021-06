El picante ida y vuelta entre Jimena Barón y la niñera de Momo: “No tenés cara”

El trabajo de Jimena Barón le demanda varias horas fuera de su casa. Es por eso que decidió contratar a María López para que se encargue de algunas tareas relacionadas al cuidado de Morrison, hijo de la cantante y fruto de su relación con Daniel Osvaldo.

Una de los pedidos que La Cobra le hizo a la niñera es que le diera de comer a Momo y lo lleve al colegio, dos tareas que ella misma no pudo cumplir por no estar en la casa en ese momento. Sin embargo, hace poco ambas vivieron un tenso intercambio por WhatsApp que la cantante no dudo en exponer en sus redes,

“¿Dónde está la comida de Momo que me dijiste?”, se lee en el mensaje enviado por Jimena. “Está en el freezer las hamburguesas”, explicó María. “Ah, vos querés que yo recién llegada me ponga a hacerle paty”, se quejó la cantante.

Jimena Barón se peleó con la niñera de Momo

Pero lo que más indignó a Barón no fue el hecho de tener que ponerse a cocinar sino la respuesta de la niñera. “No se lo podía hacer antes. Hay que hacerlo en el momento que va a comer”, escribió. En audios, la niñera justificó que “la carne se seca” y por eso ese tipo de comida hay que prepararla en el momento de comerla.

“Ah, vos no tenés cara. Hoy llegás y me decís ‘yo lo dejo a Momo en el colegio y después me voy porque tengo cosas que hacer’ y ahora me decís ‘le dejé la comida a tu hijo’”, se indignó Jimena en un audio.

