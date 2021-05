Estefanía Pasquini bromeó con el avance de su embarazo: “Aún me entran las calzas”

Ni bien supo que estaba esperando su primer hijo junto a Alberto Cormillot (82), Estefanía Pasquini (35) comenzó a documentar la dulce espera. A través de las redes sociales, la también nutricionista compartió con sus miles de seguidores cómo fue cambiando su cuerpo a medida que transcurre el embarazo.

Es que cuando se conoció la noticia de que Alberto Cormillot sería padre a los 82 años, el mundo del espectáculo y el público en general estuvo pendiente de lo que ocurría con Estefanía Pasquini y su embarazo.

Este miércoles, mientras cursa el quinto mes de embarazo, Pasquini compartió una serie de selfies. Compiladas en una sola fotografía, las imágenes frente al espejo muestran cómo ha ido cambiando su cuerpo a través de la gestación de su hijo.

Tres momentos en tres fotos: las selfies de Estefanía Pasquini que muestran la evolución de su embarazo Instagram

“A los dos meses de embarazo decía; ‘Ya estoy medio hinchadita’ (no entendía nada). A los cuatro meses decía: ‘Ahora si es panza’. A los cinco meses pienso: ‘Qué suerte que las calzas me entren’. Y así seguirá creciendo y espero cada ecografía para verlo. Y seguirme preguntando: ‘¿Posta está adentro mío?’”, comienza el posteo que Pasquini compartió desde su cuenta de Instagram.

Sobre el final de su posteo la nutricionista y esposa de Cormillot no pudo ocultar sus ansias de conocer a su hijo. “Y ahora que lo siento, no veo la hora de tenerlo conmigo y morfarle los pies, las manos, llenarlo de besos, verlo crecer, amarlo y mimarlo eternamente... Les juro que hasta no vivirlo... No se puede sentir así”, concluyó Pasquini.

