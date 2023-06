Inflación: Débora Plager contó cuánto gastó por 4 manzanas y 3 kiwis en una verdulería de Belgrano y sorprendió a todos

escuchar

De acuerdo con estimaciones del Ministerio de Economía, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de mayo será menor al 9%, e incluso inferior al 8,4% que se registró en abril. Pero, más allá de las especulaciones, el Indec publicará hoy el número definitivo; se trata de un dato clave en el arranque del proceso electoral, cuando en lo que va de 2023 el acumulado fue de 32%, y la variación interanual del 108,8%.

“No nos comamos el relato”, pidió este miércoles Débora Plager en relación a que, si el número es menor al publicado durante el mes de abril, el Gobierno “venderá” la noticia como una “desaceleración inflacionaria”, cuando en la calle se ve otra cosa, como ella misma contó luego de comprar 4 manzanas y 3 kiwis en una verdulería de Belgrano.

Durante el pase entre los programas que conducen Luis Novaresio y Luis Majul por la pantalla LN+, la periodista consideró que el oficialismo trata alejar el fantasma de la hiperinflación y ganar tiempo hasta las elecciones primarias, simultáneas y obligatorias (PASO) de agosto. “El Gobierno está dejando trascender que el número estaría más cerca de lo que fue el número de inflación de la ciudad de Buenos Aires, con un 7 adelante”, dijo Plager.

Y agregó: “Pero sea como fuese, no nos comamos el relato del Gobierno que nos va a hacer creer que, si hay algunas décimas menos, entonces estamos en una tendencia de desaceleración de la inflación. Esto quizá es ganar tiempo hasta agosto para no tener el fantasma de la híper en la cabeza de alguno”.

Las apuestas para la inflación de mayo

En este punto, la periodista contó que fue a la verdulería y le cobraron un precio bastante alto por comprar fruta. “El lunes compré cuatro manzanas rojas y tres kiwis, no compro por kilo porque sino se pudren, entonces compro tres bananas, etcétera. Por cuatro manzanas y tres kiwis me cobraron 2500 pesos en una verdulería de Belgrano. Y encima no me dieron ticket, era para traerlo a la tele”, relató frente a la sorpresa de sus compañeros.

Sergio Massa autorizó a vender autos sin impuestos en la provincia de Santa Cruz, en un claro gesto al kirchnerismo. Para Marcelo Longobardi, según consideró este miércoles, el beneficio que tendrán “los grupos familiares” que acrediten dos años de residencia en esa provincia, que les permitirá comprar vehículos 0 kilómetro “a la mitad de precio” que en otras provincias, es un claro “favor electoral” del ministro de Economía a la familia Kirchner.

Como publicó LA NACION en una investigación exclusiva del periodista Diego Cabot, el nuevo régimen, que tiene su origen en las zonas francas habilitadas en Río Gallegos y Caleta Olivia, permitirá a los ciudadanos santacruceños comprar sin ningún impuesto autos nuevos de hasta 35.000 dólares de valor FOB (es decir, puesto en la Aduana), importe que llega a 56.000 dólares para camionetas y utilitarios. Además, las familias de Santa Cruz también podrán comprar “motociclos en todos sus tipos y modelos” por hasta el valor de 5000 dólares, también FOB.

Las unidades que se comercialicen en esos territorios libres de tributos estarán eximidas de pagar aranceles aduaneros, el IVA, Bienes Personales y todo otro tipo de impuestos internos. “Eso sí: la provincia de Santa Cruz se aseguró que se mantenga el impuesto a los Ingresos Brutos que cobra el gobierno local. Algo así como emular el dicho popular que reza: ‘Con la mía, no’”, detalló Cabot.

