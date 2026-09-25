Leticia Siciliani logró descolocar a Mario Pergolini con un inesperado elogio

Leticia Siciliani fue anoche la invitada central de Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini. La actriz se sentó en el sillón del exitoso late night show de eltrece y, ya en el primer ida y vuelta con el conductor, no solo dejó en claro su veloz capacidad para entrar en confianza sino que, además, consiguió incomodarlo. “Todos hablan de lo hot que sos”, soltó con una sonrisa pícara, un elogio que logró descolocar a Pergolini, conocido por su estilo recio.

Luego de la clásica presentación, la actriz apareció en escena vestida para la ocasión: eligió un vestido negro hasta las rodillas que combinó con botas de caña alta y el pelo suelto. Después de saludar a Agustín Rada Aristarain y a Evelyn Botto, protagonizó un apretón de manos con el conductor, agradeció los aplausos del público con un paso de baile y, finalmente, tomó asiento para comenzar la charla.

“¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Estás nerviosa?”, fue lo primero que le preguntó Pergolini. “Sí, mal”, se sinceró la actriz, y enseguida se dio vuelta para mirar cómo se veía en cámara. “Ay, mirá qué linda estoy. Este es mi perfil”, resaltó. Al notar que Siciliani le estaba dando la espalda al conductor, Rada propuso invertir los lugares. “A ver, da vuelta la cara. Me tenés que mirar en algún momento”, le pidió Pergolini y, cuando ella finalmente se volteó, también elogió ese ángulo.

“No, mirá qué iluminada que está. Qué angelada”, celebró Pergolini mientras la actriz ensayaba algunos gestos. “La luz es bárbara, eh”, acotó ella, muy a gusto con cómo se veía en cámara, a diferencia de otros programas grabados en estudio. “No vas a comparar”, le pidió Rada desde su lugar, y Pergolini aprovechó entonces para marcar una diferencia entre su programa y otros ciclos de la televisión. “Este programa tiene mucha plata en luz”, subrayó. “Vos pensás que viene mucha gente grande acá, se tiene que ver bien”, explicó.

Lejos de soltar el tema, Pergolini llevó la conversación hacia la belleza de su invitada y la contrastó con su propia imagen y su presente de “gente grande”. “Claro, vos porque todavía tenés colágeno, está todo bárbaro, pero yo, mirá todo esto, ya se cayó todo”, resaltó mientras se señalaba la cara. “No me meto ya en esos temas”, intentó despegarse Siciliani de la autocrítica de su interlocutor. “Vos decís que tenés un perfil bueno, yo no tengo ni eso ya”, insistió el conductor. “Mentira, no te hagas”, le retrucó la actriz con total confianza.

“Todo el mundo habla de…”

En ese momento, la actriz logró con una frase incomodar al conductor. “Todo el mundo habla de…”, arrancó, aunque ella misma se interrumpió para darle más suspenso a la escena. “Todo el mundo habla maravillas de mí”, completó Pergolini, pero esa no era la idea que Siciliani tenía en mente. “De lo hot”, aclaró la actriz. “Es que la gente me quiere mucho”, reaccionó el conductor. “Te hacés el que no. Te hacés el mala onda”, continuó ella mientras con sus gestos dejaba en claro que detrás de esa imagen de hombre recio hay, según su mirada, alguien mucho más afectuoso.

El comentario tomó por sorpresa a Pergolini, que intentó dar por terminado el episodio y propuso volver al comienzo de la entrevista. “Vamos a empezar de cero. Nunca nos vimos en nuestra vida”, lanzó entre risas. “Ya sé. Pero yo agarro rápido confianza. Soy re confite”, se sinceró ella. “Y te pasa seguido que de golpe la gente empieza a sentirse incómoda como yo. Que digan: “¡Cuánta confianza!”, devolvió Pergolini. “Sí, la verdad que sí”, admitió la actriz.

Pergolini habló de su especto físico y Siciliani lo sorprendió con un elogio Hernan Zenteno - La Nacion

La escena dejó en claro que la actriz necesitó apenas unos minutos para dejar atrás los nervios iniciales y entrar en confianza con el conductor. Pergolini, en cambio, tuvo que recurrir al humor para intentar recuperar el control de la charla.