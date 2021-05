La bronca del periodista Franco Mercuriali por la muerte de su suegra: “Vacunaron primero a los políticos”

El periodista Franco Mercuriali publicó una desgarradora carta en las redes sociales para despedir a su suegra, Norma. El conductor explicó que estuvo varios días fuera de las cámaras para acompañar a su familia en este momento difícil y aprovechó para contar que a su suegra le llegó el turno de vacunación dos días después de contagiarse de coronavirus.

“Quería contarles que estos días no fui al canal ni a la radio porque estuve acompañando a mi familia en un momento muy difícil. No me fui a Estados Unidos a vacunarme como muchos dijeron. Ojalá hubiese pasado eso. Murió la mamá de Mica después de un largo mes de estar internada peleando contra el Covid”, afirmó.

Según explicó, el lunes pasado, dos minutos antes de empezar el noticiero, Micaela, su esposa, lo llamó para darle la triste noticia. “Normita querida, así le decía yo, tenía 76 años y el turno para vacunarse le llegó dos días después de contagiarse. Si hubiese recibido la vacuna antes que a los políticos y los pibes de 20, 30 y 40 años no estaríamos viviendo este momento. No lo voy a olvidar. Haberse adelantado al plan de vacunación fue la diferencia entre la vida y la muerte”, puntualizó el conductor de TN.

El periodista de TN compartió las desgarradoras palabras en su cuenta de Instagram Instagram

“Tampoco voy a olvidar que este mes pude ver de cerca la impresionante tarea que realizan los especialistas de terapia intensiva. Hablan poco y hacen mucho. A ellos todo mi agradecimiento. Este mes también vi que el amor de mi mujer no tiene límites. La lucha que junto a su mamá dieron estos días fue admirable”, agregó.

Así, afirmó que están unidos y con mucho amor transitando en paz este momento de dolor. “Gracias a todos por la preocupación y los mensajes enviados durante esta semana. Recién hoy pude escribir algo. Se que muchos de ustedes pasaron o están pasando situaciones parecidas. Así que también les mando un enorme abrazo”, cerró.

