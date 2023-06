Ernesto Tenembaum cruzó a los movimientos feministas y de DDHH por su silencio frente al caso de Cecilia Strzyzowski: “Doble estándar”

escuchar

El sugestivo silencio de los movimientos feministas y de Derechos Humanos frente a la misteriosa desaparición y posible femicidio de Cecilia Strzyzoswki enfureció Ernesto Tenembaum, quien apuntó en duros términos contra dirigentes y funcionarios políticos del oficialismo como Elizabeth Gómez Alcorta, Horacio Pietragalla y Victoria Donda por considerar que su actitud encierra un “doble estándar espantoso”.

El periodista dijo que le “impresiona realmente ver silencios muy importantes” frente a un presunto crimen vinculado a la dirigencia política peronista de la provincia del Chaco y afirmó que “hay una malversación del tema de los Derechos Humanos”.

Tenembaum, duro contra los movimientos feministas y de DDHH por el caso de Cecilia Strzyzoswki

Tenembaum criticó además a las referentes oficialistas ligadas al feminismo, como la vicegobernadora de esa provincia, Analía Rauch Quiroga, “una militante feminista que no habló nada del tema”. Para el periodista “cuando te mostrás sensible frente a un femicidio, no es que te importe el femicidio, porque hay otros femicidios que no te importan”. Y disparó: “Hay algo ahí que es bastante oscuro, bastante espantoso y bastante cínico”.

Marcha por la aparición de Cecilia Strzyzowski, en Chaco Santiago Hafford

La causa por la desaparición de Cecilia Strzyzowski suma indicios que comprometen cada vez más a la familia del dirigente político ligado al gobernador peronista Jorge Capitanich, Emerenciano Sena, su esposa y su hijo en la desaparición de la joven. Como publicó Germán de los Santos, el enviado especial de LA NACION en Resistencia, en la casa de los piqueteros encontraron manchas de sangre que pertenecerían a la víctima.

Exministra del Ministerio de Mujeres, Generos y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta Ignacio Sanchez

Si fuera así, se confirmaría la hipótesis más fuerte que maneja la fiscalía de Resistencia, que apunta a que la joven de 29 años, esposa de César Sena (hijo de Emerenciano), fue descuartizada en la residencia del dirigente piquetero, ubicada en Santa María de Oro 1460.

La indignación de Tenembaum con los movimientos feministas y de Derechos Humanos

“Tal vez algo se me esté pasando, pero busqué a Elizabeth Gómez Alcorta, una militante feminista, primera ministra de las Mujeres de este gobierno, y tiene posts de los últimos días hablando de otros crímenes, pero no habla de esto, ni una referencia”, comentó Tenembaum, quien este martes ya había insistido sobre el sugestivo silencio de estos sectores en el presunto femicidio: “Si los referentes de los movimientos feministas argentinos y los referentes de Derechos Humanos en Argentina quieren tener algún tipo de credibilidad, deberían hablar de esto”.

Sin embargo, a casi una semana de que el caso trascendiera públicamente, las personas a las que apuntó el conductor de Radio Con Vos no se han expedido sobre el tema. “El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, no ha dicho una palabra del tema. Ahí veo que recibió a tres dirigentes importantes de la agrupación Periodistas Argentinas, gente que aprecio mucho, hablando por el caso del asesinato de la periodista correntina, pero en el sitio de esa organización tampoco hay referencia a este tema”, subrayó Tenembaum.

Horacio Pietragalla Corti Twitter @pietragallahora

“Veo que Pietragalla tuvo actividad con Victoria Donda, ex dirigente del Inadi y nieta recuperada, ¿qué dice el tema? No dice nada del tema”, contó el conductor del programa de radio ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, y recordó que cuando Horacio Verbitsky hizo una “referencia despectiva y machista” contra Victoria Tolosa Paz “hubo una cantidad enorme de funcionarias del Gobierno que salieron a repudiarlo, como Vilma Ibarra, Gabriela Cerruti, Carla Vizzotti, pero de esto (por el crimen de Cecilia) no dicen absolutamente nada”.

Victoria Donda y Axel Kicillof en un acto en La Plata Twitter

“Hay un crimen vinculado al poder, que tiene una marcha feminista, con una madre desesperada y una sociedad estremecida, pero hay un historia paralela que empieza a crecer y es que quienes sacan pecho cuando los victimarios forman parte de sectores políticos ajenos, cuando estos hechos tienen que ver con la política cercana, no está en su agenda; entonces están calculando, viendo hasta dónde llega y es una historia que hemos visto en Cromañón, en Once, y en la cantidad de casos de gatillo fácil que hemos visto durante la gestión de Axel Kicillof y Sergio Berni, uno se ha cansado de contarlo”.

“Y el símbolo máximo de esta política es Horacio Pietragalla, el secretario de Derechos Humanos que sacó un comunicado diciendo que está preocupado por lo que pasa en Jujuy, y sobre Chaco no dice nada porque hay un aliado. Los DDHH se usan contra Gerardo Morales, pero no cuando puede afectar a un aliado político”, arremetió el periodista.

En ese sentido, consideró: “No quería dejar de darle espacio a este tema, primero al femicidio y a la búsqueda de justicia, al espanto que ocurrió y después a los silencios, que muestran una malversación del tema de los Derechos Humanos y un doble estándar espantoso, que permite preguntarte que cuando te mostrás sensible frente a un femicidio, no es que te importa el femicidio, porque hay otros femicidios que no te importan”.

Y finalizó: “Hay algo ahí que es bastante oscuro, bastante espantoso y bastante cínico y por lo menos hay que revisarlo, no sé si quedó claro”.

LA NACION