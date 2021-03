Gwyneth Paltrow contó cómo el rol de madrastra de los hijos de Brad Falchuk modificó su vida

Gwyneth Paltrow se abrió y contó detalles sobre su vida con Brad Falchuk y su familia ensamblada. La actriz, madre de Apple, de 16 años, y Moses, de 14, -fruto de su relación con Chris Martin-, ahora también es madrastra de Isabella y Brody, hijos del guionista con la productora Suzanne Bukinik. “Aprendí mucho sobre mí misma”, dijo en el podcast The Goop al hablar de su nuevo rol.

“Tengo dos hermosos hijastros, que tienen la misma edad que los míos”, comenzó contando Paltrow. Y agregó: “Es gracioso porque cuando me convertí en madrastra, cuando supe que iba a convertirme en madrastra, pensé: ‘No tengo idea de cómo hacer esto’. No hay nada que leer. ¿Qué debo hacer?¿Dónde intervengo? ¿Dónde no?¿Cómo hago esto?’”. Más allá de aquellas dificultades iniciales, la actriz reveló que “ama” ser madrastra. “Ha sido un desafío realmente interesante para mí y los amo. He aprendido mucho sobre mí a través del proceso”, añadió.

Entre las decisiones que tomaron para que las cosas fluyeran, se encuentra la de haber esperado un año después de casarse para convivir. La idea fue darle tiempo a los hijos de cada uno para adaptarse. “Nos tomó un año dejar que todos [en la familia] lo asimilaran y dejar que el polvo se asentara. Adoro a mi esposo. Es brillante y profundamente amable. Siento que él también es un igual. Y él me empuja de la mejor manera”, contó al respecto a InStyle. Y agregó. “Me gusta mucho estar casada. Es divertido”.

Por otro lado, Paltrow también tiene una excelente relación con Dakota Johnson, novia del cantante de Coldplay; de hecho, una fuente contó a la revista People que Martin y su pareja cenan los domingos con Paltrow y Falchuk.

LA NACION