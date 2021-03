Eva De Dominici apostó por un fuerte cambio de look que impactó a sus seguidores

A Eva De Dominici le gusta probar distintos cambios de look. Algunas veces lo hace por demanda de su trabajo como actriz, mientras que otras juega a transformar su apariencia de forma radical y lo comparte con sus seguidores. Pero por fuera de estos cambios temporales, ahora la argentina radicada en Los Ángeles mostró una imagen totalmente renovada que parece que llegó para quedarse. Es que al flequillo que estrenó recientemente, De Dominici le sumó ahora un nuevo color que sorprendió a sus followers.

Recientemente, la esposa de Eduardo Cruz compartió una foto suya con el pelo oscuro y escribió: “¿Back to black? #2021 (¿De vuelta al negro?)”. Las respuestas de sus fanáticos no tardaron en llegar: mientras que algunos avalaron el cambio, otros sugirieron que vaya por tonos más claros. Al día siguiente, de hecho, se mostró con el pelo rubio y en un peinado que simulaba un osado corte de pelo a lo Araceli González en la década del 90. “Basta de insistir que me lo corto en serio”, escribió en la publicación.

Lejos de aquel pelo largo, negro y ondulado con el que De Dominici coqueteó días atrás, ahora la actriz mostró cuál fue su decisión final. En una selfie que publicó en las últimas horas, la mamá de Cairo Cruz luce un color de pelo castaño claro con reflejos rubios, en un corte rebajado desde adelante hacia atrás y con el cabello sumamente lacio. “¿Qué?”, escribió en el epígrafe, en el que agradeció a la estilista que se encargó del cambio de look.

Recientemente, la intérprete compartió el tráiler de Cosmic Sin, uno de sus trabajos más recientes. La película, dirigida por Edward Drake, contará con la actuación de la actriz, además de grandes estrellas de Hollywood, como Bruce Willis y Frank Grillo. “Una noche tuve un sueño en el que Bruce Willis intentaba asesinarme, unos meses después... estaba pasando. Bienvenidos a la operación Cosmic Sin”, escribió De Dominici en su cuenta de Instagram para acompañar el adelanto del film.

Trailer de Cosmic Sin

LA NACION