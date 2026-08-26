Estuvo en La Voz Argentina, se presentó en Popstars y emocionó a Ángela Torres con una revelación

La conformación de un nuevo grupo pop argentino ya está en marcha. Esta semana comenzó una nueva edición de Popstars por la pantalla de Telefe con la conducción de Nicolás Vázquez. Las 3000 candidatas que pasaron el primer filtro de audiciones virtuales se presentaron al casting en el Estadio Mary Terán de Weiss y el equipo seleccionó a las más prometedoras para que avanzaran a la siguiente instancia. En la emisión del martes 25 de agosto, este selecto grupo volvió a mostrar sus habilidades vocales, y mientras algunas quedaron a mitad de camino, otras lograron seguir en carrera. Una de las afortunadas fue una exparticipante de La Voz Argentina (Telefe), quien hizo emocionar hasta las lágrimas a Ángela Torres al admitirle que la ayudó a mantenerse de pie en su momento más difícil.

Con el número 0071, Florencia Ronconi, de 25 años, fue seleccionada para cantar frente al jurado presidido por Carlos “Charlie” García y completado por Nicki Nicole y Ángela Torres. “Estoy muy emocionada. Yo me identifico mucho... perdón, Ángela me tomo este atrevimiento...”, expresó y la cantante le dio pie para que siguiera.

Florencia Ronconi audicionó frente a los jurados de Popstars (Foto: Captura / Telefe)

“Me dijeron que no muchísimas veces. Traté de nunca rendirme y en una época de mi vida casi que lo hago con una depresión enorme. Y vi un video tuyo y no me rendí y estoy muy feliz de estar acá y estoy muy orgullosa de no haberme rendido porque, ¡mirá hasta dónde llegué!”, expresó la participante al borde del llanto. Torres no tardó en acercarse. “Abracito de las que nos costó mucho. Te quiero, mi amor, mucha suerte, disfrutalo ahora, disfrutá tu momento”, le dijo visiblemente emocionada por sus palabras.

Florencia le dijo a Ángela Torres que la ayudó a superar un momento personal muy difícil (Foto: Captura / Telefe)

Ronconi interpretó a capella un fragmento de “Dangerous Woman” de Ariana Grande. “A los que te dijeron que no, que vayan presos...”, lanzó Nicki Nicole y Carlos García le dio la bienvenida a la competencia: “Este es un sí en lugar de un no, como estás acostumbrada. Siguele poniendo ganas, esfuérzate mucho, vienen más sí para ti”.

Florencia Ronconi interpretó "Dangerous Woman" de Ariana Grande y pasó de ronda (Foto: Captura / Telefe)

La joven de El Palomar avanzó a la siguiente instancia de la competencia y lo cierto es que tiene experiencia en realitys de talento. En 2022 se presentó en las audiciones a ciegas de La Voz Argentina (Telefe). Interpretó “Mujer amante” y Lali Espósito la eligió para sumarse a su equipo. “Te noté nerviosa, y eso me hizo dudar. Pero dije: ‘¡Esta tiene un rock!’ Y pensé que no te salió como querías, pero se nota que tenés lo que hay que tener para estar acá”, le dijo la artista en su devolución. Pero no fue la única que audicionó: su padre Martín Ronconi, apodado Chino, también lo hizo y, tras cantar “Pride & Joy”, se sumó al equipo de Soledad Pastorutti.

Florencia Ronconi en La Voz Argentina

En la instancia de las Batallas, Florencia cantó a dúo con Tomás Barani “Sweet Child o’ Mine” y avanzó a los Knockouts. En esta etapa cantó “Fue amor”, pero su coach decidió que Ángela Navarro, su rival, avanzara de ronda. “Estoy muy feliz y orgullosa de haber llegado hasta acá, de lo que viví, así que más que agradecerte no tengo”, le dijo emocionada a Lali tras la eliminación. Ahora, cuatro años después, tiene una nueva oportunidad para brillar en televisión.