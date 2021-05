Misterio: denunció la desaparición de su novio y la policía descubrió que no existía

Una tiktoker contó una extraña historia que protagonizó. Tras dos años de relación, Kathrine Verb y su novio comenzaban a consolidar su vínculo. “Pensé que iba a casarme con él, tener hijos y pasar el resto de nuestras vidas juntos”, contó la mujer en una serie de videos que publicó en su perfil de TikTok. Sin embargo, todo cambió cuando él le contó a ella que tenía coronavirus y, luego, desapareció para siempre, sin dejar rastros. Verb denunció el hecho ante la policía y la respuesta fue totalmente inesperada: los oficiales le dijeron que él no existía.

Kathrine conoció a William James Khan en una app de citas en 2018. En ese entonces, los dos vivían en Honolulu, Hawái. Después de algún tiempo de mantener la conversación virtual, ambos decidieron conocerse personalmente. La primera cita fue el 13 de junio de ese año y, desde el primer momento, todo funcionó bien entre los dos. Comenzaron a verse una vez a la semana, una frecuencia que había determinado él, porque, según le contó a Kathrine, estaba muy demandado por su trabajo como consultor de negocios. Siempre lo hacían en hoteles, ya que ambos vivían en departamentos compartidos. “Era muy amable, considerado y tolerante”, señaló la mujer.

“Me contó que su compañero de piso tenía una hija pequeña y no quería que los oyera juntos”, recordó. Con el correr del tiempo ella empezó a notar algunas actitudes extrañas de parte de él. Ahora, viéndolo en retrospectiva, ella cree que estaba “cegada” por sus sentimientos. De todos modos, no podía evitar notarlo: en dos años, no había conocido a nadie en el círculo de él, tampoco su casa. Él no usaba redes sociales, algo que a ella le resultaba muy llamativo, pero llegó a considerarlo un rasgo interesante. Tres meses después de conocerse, ambos manifestaron estar “muy enamorados” del otro y, a la semana de formalizar su relación, él le contó que debía viajar a Nueva Jersey para acompañar a su madre, una paciente de cáncer. Desde ese entonces, la relación comenzó a funcionar a la distancia.

Tras comunicarle que tenía coronavirus, su novio desapareció para siempre, sin dejar rastros Tiktok @kathrynverb

Durante los meses que siguieron, la mujer solía viajar a Nueva York y ambos se hospedaban en hoteles. Él se excusaba, no quería molestar a su madre, que estaba en un estado de salud muy delicado. Después de más de un año de relación, la pareja comenzó a hablar de mudarse y establecerse juntos, pero poco a poco comenzaba a crecer la distancia entre un vínculo que se sostenía a fuerza de viajes. Ella intentó recomponer la relación, propuso verse con más frecuencia: él siempre tenía excusas y respuestas evasivas. Hubo algunas señales de alerta para Kathrine: quizás la primera fue cuando ella le pidió su documento y él se negó a mostrarlo porque, supuestamente, había salido mal en la foto. La situación se volvió a repetir en una segunda oportunidad.

A principios de 2020, la mujer se mudó a Nueva York con la idea de poder verse más seguido con su novio. Y lo que parecía que era el comienzo de una nueva etapa de la pareja fue, en realidad, el final. Es que apenas comenzada la pandemia, él le comunicó a ella que había dado positivo en el testeo de coronavirus y, para el 12 de abril, William dejó de responder los mensajes y los llamados. De un momento a otro, Verb simplemente no supo nada más de él.

Preocupada, la mujer decidió denunciarlo a la policía y reportar a “William James Khan” como desaparecido. En ese momento, ocurrió lo más raro que le había pasado a Kathrine durante toda la relación: los oficiales le comunicaron que esa persona no existía. “Así que mi novio no sólo me ‘ghosteó’, fingiendo su muerte, sino que además me mintió durante dos años sobre su verdadera identidad”, contó Verb en TikTok, que varios meses después encontró la verdadera identidad del hombre,

