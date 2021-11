Ernesto Tenembaum explicó por qué se ausentó de su programa de radio durante una semana

Ernesto Tenembaum estuvo ausente de su programa de radio ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio con vos) durante una semana. Y si bien el miércoles pasado contó que iba a faltar “por unos días”, no compartió las razones de su ausencia, como sí lo hizo este miércoles cuando volvió al frente del envío que conduce desde 2015.

El último día al aire del periodista había sido el miércoles 3 de noviembre. Aquella vez, luego de explayarse sobre la salida de Marcelo Longobardi de radio Mitre, a quien elogió por la calidad de los resúmenes informativos del programa Cada mañana, Tenembaum se despidió diciendo que volvía “el miércoles que viene”.

“Mañana el equipo de ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? será conducido por Gustavo Grabia; yo vuelvo el miércoles que viene, los voy a extrañar mucho, espero que sea recíproco, especialmente por Tamara Pettinato”, bromeó el conductor, sin brindar los verdaderos detalles de su ausencia.

Ernesto Tenembaum avisó que no iba a estar por unos días en su programa pero no brindó los verdaderos detalles de su ausencia Archivo

Durante los días en los que no estuvo Tenembaum, cuya labor periodística en esa radio le valió 3 premios Martín Fierro (2017-2018-2019), el programa fue conducido por el columnista deportivo Gustavo Grabia, quien estuvo acompañado de los otros miembros del equipo: Jairo Straccia y Yamila Segovia.

El envío de la primera mañana de la FM 89.90 siguió con su ritmo habitual, pese a la ausencia de uno de los comunicadores más valorados por los líderes de opinión, y durante el jueves y viernes de la semana pasada, y el lunes y martes de la siguiente, los contenidos fueron los habituales y no cambiaron significativamente, y no faltaron las columnas de humor de Tamara Pettinato ni las gastronómicas de Pietro Sorba, que suelen convertirse en un preludio festivo del fin de semana.

“Para toda la gente que preguntó simplemente quiero contarles que tuve un pequeño problema personal”, dijo este miércoles a las siete de la mañana, con el tema de Lady Gaga, Always remember us this way sonando de fondo, como todas las mañanas. Y añadió: “Un problema familiar que está bastante bien y está encaminado, en vías de solución”.

“Así que volvemos al trabajo con la alegría de siempre; con la alegría de volver después de días que fueron un cachitín agitados”, dijo sin brindar mayores precisiones, y continuó con su habitual resumen de cada mañana, brindando los datos del Covid en todo el mundo “qué básicamente siguen estables y tranquilos”.

Al final del programa, cuando se despedía, volvió sobre el tema: “Gracias por estar ahí, es un gusto estar con ustedes. Y la verdad que gracias a todos los que preguntaron (por su ausencia). Está todo bien de mi lado”.