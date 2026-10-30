Cumpleaños Maradona: los mensajes y memes para saludar a Diego en su día

“Que los cumplas todo lo feliz del mundo, papito lindo. ¡El cielo es tuyo!“, escribió Gianinna Maradona. ”Aunque hoy tampoco haya dirección, ¡feliz vida, pa! Gracias por una vida juntos, gracias por enseñarme lo que sí y lo que nunca. Te amo con toda mi alma y más. Vos solito sabés lo que te extraño. Gracias por no dejarme nunca sola. Hasta que nos volvamos a encontrar, venime a buscar, expresó con una foto de ambos musicalizada con “Confieso” de Kany García. Además, agregó una postal familiar de ella, su hermana y sus padres y escribió: “Feliz cumple papi. Te extraño con toda mi alma. Gracias por ellas”.

El saludo de Gianinna Maradona (Foto: Instagram @giamaradona)