Evaluna Montaner contó que se peleó físicamente con una de sus cuñadas: ¿todo mal con Stefi Roitman?

escuchar

Desde que conoció el estrellato, Evaluna Montaner es reconocida en el ambiente por su perfil bajo, carácter tranquilo y su pasividad; sin embargo, en su cuenta personal de Instagram sorprendió a sus más de 21 millones de seguidores alrededor del mundo.

La hija de Ricardo Montaner junto al cantante colombiano Camilo tuvo a Índigo y en los últimos años se convirtieron en una de las parejas más seguidas por los usuarios en las redes sociales. Los famosos aprovechan esta vía para compartir mucha parte de su vida personal al mismo tiempo que comparten nueva música o hacen giras de conciertos en distintos países.

Evaluna Montaner contó que se peleó físicamente con su cuñada

No obstante, Evaluna sorprendió en las últimas horas a sus seguidores tras confirmar un desconocido suceso a nivel público. “10 cosas que no saben de mí mientras me maquillo”, introdujo la cantante en el último reel publicado en su Instagram. “He visto a varios compartiendo 10 fun facts de su vida, así que me uno al trend”, señaló.

En el mismo, enumeró una lista de cosas que tienen que ver más con su rutina de todos los días, pero la octava dejó boquiabiertos a todos. “Me peleé una vez físicamente... con mi cuñada”.

Evaluna Montaner y su esposo Camilo Instagram: @evaluna

La publicación, que llegó a más de 120 mil likes, apuntó contra ese comentario y los seguidores hicieron consultas sobre este inusual hecho en la familia Montaner, aunque Evaluna nunca especificó de cuál cuñada de todas las que tuvo, se trataba. ”¿Cuándo pasó esto?”, “Todos queremos saber con qué cuñada fue”, “¿Con cuál de las 4 cuñadas sería?”, “Story time de la pelea”, “¿En serio? ¿Quién ganó la pelea?”, “Vine para saber con qué cuñada te agarraste de las mechas”, fueron algunos de los miles de comentarios.

Otras de las cosas que no se sabe de Evaluna y que ella enumeró en este listado es que tiene un book club con sus amigas, dirige los videos de Camilo, ama los pepinillos y las aceitunas, es muy fan de los Jonas Brothers, ama bañarse largo con agua muy caliente, se tiene que poner crema antes de dormirse, odia dormir con la cama caliente, no deja que nadie la maquille y tiene el sueño de ser wedding planner en algún momento de su vida.

Camilo sinceró los problemas de matrimonio con Evaluna: “Pasamos por momentos complicados”

Así como Evaluna blanqueó una pelea con su cuñada, Camilo también habló de haber pasado por problemas matrimoniales a pesar de que en las redes sociales pareciera tener la familia perfecta.

El artista apareció en una entrevista hablando del tema, y aseguró que sí tuvo episodios como estos: “Por supuesto que en mi relación con Evaluna hemos pasado por momentos muy complicados. Hemos vivido terremotos muy complejos, hemos vivido momentos en los que nos hemos preguntado ‘¿pa’ dónde va esto? ¿qué va a pasar?”, inició en el video que se viralizó en redes sociales.

Camilo habló sobre la relación con Evaluna

De hecho, dijo que “eso no cabe en las fotos ni se comparte nunca”. Sin embargo, tienen muy claro que es cuando más se pone a prueba su vínculo y lo que están dispuestos a hacer para cuidarlo.

“A nosotros no nos describen los momentos que hemos pasado, nos describe lo que hemos decidido hacer por proteger el proyecto de nuestro amor en esos momentos difíciles”, finalizó.

LA NACION