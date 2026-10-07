Esteban Lamothe reveló cómo fue su propuesta de casamiento a Débora Nishimoto

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto se casarán en breve, en una ceremonia que promete ser íntima y que incluirá a su entorno más cercano. En ese contexto y durante una entrevista con el móvil de LAM (América TV), los actores revelaron cómo fue la propuesta de dar un paso más en su noviazgo.

En noviembre de 2024 empezó esta relación que tuvo un puntapié inicial durante el rodaje de la serie Envidiosa. Ocho meses después de ese trabajo, se produjo la primera cita y después le dieron rienda suelta al amor.

La pareja de actores se casará en diciembre del 2025 con una ceremonia íntima (Fuente: Instagram/@estebanlamothe)

El 31 de diciembre del 2025, durante sus vacaciones en Chiloé, en la Patagonia chilena, Lamothe le propuso casamiento a Nishimoto. “Lo hice después de la siesta. Yo tenía los anillos que me había hecho un amigo desde el 23, que los escondí para que ella no los vea. Quería esperar hasta el 31. Estaba muy nervioso”.

En ese momento, Nishimoto interrumpió y acotó: “No noté sus nervios, pero creo que estaba nervioso porque quería decírmelo a las 00.00 y me lo dijo después de la siesta”. “Me acosté y no pude dormir la siesta, así que me levanté y se lo dije”, respondió entre risas el actor.

“En la mochila hay algo”, le dijo Lamothe, y su novia, cuando la abrió, descubrió los anillos en la parte de arriba. “La estaban esperando”, sumó. En cuanto a la boda, será en diciembre; aproximadamente habrá 100 invitados entre amigos y familia. “Realmente la gente que más queremos que esté”, confirmó Nishimoto.

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto empezaron a salir en 2024 después de Envidiosa

Por su parte, Lamothe justificó: “Uno cuando hace una fiesta tan chiquita, queda gente afuera que uno quiere mucho de la cotidianidad; yo, que tengo casi 50 años, tengo muchos amigos, pero en algún lugar tenés que cortar la lista”. Sobre la ceremonia, detalló: “Yo soy católico y ella no. Lo vamos a hacer por civil, pero quiero llamar a un cura para que vaya y nos bendiga, que nos tire un agua bendita, porque yo soy más tradicional. Estoy buscando cura. Sería una cosa rara porque tiene que ir a la puerta a bendecirnos”. “Yo no soy católica, soy atea, pero respeto lo que él quiera. Y sí, va a ser por civil”, respondió la actriz entre risas.

Sobre la luna de miel, los actores decidieron suspender algunas responsabilidades laborales para hacer un viaje corto, “algo chico”, aunque, según confirmaron, la travesía más importante será a Japón. Ese es el sueño de Nishimoto: llevarlo a su futuro esposo para mostrarle el país de sus orígenes. “Va a ser hermoso”, concluyó con el móvil.

El vínculo entre los actores nació en 2024. Durante la mayor parte del rodaje de Envidiosa fueron simplemente compañeros. Sin embargo, con el correr de las grabaciones, empezaron a conocerse cada vez más en los momentos que compartían fuera de escena. En marzo de 2025, Nishimoto reconstruyó esa etapa en una entrevista con LA NACION. “Cuando lo conocí en la serie dije: ‘¡Qué divertido que es, por Dios!’”, recordó. Incluso esperaba las jornadas compartidas por aquellas conversaciones que tenían cuando las cámaras se apagaban: “Iba a grabar con ganas. ‘A ver qué anécdota me va a contar hoy’, pensaba”.

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto viajarán de luna de miel a un destino cercano y luego a Japón (Foto: Instagram/@estebanlamothe)

Las risas dieron paso a otra clase de complicidad. Hablaban de música, de recitales, intercambiaban libros y cada vez se escribían más fuera del trabajo. “Al final del rodaje nos empezó a dar nostalgia esto de que no nos íbamos a ver más. Para ese entonces, chateábamos mucho, intercambiábamos libros, hablábamos de música, de recitales”, relató Nishimoto en aquella misma charla.

Lamothe tuvo la iniciativa de la primera cita y desde entonces no se separaron más. Ahora, dos años después de ese paso, están instalados juntos y en plena organización del casamiento y de pronunciar el “sí, quiero” ante el juez de paz.