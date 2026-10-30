Cumpleaños Maradona: los mensajes y memes para saludar a Diego en su día
Este 30 de octubre, “el 10″ hubiese cumplido 66 años y en las redes sociales lo recordaron con cariñosos posteos
Los saludos para Diego Maradona en el día que hubiese cumplido 66 años
Este viernes 30 de octubre, Diego Armando Maradona hubiese cumplido 66 años. “El 10″ falleció el 25 de noviembre de 2020, pero su figura y su legado permanecen más vigentes que nunca mientras se espera al 22 de diciembre, día en el que se conocerá el veredicto y eventual sentencia del juicio por su muerte. En esta fecha tan especial, las redes sociales se llenaron de afectuosos saludos de cumpleaños.
Gianinna Maradona: "Gracias por enseñarme lo que sí y lo que nunca"
“Que los cumplas todo lo feliz del mundo, papito lindo. ¡El cielo es tuyo!“, escribió Gianinna Maradona. ”Aunque hoy tampoco haya dirección, ¡feliz vida, pa! Gracias por una vida juntos, gracias por enseñarme lo que sí y lo que nunca. Te amo con toda mi alma y más. Vos solito sabés lo que te extraño. Gracias por no dejarme nunca sola. Hasta que nos volvamos a encontrar, venime a buscar, expresó con una foto de ambos musicalizada con “Confieso” de Kany García. Además, agregó una postal familiar de ella, su hermana y sus padres y escribió: “Feliz cumple papi. Te extraño con toda mi alma. Gracias por ellas”.
El emotivo posteo de Dalma Maradona
“Es mentira que con el tiempo duela menos. Yo te extraño cada día más. Feliz cumpleaños al cielo. Pediré tus tres deseos con todo mi corazón para que tengas la justicia que te merecés”, expresó Dalma Maradona en sus historias de Instagram junto a una foto de ella de bebé recibiendo un beso en la mejilla de parte de su padre.
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