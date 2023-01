Evaluna Montaner salió al cruce de los rumores de problemas en su matrimonio con Camilo

escuchar

Evaluna Montaner enfrentó una ola de rumores sobre una posible crisis de pareja con Camilo Echeverry y, así, a casi dos años y medio de la boda que los unió, una de las parejas más famosas del mundo de la música latina atraviesa su primer contratiempo mediático.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Evaluna publicó un carrusel de imágenes a modo de celebrar lo que significó un buen 2022. Antes del domingo, la madre de Índigo agradeció a su familia y las experiencias por las que atravesó. En tanto, aprovechó para desmentir los rumores que surgieron en las redes sociales acerca de su crisis matrimonial con Camilo, tras los dichos de una persona cercana a la familia que afirmó que los artistas tuvieron una seguidilla de feroces discusiones.

Evaluna compartió una serie de fotografías junto a Camilo y desmintió cualquier pelea entre ambos (Fuente: Instagram/@evaluna)

“Este año definitivamente será uno que recordaré para siempre. Todo lo que fue no cabe en un solo post”, inició Evaluna su agradecimiento y destacó uno de sus momento más icónicos: “Dios me dio el privilegio de ser la mamá de Índigo. Parí en casa como lo soñé sin anestesia y con Camilo y mi familia respirando y viviendo cada contracción conmigo. Después de parir me enojé con mi cuerpo por verse tan diferente”.

En cuanto a su progreso personal, Evaluna señaló el alcance de su música como solista y la importancia que ganó en la región. “Nos fuimos de gira. Les compartí Refugio que es una canción que amo eternamente. Salió Los Montaner. Me nominaron a los Latin Grammy con el amor de mi vida (Camilo)”. Además, reiteró la creación de la fundación The House of Project para ayudar a niños en situaciones de vulnerabilidad social y económica.

Al finalizar su tierno mensaje, Evaluna apuntó al vínculo que mantiene con Camilo y dejó en claro que ambos se preservan un amor incondicional. “Me volví más y más loca por mi esposo”, sentenció. De igual manera, el cantante colombiano publicó un reel en el que le envió un cariño profundo a sus fans y destacó la presencia de su novia a lo largo del año.

“No sé cuál es la pregunta… pero la respuesta es: Amor. Eso les deseo para este 2023. Que todo les suceda a través del amor”, expresó Camilo en un compilado en el que se puede ver distintos registros de su gira musical y en la que Evaluna lo acompaña. De esta manera, ambos artistas dejaron en claro el afecto que se tienen y resaltaron el rol importante que juega Índigo dentro de la familia.

Evaluna Montaner despejó las dudas sobre una crisis en su matrimonio con Camilo y compartió como recuerdo el momento en el que parió a su hijo Índigo (Fuente: Instagram/@evaluna)

Desde la caja de comentarios de Instagram los fans de la pareja les mostraron su fiel apoyo con palabras de elogio y deseos de buena fortuna para este año 2023: “Ustedes son una familia de puros agradecimientos… ¡Los amoo! Gracias por ser así . ¡Tan sencilla, tan humana, tan pura!”; “Creo que la palabra que más define lo que me haces sentir desde los años que te sigo es: esperanza”; “Os amo”; “Los amo a los 3″ y “¡Evaluna, un ángel en esta tierra! Amo leerte y amo verte feliz”.

