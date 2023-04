Ernesto Tenembaum apuntó contra Sergio Berni, lo comparó con León Arslanian y cuestionó su actitud de “bravucón”

escuchar

Después de la tremenda golpiza que recibió este lunes al mediodía el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni de parte de un grupo de colectiveros enfurecidos que protestaban por el asesinato de un compañero, Ernesto Tenembaum salió a criticar en duros términos al funcionario del gobernador Axel Kicillof.

En ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, el programa que conduce en Radio con Vos, el periodista caracterizó a Berni como a un “bravucón”, dijo que tiene un “protagonismo ridículo” y que “es uno de los peores funcionarios de Seguridad” que ha visto.

“Berni fue a dialogar, a polemizar o hacer prensa, según cómo uno lo vea; yo tengo una mirada muy crítica sobre Berni, es uno de los peores funcionarios que he visto en ese cargo”, dijo Tenembaum y recordó al exministro bonaerense de Seguridad, León Arslanian. “Era un ministro que no hacía estas cosas, y eran las épocas de los secuestros extorsivos en el año 2002, una época terrible, y él desarmó la situación sin ese protagonismo ridículo”.

“Es ridículo que Berni vaya o no vaya al piquete, no cambia nada, lo que tiene que hacer no es ser Rambo, sino resolver”, afirmó el conductor radial y agregó que, lo que ocurrió el lunes, cuando el ministro debió ser rescatado por la Policía de la Ciudad “son señales de lo que es Berni como ministro de Seguridad”.

Y si bien sostuvo que el estilo del ministro “no justifica que lo c… a piñas”, en la “lógica que lleva a que lo c… a piñas es una lógica que Berni instala con la idea de que ‘soy macho’, ‘empujo a tal funcionario’, ‘aparezco y resuelvo porque soy macho y no huyo’”.

“Esa cosa muy de bravucón que tiene Berni, y a bravucón… bravucón y medio, es la lógica que termina mal y no termina resolviendo los problemas”, finalizó.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, habló en conferencia esta mañana sobre el crimen del colectivero en La Matanza y la posterior agresión que sufrió el ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, en medio de una manifestación de compañeros de trabajo de la víctima. Tras remarcar que no quiere enroscarse en los cruces entre políticos, sí destacó el rol de la policía porteña, que sacó al funcionario de Axel Kicillof del lugar luego de ser agredido con puñetazos y piedras.

“Entrar en las discusiones de la política me parece una falta de respeto. Ver a los políticos peleándose… al señor Berni diciendo que va a insultar a Burzaco. Basta de insultos, arremanguémonos y laburemos”, indicó Larreta furioso, y luego agregó: “Destaco el accionar de la Policía. Las declaraciones de Berni no es un tema, hay que terminar con eso. Valoro el trabajo de la Policía, lo salvó al señor Berni”.

Además, como reporte de la situación desatada ayer en la manifestación de colectiveros, en la que Berni fue agredido con golpes de puño y piedras (y por la que terminó en el hospital Churruca, con “conmoción cerebral, muchos golpes y cortes profundos en el cuero cabelludo y en el rostro”, según fuentes oficiales), relató que ocho de los agentes que participaron del operativo para sacar al ministro del lugar terminaron internados, pero que se recuperan.

