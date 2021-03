Dady Brieva y Jey Mammon se cruzaron fuertemente al aire

El lunes Dady Brieva estuvo invitado en Los Mammones (América) y protagonizó un tenso cruce con Jey Mammon. El exMidachi no se guardó sus ácidas opiniones sobre el desempeño musical del conductor durante el programa, y aunque aclaró que las críticas eran “con humor”, todo terminó en confrontación. Con algunas palabras subidas de tono y miradas de desconcierto, se cruzaron en vivo y no pudieron disimular sus desacuerdos.

Después del segmento de “24 preguntas” que cada invitado responde a la medianoche en un ping-pong veloz, tuvo lugar el comienzo de la pelea entre ambos. El conductor anticipó que en el próximo bloque iban a cantar juntos, y la respuesta de Brieva no fue la esperada: “¿Por qué tocás el piano?”.

Ante el sorpresivo cuestionamiento Jey mantuvo la seriedad y le contestó: “Porque me gusta”. Picante, el actor redobló la apuesta: “¿Y por qué no aprendés?”. La expresión en la cara del conductor se fue transformando, y decidió responder sin filtro: “Ah, además de humorista sos forro”.

La pelea de Dady Brieva y Jey Mammon por los dotes musicales del conductor - Fuente: América TV

En un intento de bajar la contundencia de sus dichos, Brieva insistió: “ ¡No! Perón decía que no había cosa peor que un bruto con inquietudes. Bueno, lo que pasa es que a mí se me da por el charango y también tengo un saxo. Sé tocar, pero no sé tocar bien, al menos no como yo quisiera”.

Cuando todo parecía haberse solucionado, en otro momento de la charla el cómico retomó el tema: “¿A vos te molesta no saber tocar bien el piano?”. Una vez más, el conductor se defendió: “No, porque toco bien”. Disconforme, Dady siguió interrogándolo: “¿Y leés música?”. Con cierta incomodidad, Jey le contestó: “Sí ¿Algo más?”.

“Pero te molestaste”, lo chicaneó el invitado. Sin negar su enojo, el conductor reconoció: “Sí, claro que me molestó. Te lo estoy diciendo. ¡Toco bien el piano y me decís que toco mal!”. El enfrentamiento continuó y Brieva intentó aclarar su opinión: “Lo que pasa es que yo a vos te tengo como a otra cosa. Como un comunicador que dice desde las tripas lo que siente”.

“Con el piano también se pueden decir muchas cosas”, refutó Mammón. Y el exMidachi volvió a contraatacar: “Hasta ahora no te vi”. Los panelistas del piso calmaron las aguas y comentaron al unísono: “¡Te está jodiendo!”, mientras Brieva asentía. “Dale, bolu... Acordate que son ellos los que son se tienen que sorprender, no nosotros (en relación con los espectadores)”.

Filoso e irónico, Jey acotó: “Entonces dejá de sorprenderme”, y más adelante enfatizó: “Dady hoy está más hincha p... que nunca”. Sobre el final pudieron recomponer la situación y cantaron juntos en el piano, aunque tardaron en ponerse de acuerdo para elegir las canciones, y en todo momento quedó en evidencia el clima de tensión.

