Anne Hathaway: el regreso de El diablo viste a la moda, su reconversión en estrella pop para Mother Mary y su fanatismo por Taylor Swift

La actriz repasa su trayectoria, habla de los grandes “hits” que tuvo y de cómo ahora está lista para el gran regreso a los primeros planos luego de haber dado un paso atrás

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Tras triunfar como adolescente con El diario de la princesa de Disney, Anne Hathaway ensartó la aguja de Hollywood. Hubo éxitos de taquilla (El diablo viste a la moda), premios (Los miserables, por la que ganó un Oscar en 2013) y trabajos de autor (El casamiento de Raquel). Pero en medio de un cierto agotamiento personal, una familia creciente y una reacción pública desconcertante, Hathaway, que ahora tiene 43 años, ha retrocedido un poco en los últimos años, situándose con firmeza en un lugar más tranquilo.

“Pensaba que estaba en la pequeña y extraña sección indie de mi carrera”, dijo Hathaway a Popcast, el programa de conversación cultural de The New York Times en una nueva entrevista.

Este año, Hathaway protagoniza tres películas muy dispares entre sí, empezando por Mother Mary, un atormentado retrato del director David Lowery de un híbrido de Taylor Swift y Lady Gaga que atraviesa un período oscuro (con canciones escritas y producidas por Charli XCX, Jack Antonoff y FKA twigs), que se estrena esta semana en los Estados Unidos. También volverá a interpretar a uno de sus papeles más queridos, el de la otrora agotada asistente Andy Sachs en El diablo viste a la moda 2, que se estrena este jueves 30 en los cines argentinos. Además, en julio, Hathaway aparecerá como Penélope en La Odisea, de Christopher Nolan, y tiene previstas dos películas más antes de fin de año.

Un paso atrás

Hasta 2024, Hathaway no se sintió preparada para volver a ser el centro de atención de forma tan intensa. “Di un paso atrás y me dije: ‘bien, estoy preparada para lo que venga con el pop, para lo que venga con el ‘realmente necesitamos una audiencia global para que esta película sea un éxito’”, explicó en una larga conversación. “Antes de eso era algo así como que no me sentía preparada como persona y como artista. ‘Necesito desarrollarme más, de lo contrario me van a comer viva’, pensé”.

Esa fase madura de su carrera —junto con la confianza para no preocuparse por si los comentarios en línea van en contra de ella con hachas de mano— también ha conducido a una especie de ablandamiento personal. “Solía ser una persona muy temerosa. Solía tener un sistema de protección con una valla eléctrica de alto voltaje, y eso ya no me interesa tanto. Algo ocurrió cuando cumplí 40 años y me di cuenta de que estaba viviendo mi vida como si fuera un ensayo general y, en realidad, era la hora del espectáculo”, señala la actriz.

–¿Dónde empezó para vos la búsqueda del personaje Mother Mary, un estrella del pop torturada? ¿Fue un proyecto de investigación o de imaginación?

–Acabó siendo ambas cosas. Tuve un instinto sobre el personaje desde la primera lectura: su desgarro, todo lo relacionado con el diálogo y la actuación. Todo lo demás fue mucha investigación. Todo lo relacionado con la interpretación acabó siendo un proceso de años para aprender a ser una estrella del pop.

–Como Mother Mary cantás canciones de Charli XCX y FKA twigs, pero cuando empezaste a interpretar el personaje, no tenías ni idea de cómo sonaría...

–Recibí un mensaje de Jack [Antonoff] y me dijo: “¿Querés venir y ver cómo está la vibración?”. Sabía lo que era una vibración, pero me preguntaba si era un término técnico. “Siri, ¿qué es una vibración?”. Nunca había pensado en el arte basado en la vibración. Para mí, hacer películas viene de un lugar muy, muy diferente y actuar viene de un lugar muy diferente. Para mi horror y consternación, me di cuenta de que no tenía ni idea de cómo cantar ante un micrófono porque toda mi formación había sido sobre el escenario, donde hay tanta proyección implicada. La música pop es lo contrario, es potencia sin esfuerzo, que no es lo mío. Lo mío es el esfuerzo [risas].

"El pop no se valoraba en mi casa cuando era chica", repasa Anne Hathaway THEA TRAFF - NYTNS

–Tu madre era actriz y una gran cantante de teatro. ¿El pop era un tabú en tu casa mientras crecías, en el sentido de que el teatro es donde se produce el arte serio?

–Mucho, sí. El pop no se valoraba en mi casa cuando era chica. Los cantantes de verdad hacían Broadway. Y gran parte de mis primeros contactos musicales se basaban en el teatro. A mi hermano mayor le gustaba mucho el rap, y luego se metió en el hardcore straight edge. Adoro a mi hermano mayor, así que obviamente escuchaba eso. Y luego, cuando estaba en la secundaria, fue cuando aparecieron las princesas del pop y el programa TRL de MTV era enorme. Me sentía muy confundida, porque sabía que me gustaba mucho Britney Spears. Pero tenía la voz de mis padres en la cabeza diciendo: “pero Stephen Sondheim es música de verdad”.

–¿Qué tipo de conversaciones mantenías con el director David Lowery sobre los puntos de referencia pop para Mother Mary?

–David es gótico: tiene las uñas pintadas de negro y en su camiseta nunca falta una calavera. Me pareció encantador cuando me enteré de que es un swiftie acérrimo. Tenía una lista de reproducción larguísima con todo tipo de música, es decir, artistas desconocidos de los que nunca había oído hablar, pero también “Green Light”, de Lorde y Max Richter. La lista de reproducción pretendía mostrar no necesariamente cómo sonaba Mother Mary, sino la sensación que podía producirte su música. Y justo en medio de esa lista de reproducción estaba “Anti-Hero”. Siempre me gustó mucho Taylor, pero esa fue la canción en la que pensé: “Oh, no, esperá, ella se está apoderando de mi cerebro”. Y luego profundicé mucho más en su música. Y una vez que la ves, no podés dejar de verla. Te quedás diciendo: “es una genia”.

–¿Tenés una época preferida de Taylor?

–No, creo que todas hablan entre sí. La era “Eras”. Tener una retrospectiva así a la edad que tiene y darse cuenta de que tenía una visión que no existía en el mundo, y que literalmente creó el espacio que quería para sí misma.

Emily Blunt y Anne Hathaway se divierten en la premiere londinense de El diablo viste a la moda 2, el pasado 22 de abril Scott A Garfitt - Invision

–¿Consideramos a las estrellas del pop de forma diferente a como consideramos a los actores?

–Cuando terminé [Mother Mary] pensé: “Wow, no soy para nada una estrella pop”. Lo que me encanta hacer es compartir lo que he vivido, las partes secretas de mi alma, a través de un filtro, a través de un avatar con el que puedo relacionarme en privado, en secreto. Pero no tengo que hablar nunca de eso ni revelarlo. Con una estrella pop, la imagen que proyectás se basa en vos mismo. Así que vos sos tu propio avatar.

–En tu carrera fuiste muy cuidadosa con tu vida real y tu lado humano. Puede que la gente crea que te conoce, pero, a diferencia de una estrella del pop, no tienen mucho que proyectar sobre vos cuando te ven en estos papeles icónicos.

–Es curioso, porque me ocurrió algo increíble nada más al empezar: estuve en una película clásica que una generación se metió en el corazón y de la que nunca se desprendió, y seguimos manteniendo una relación casi 30 años después. Y esa película es El diario de la princesa. Así que no pienso en mí misma en términos icónicos. Pienso en mí de la forma en que siempre he pensado en mí misma, que es que soy actriz. Tuve mucha suerte de haber formado parte de estas películas que han ofrecido a la gente confort para lo que ahora parece que va para generaciones. Y he intentado hacer todo lo que pude para respetar y proteger el legado de esas películas, al mismo tiempo que me desarrollo como artista, al mismo tiempo que soy una persona que puede caminar por la calle y ser muy, muy, muy normal; todo lo normal que puedo.

–Veo un par de hilos conductores en el tipo de personajes que suelen atraerte. Tenés El diario de la princesa y la original El diablo viste a la moda: una mujer joven, nueva en el mundo, un montón de sistemas impuestos a esa persona que le dicen que en realidad lo que necesita es rigor. En la otra dirección, Mother Mary y Pasante de moda: un personaje inflexible que necesita aprender a relajarse, a encontrar esa suavidad o incertidumbre interior...

–Cuando se estrenó la primera El diablo viste a la moda, fue tan grande y me pasó eso que ocurre cuando, de repente, te envían un montón de guiones y pensás: “Oh, todos son el mismo personaje”. Tenía 24 años, creo y recuerdo que pensé: “así es como te ven”. Eso es lo que tenés que resistir ahora mismo. Tuve tanta suerte con esas dos, fueron varas tan altas, que pensé que si hacía otras cosas y eran una especie de versión sucedánea de eso, ¿cómo me iba a sentir?

–Hiciste Secreto en la montaña con Ang Lee, El casamiento de Raquel...

–Con Jonathan Demme. Y luego, aquí está la cosa, y esta es una de las razones por las que me siento tan atraída por David Lowery como artista, es que te das cuenta de que quizá mi sensibilidad es más de intérprete indie, pero también quiero dejar las puertas abiertas. Quiero respetar el legado. Así que cada pocos años me digo: “probablemente sea el momento de hacer otra Día de los enamorados".

Anne Hathaway en Nueva York, el 14 de abril último THEA TRAFF - NYTNS

–Al volver a estos personajes icónicos con El diablo viste a la moda 2 y El diario de la princesa 3, ¿tuviste algún reparo a la hora de interpretar los éxitos?

–Ya no me importan esas cosas. Me han dejado muy impresionada. Pensaba que estaba en la pequeña y extraña sección indie de mi carrera. Pensaba que era ahí donde iba a vivir. Así que estoy encantada de que alguien me haya pedido que vuelva y haga el equivalente a una gira de estadios.

–¡Tu Eras Tour!

–Como me fui e hice mis cosas raras, aprecio, de una forma que no podía apreciar cuando era tan joven, el arte de los éxitos. Por algo son tan queridos. Son muy, muy buenos. El diablo viste a la moda es una película maravillosa.

–Es muy difícil escribir “Anti-Hero”...

–Es muy difícil escribir “Blank Space”, ¿sabés?. Y no debería salir mal porque la hemos escuchado varias miles de veces.

–También coincide con este increíble momento de tu carrera, en el que sos una de las personas más queridas de internet [People la nombró como “la mujer más hermosa del mundo” este año].

–[risa fuerte] ¡Giro argumental! [más risas fuertes].

–Y los memes están a tu favor.

–Por ahora... Ya veremos.