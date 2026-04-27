Mica Viciconte publicó un filoso mensaje tras el cumpleaños de 15 de Allegra Cubero

Allegra Cubero, segunda hija de Fabián Cubero y Nicole Neumann, tuvo su fiesta de 15 años pese a que el aniversario oficial de su nacimiento ocurrió el 6 de enero pasado. Esta ceremonia fue organizada por el exfutbolista y su pareja, Micaela Viciconte, quien en las últimas horas ganó relevancia tras un posteo en su cuenta de Instagram que llamó la atención de sus seguidores y le valió respuestas negativas.

La fiesta de Allegra se llevó a cabo en un salón exclusivo de Olivos, en la provincia de Buenos Aires. Quienes participaron compartieron en sus propias redes sociales algunos recuerdos de la noche mágica que experimentó la cumpleañera. Sin embargo, la publicación de Viciconte no pasó desapercibida para nadie, ya que algunos especularon con que se trataría de una dádiva contra Neumann.

Las palabras de Mica Viciconte que generaron polémica (Fuente: Instagram/@micaviciconte)

“Una fiesta inolvidable, de esas que te hacen valorar las cosas lindas, los momentos compartidos y la gente que querés”, escribió la influencer, a la vez que agregó un carrusel de imágenes que resumieron parte de la celebración, en la que acudieron, además de los amigos de Allegra, sus hermanas, Indiana, Sienna y su medio hermano: Luca Cubero Viciconte.

Aquellas palabras que plasmó la pareja de “Poroto” Cubero dieron que hablar y muchos repararon en la última frase: “La gente que querés”, lo que se entendió como un “palito”, ya que en enero, Neumann organizó un cumpleaños más modesto en Punta del Este con amigos íntimos y sin demasiada parafernalia.

Frente a este posteo, diferentes usuarios se manifestaron en la sección de comentarios y le recordaron a Viciconte que gracias a las marcas habrían logrado hacerle la fiesta a Allegra: “Ni una cosa pagaron… Así hace cualquiera una fiesta”; “¿Pagaron algo, chicos?”; “Hay que agradecer los canjes, bien” y “A ver quién cumple próximamente, así pegamos canje”, fueron algunos en cuestión.

Las palabras de Mica Viciconte que generaron polémica (Fuente: Instagram/@micaviciconte)

Más allá de las críticas, que la influencer no respondió, Allegra contestó a la publicación de Viciconte y dejó en claro: “Los amo”. Asimismo, a lo largo de la jornada se vieron diferentes momentos donde las dos bailaron juntas y posaron para diferentes fotos.

La respuesta de Allegra ante la publicación de Micaela Viciconte (Fuente: Instagram/@micaviciconte)

El mensaje emotivo de Fabián Cubero que emocionó a su hija Allegra

A lo largo de la fiesta se desarrollaron diferentes momentos que la marcaron, desde el carnaval carioca con disfraces hasta el mensaje grabado de Fabián Cubero a su hija, en el que la aconsejó en esta nueva etapa que transita.

“Hija, sos amorosa, compañera. Hoy es una noche que va a quedar grabada para siempre en tu corazón. Rodeada por toda la gente que te ama y acompañada por dos personas extraordinarias que te cuidan desde algún lugar del cielo, como el abuelo Carlitos y tu padrino ‘Chicho’”, empezó el mensaje de Cubero.

El emotivo mensaje de Fabián Cubero a su hija Allegra

Luego, le dejó una enseñanza para la nueva etapa que comenzará a vivir: “Mi consejo como papá es que nunca dejes de creer y nunca dejes de soñar. Recordá que en cada paso que des, yo voy a estar ahí, acompañándote en silencio y observando cómo vas construyendo tu propio camino, pero sabiendo que cuando lo necesites, siempre voy a estar ahí. A tu lado”.

Y cerró: “Estoy muy orgulloso de vos. Te amo desde siempre y para siempre. Papá”. Acto seguido se escucharon aplausos y un grito de: “¡Grande, Fabi!”. Como respuesta, Allegra dejó de permanecer apoyada con la cabeza en el hombro de su padre y lo abrazó profundamente.