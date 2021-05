“Es bizarro”: Viviana Canosa apuntó contra Fabiola Yañez por su rol en la gira europea

Con su clásica editorial en contra del Gobierno, Viviana Canosa apuntó fuertemente a la gira europea del presidente Alberto Fernández. Sin embargo, esta vez criticó también a la primera dama Fabiola Yañez por su rol en el viaje. “Es bizarro”, calificó la periodista.

“La primera dama fue a regar unos olivos. Ahí la vemos con su regadera en mano. Esto pasó. Qué sé yo. No sé. Todo es como muy excéntrico. Fabiola llegó con un vestido transparente a España, regando el olivo. No sé, yo le digo a Fabiola, si tiene tiempo cuando vuelva, que en casa se me está secando el malvón en el balcón. Si lo quiere venir a regar un poquito no vendría nada mal”, dijo irónica la conductora al abrir su programa en la señal de noticias A24, mientras mostraba imágenes de la gira presidencial.

Y continuó: “Es bizarro todo este disparate. La primera dama también, no solo está regando eso y me va a regar el malvón cuando vuelva, sino que además está preparando una coreografía con una canción del pollito para el Papa. Ahora entiendo por qué el Papa no quiere venir a la Argentina. Insisto, el Papa, con mucho derecho, dice: ‘No voy a la Argentina´”.

"Es bizarro": Viviana Canosa contra Fabiola Yañez por su rol en la gira europea - Fuente: A24

Canosa se refería a la misión protocolar que encabezó Yañez el lunes, que tuvo su costado diplomático: un gesto para el papa Francisco días antes de que la comitiva visite el Vaticano para una audiencia privada con él.

La primera dama visitó la sede portuguesa de Scholas Occurrentes, una institución creada e impulsada por el Papa, se interiorizó sobre los programas educativos que la entidad impulsa y cumplió con el ritual de verter un poco de agua en el olivo que se plantó en la inauguración del edificio.

Días atrás, la conductora de Viviana con vos también había hablado sobre las primeras damas de la Argentina, pero no dudó en elegir a su favorita. “Después de Juliana Awada es muy difícil. Las que pasaron y las futuras primeras damas, después de ella… no hay con qué darle”, dijo en relación a la esposa del expresidente Mauricio Macri.

“Era la más linda de todas las primeras damas. Impecable. Además, la ves descalza, en zapatillas o recién levantada y es divina”, expresó.

