La furia de Ernesto Tenembaum contra Cristina Kirchner: “Es millonaria y te pelea hasta el último centavo”

Ernesto Tenembaum cuestionó en términos muy duros a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por cobrar dos jubilaciones de privilegio, una como expresidenta y otra como viuda de un expresidente. “Me impresiona la fascinación que ejerce el dinero sobre Cristina Kirchner”, dijo el periodista, y añadió: “Es multimillonaria y te pelea hasta el último centavo”.

Además, el conductor de ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio con vos) tildó la actitud de la líder del Frente de Todos de “avaricia” y cuestionó también a la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, por permitir el pago de las dos jubilaciones de privilegio, cuando ese organismo suele apelar los juicios “esperando que se muera el jubilado para no pagar”.

La fuerte crítica de Tenembaum se dio luego de mantener un diálogo radial con la periodista de LA NACION Silvia Stang, quién publicó la historia sobre el pedido de Kirchner a la ANSES para que se archive el juicio y se le sigan pagando las dos prestaciones, orden que el organismo previsional dirigido por Raverta aceptó sin presentar oposición.

La ANSES presidida por Fernanda Raverta respondió afirmativamente al requerimiento de los abogados de Cristina Kirchner Archivo

“Cristina Kirchner está cobrando desde abril las dos prestaciones cada mes, aun cuando una sentencia favorable a la demanda había quedado en suspenso tras ser apelada por el propio organismo previsional”, escribió Stang en un artículo que motivó la entrevista con Tenembaum.

Uno de los pagos había sido suspendido a inicios del gobierno de Mauricio Macri por una resolución del Ministerio de Desarrollo Social, en la cual se argumentaba una incompatibilidad legal. “Esta última situación había provocado la demanda, en la que no solo se reclamó la restitución del pago mensual, sino también el cobro de los montos retroactivos con intereses y la devolución de lo descontado por el impuesto a las ganancias. Luego, desistió del planteo de estar eximida de ese tributo”, detalló Stang.

“Avaricia” y “desfalco”: la furiosa crítica de Ernesto Tenembaum contra Cristina Kirchner

“Ser jubilada como expresidente te da un nivel de privilegio, el presidente debería ser un héroe de la patria y ganar la jubilación máxima y punto, pero bueno. Si lográs la jubilación como expresidente, ponele que es un palo trescientos ($1.3000.000) y vas a pelear como sea con tus abogados para que te den la pensión que es el doble de eso, ¡querés ganar dos palos y medio! ¿Qué refleja de una persona eso?”, se preguntó Tenembaum.

“No es una persona que está viviendo en un dos ambientes de Caballito o en una villa miseria, no es un cartonero; es una persona que es multimillonaria y te pelea hasta el último centavo. Estar peleando hasta el último centavo y meter a la ANSES en una cosa irregular por esto; meter al Procurador del Tesoro (Carlos Zannini) por esto, para que le paguen todo hasta el día que se muera, dos palos y medio, ¿qué dice eso de una persona?”, enfatizó el conductor.

“Más allá de que si es buena presidenta o gobierne para los pobres o para los ricos, ¿no son cosas muy evidentes? Me parece de una avaricia y un desfalco contra el Estado. La ley dice otra cosa y la Justicia dice que no: la orden que le dan a Raverta y que ella cumple, cuando apela a la Corte Suprema esperando que se muera el jubilado para no pagar. Eso hace la ANSES desde siempre pero cuando se trata de Cristina le bajan la orden, le preguntan a Zannini qué opina y dice: ‘Sí, pagale’. ¡Si es la misma familia, son todos los mismos! Me parece una cosa muy impresionante”, finalizó.