España: amenazaron de muerte a un actor argentino por una fake news que se viralizó en las redes

El actor argentino Juan Diego Botto fue víctima de una fake news (noticia falsa) que se viralizó en España y por la que llegaron a amenazarlo de muerte, según él mismo dio cuenta en sus redes sociales. Le atribuyeron haber comparado un partido político con la organización terrorista ETA. “Este hijo de p... está pidiendo a gritos que le suban a un helicóptero a darse un paseo como hicieron con el terrorista de su padre”, le dijeron en relación a los vuelos de la muerte de la última dictadura.

El actor -radicado en el país ibérico desde su infancia- reveló en Twitter que comenzó a sufrir insultos y amenazas después que apareciera un posteo en un foro llamado Burbuja, dedicado a “economía, política, inversiones, bolsa, criptomonedas, actualidad y algo de ocio”. Allí, un sujeto subió el enlace a una noticia falsa: “Juan Diego Botto: ‘si VOX llega al gobierno entenderé que vuelva ETA’” (sic).

Después de esa publicación, Botto quedó en el ojo de la tormenta por simpatizantes de ultraderecha que se identifican con Vox en España, una organización en ascenso en los últimos años. La relación que establecía la publicación con la organización independista ETA del País Vasco, que cometió atentados y crímenes a lo largo de cuatro décadas en aquel país, generó polémica.

Me mandan esta captura de un foro en el que se me atribuye una frase que obviamente jamás he dicho, ni se me pasaría por la cabeza siquiera pensar. Así funciona la extrema derecha; mienten y alimentan su odio sobre falsedades. pic.twitter.com/6M6oE3xrq8 — Juan Diego Botto (@JuanDiegoBotto) July 10, 2023

La publicación que difundía la noticia falsa contra el actor argentino sumaba, a su vez, una fuerte amenaza vinculada a la dictadura. “Este argentino montonero, hijo de terrorista, está muy nervioso ante la llegada de Vo x y la pérdida de las subvenciones con las que se paga la coca y las jovencitas. Este hijo de p... está pidiendo a gritos que le suban a un helicóptero a darse un paseo como hicieron con el terrorista de su padre ”.

Botto rechazó de forma tajante la publicación. “Me mandan esta captura de un foro en el que se me atribuye una frase que obviamente jamás he dicho, ni se me pasaría por la cabeza siquiera pensar. Así funciona la extrema derecha; mienten y alimentan su odio sobre falsedades”, manifestó en Twitter.

Botto denunció la publicación y el posteo fue retirado. Prometió también que iniciará acciones legales. “Quien ha colgado la noticia falsa acusa de terrorista a mi padre y pide que me tiren de un helicóptero como hizo la dictadura militar Argentina con mi padre. (Eran aviones no helicópteros pero en fin…) Matar a quien piensa diferente apoyado en mentiras…”, afirmó el actor en un segundo mensaje publicado a través de Twitter.

Al margen de la denuncia a la @policia y las acciones legales pertinentes lo relevante es reflexionar sobre toda una estrategia de odio, de voluntad de exterminar a quien piensa distinto apoyado en falsedades, bulos noticias falsas. Así hemos llegado hasta aquí. — Juan Diego Botto (@JuanDiegoBotto) July 10, 2023

“Al margen de la denuncia a la Policía, y las acciones legales pertinentes lo relevante es reflexionar sobre toda una estrategia de odio, de voluntad de exterminar a quien piensa distinto apoyado en falsedades, bulos noticias falsas. Así hemos llegado hasta aquí”, ahondó Botto en sus redes sociales.

Botto es hijo de la actriz argentina y profesora de interpretación Cristina Rota y del actor argentino Diego Botto, secuestrado y desaparecido en 1977 en el marco del “Proceso de Reorganización Nacional”. Rota dejó la Argentina después de ese episodio y se instaló en Madrid junto con sus hijos. La falsa declaración que lo involucró ahora al actor se da en el contexto electoral de España: el país irá a las urnas el domingo 23 de julio.

“Pensar que alguien ponga en mi boca una barbaridad semejante. Eso es lo primero que me ha resultado ofensivo. Jamás he dicho eso. Jamás se me pasaría por la cabeza decir eso, y luego está lo que eso genera”, afirmó más tarde Botto en declaraciones al medio español El Diario.es. Y añadió: “Hemos buscado el origen y la persona que había puesto esto -obviamente sin citar ninguna fuente- puso otro comentario donde dice que soy hijo de un terrorista, que yo mismo soy un montonero y que merezco acabar como mi padre. Después de eso hay un montón de comentarios en el foro donde hay mucha gente que pide mi muerte. Evidentemente no es algo cómodo, es molesto, es punible penalmente y haré lo que corresponda legalmente”, anticipó.

Botto admitió que políticos y periodistas han atravesado situaciones peores e hizo hincapié en la difusión de las fake news. “Me preocupa porque esta es la fuente de información principal de un montón de gente. Estas elecciones están condicionadas por un montón de grupos de WhatsApp, de foros de Telegram, de foros en internet, donde la principal fuente de información de mucha gente son estos bulos que terminan determinando lo que la gente va a votar, lo que la gente piensa. Y no sería sorprendente que cualquier día de estos, a mi hermana, a mí, a mi compañera, a Carlos Bardem o a Almodóvar, alguien nos parta la cara y no sabremos por qué , y será por algo que alguien se ha inventado, que nosotros no hemos dicho. Eso es lo terrible, estas mentiras que van generando un odio en la gente y que su función es esa, generar odio, polarizar, dividir y sembrar la extrema derecha hasta el punto de lo que estamos viendo estos días”, analizó.

Una noche sin Luna

Juan Diego Botto estuvo en la Argentina en junio para presentar “Una noche sin luna”, inspirada en los textos de Federico García Lorca. La obra es un unipersonal del cual es intérprete y autor, donde asume la voz de Federico García Lorca en sus últimos años de vida. Dirigida por Sergio Peris-Mencheta. Estuvo en cartel durante unos tres años en España, y obtuvo los premios Max al mejor espectáculo y al mejor actor.

ESP - Juan Diego Botto, actor. Buens Aires, 09-06-2023 DIEGO SPIVACOW / AFV

Botto ingresó a la memoria de los argentinos a través de la película “Martín Hache”, que Adolfo Aristarain estrenó en 1997, y en la que también se destacaron Federico Luppi, Cecilia Roth, y Eusebio Poncela. Se fogueó en el cine y el teatro, en español y en inglés; actuó a las órdenes de Ridley Scott en 1492: La conquista del paraíso, participó en superproducciones como El escuadrón suicida, de James Gunn, y en la serie Good Behavior, de TNT. En España, donde nunca dejaron de considerarlo “actor hispano-argentino”, se hizo muy popular con la película Historias del Kronen, de Montxo Armendáriz.

En 2021 recibió el Premio Nacional de Teatro y al año siguiente estrenó En los márgenes, película que dirigió, cuyo guion escribió junto a su mujer, la periodista Olga Rodríguez, y que incluye a Penélope Cruz en uno de los papeles principales.

En diálogo con LA NACION, realizó en junio una reflexión sobre lo que representó escribir “Una noche sin luna”. “Yo estaba muy contento, porque todo el teatro anterior que había escrito giraba alrededor de la Argentina, la dictadura, el exilio. Pero ahora había escrito algo genuinamente español, y eso me ponía muy contento”; admitió. No obstante, aclaró que esa percepción cambió cuando el director le pidió que escribiera una página sobre la obra, como guía para una sinopsis.

“Me puse a hacerlo, sin pensar, hasta que me di cuenta de que había escrito una obra sobre un hombre que había sido detenido ilegalmente, golpeado, fusilado ilegalmente y su cadáver hecho desaparecer. El motor profundo, inconsciente, que me llevó a escribir la obra estaba ahí. Entonces pensé: claramente uno tiene sus temas, sus obsesiones, sus taras, y da vuelta alrededor de lo mismo”, expresó.

