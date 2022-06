“Es histórico”: padre e hija se presentaron por separado en La Voz Argentina y quedaron seleccionados

Luego de un debut en el que se presentaron los primeros participantes, comenzó la segunda emisión de La Voz argentina, con una nueva tanda de cantantes que protagonizaron varios momentos muy especiales. Y dentro de ese grupo de promesas, hubo varios que se destacaron, entre ellos, un padre y una hija que eligieron presentarse de forma separada, y cuyo destino terminó en equipos muy distintos.

La encargada de abrir la noche, fue una joven sanjuanina llamada Dandara, que interpretó “Jealous”. A los pocos segundos, Mau y Ricky se dieron vuelta, seguidos de Ricardo Montaner, quien no dudó en bloquearlos. Lali Espósito también se dio vuelta, entusiasmada por la voz de la participante. Y al momento de intentar llevarla a su equipo, Ricardo le comentó: “Tienes a muchos candidatos para formar parte de su equipo, en el de Mau y Ricky no puedes porque alguien los bloqueó, pero estoy seguro que esta temporada de La Voz Argentina, puede significar para ti el primer gran paso de éxito en tu carrera”.

Más adelante se presentó Martín Ronconi, un cantante de 42 años, apodado el Chino, que fue acompañado de su familia, con quienes tiene una banda de rock. En sus propias palabras, él comentó: “La familia Ronconi, con la música es todo. Laburamos con eso, yo tengo mi banda, mi hija es la cantante, y mi hijo es el guitarrista. En mi casa se respira música, mi ídolo más importante es mi viejo, y mi hermanito Christian. Él es la persona que está al lado de nosotros, en todo momento, es el ángel de la casa”. Martín cantó “Pride & Joy”, y Soledad Pastorutti se dio vuelta, y felicitó al concursante. Muy entusiasmada, Sole se animó incluso a ir a saludar a la familia de Martín, que lo esperaba a un costado del escenario.

A continuación, sin que el jurado lo supiera, se presentó Florencia Ronconi, hija de Martín. Ella cantó “Mujer amante”, y a último momento fue Lali Espósito quien se dio vuelta. Cuando el resto de los sillones giraron, la Sole la reconoció y exclamó: “¡Pará! ¡Es la hija del Chino!”. Lali, eufórica, agregó: “¡¿Vos sos la hija del Chino?!”. Sin perder un minuto, Lali la fue a abrazar, y también al padre de la joven, que estaba detrás de escena.

Lali, que no salía de su sorpresa, luego comentó: “¡Esto es histórico! Lo que acaba de pasar es muy bizarro. Florencia, te noté nerviosa, y eso me hizo dudar. Pero dije “¡esta tiene un rock!” Y pensé que no te salió como querías, pero se nota que tenés lo que hay que tener para estar acá”. Y entre risas, Espósito luego concluyó: “Sole, vamos a abrirnos un vino vos y yo, padre e hija en La voz Argentina, es histórico. Igual acá se termina la relación con papá, ahora son competencia”. Por su parte, la Sole confesó: “Este es uno de los momentos más felices que viví en este programa”.

Otro de los cantantes que sorprendió con su talento, fue Elías Perea, que hizo “El perdón”. Y si bien no logró convencer a ninguno de los especialistas, luego se animó a improvisar, y ahí sí conquistó el corazón del jurado, entre ellos al de Montaner, que alentó a la producción del programa para que lo tuvieran en cuenta para el repechaje de La Voz Argentina, en donde participantes que no quedaron, tienen la posibilidad de regresar. Esteban Ríos, de Coronel Vidal, interpretó “Mis sueños”, y aunque ninguno de los especialistas lo convocó para su equipo, Soledad le pronosticó: “Me perdí la melodía, no la entendí. Pero oportunidades vas a tener un montón, esta es una de las tantas”.