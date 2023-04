Camilo y Evaluna celebraron el primer cumpleaños de Índigo y publicaron imágenes inéditas de su hija

escuchar

Índigo, la hija de Camilo y Evaluna Montaner, cumplió un año este 6 de abril. En su honor, sus padres compartieron un video con imágenes de los tres en sus redes sociales. En él, el cantante leyó una carta con palabras emotivas para la niña, a quién le dedicó una canción antes de nacer que se volvió un éxito.

“Feliz Cumpleaños # 1″, publicaron ambos, donde recibieron múltiples expresiones de cariño de parte de sus seguidores. El video empieza con un rápido montaje de fotos desde que se enteraron del embarazo hasta que nació su hija, en unos pocos segundos. Luego, se los puede ver a Índigo, Camilo y Evaluna en la pileta, disfrutando de un día soleado, además de cómo se prepararon para la fiesta del cumpleaños.

Camilo y Evaluna le dedicaron un tierno video a su hija Índigo en su primer cumpleaños

“Querida Índigo, quiero que sepas que he decidido que no me voy a tomar en serio el hecho de que esquives algunos de mis besos porque probablemente mis bigotes sean demasiado puntiagudos para esa carita nueva que tienes, que no ha conocido puchero de tristeza”, expresó el cantante.

Y continuó: “No te puedo prometer que sea así para siempre porque lo que sí no queremos ser son esos papás que protegen a sus hijos de la tristeza, del miedo, de la rabia. Nosotros queremos que sientas lo que tu tengas ganas de sentir; que la vida te impacte, te despeluque, te siga dando esos correntazos de emoción tan tuyos cuando aprietas tus puñitos y tus dientes, todos juntos, y como queriendo hacernos saber que no querés que los momentos se terminen nunca. Lo que sí te prometemos es que siempre estaremos a tu lado, sintiendo contigo”.

“Ya sé que no vas a recordar nada de esto porque estás tan ocupada exprimiendo, que no te queda tiempo para guardar memorias y poder visitarlas en el futuro. Yo quisiera ir por ahí como tu Índigo, sin pasado y sin noción del futuro. Queremos ser como vos cada día. Feliz cumpleaños Índigo”, termina el video con risas de la bebe de fondo y una imagen de la colorida torta de tres pisos que hubo en la fiesta.

Ambos artistas recibieron mucho amor por parte de sus seguidores y mismo de amigos y familiares. “Feliz cumple Índigo”, escribió en los comentarios Nicki Nicole, mientras que Greeicy señaló: “Qué belleza”. Por su parte, Ricardo Montaner comentó: “Una belleza hijos”, como el abuelo orgulloso que es. A su vez, Carlos Vives los saludó por este hito: “Feliz cumpleaños Indi, los quiero mucho”.

Sin embargo, a muchos usuarios les llamó la atención que Camilo y Evaluna hayan decidido hacer un video donde se puede ver a su hija, aunque de todos modos ocultaron su rostro en todo el video. Esto se debe a que ellos dos hicieron público que no tienen interés de mostrar a la niña en las redes sociales para no exponerla, algo que varios famosos empezaron a implementar en los últimos años. Ante la incertidumbre, los fans siempre están atentos para tratar de conocer a la bebe.

Frente a esta nueva publicación, varios tomaron la oportunidad para criticarlos por ello. “¿No fueron ellos los que hicieron un berrinche los otros días diciendo que los niños no se deben exponer a los medios? ¿Y ahora andan haciendo este tipo de video? Luego no quieren que la gente sea curiosa”, comentó un usuario, un cuestionamiento que hicieron otras personas.

