Evangelina Anderson celebró su aniversario con Martín Demichelis con un inesperado desafío

Evangelina Anderson y Martín Demichelis comenzaron su relación de una manera tan insólita que es difícil creer que realmente haya sucedido. Mientras ella trabajaba en Carlos Paz durante la ajetreada temporada de verano, empezaron a intercambiar mensajes. O al menos eso creía él, quien cayó en la trampa de un amigo que se hizo pasar por la modelo para hablar con él a modo de broma. Pero el elaborado chiste terminó en la excusa perfecta para que las celebridades se conocieran en la vida real, siendo ese el inicio de un romance que ya lleva catorce años.

Evangelina Anderson junto a su marido Martín Demichelis y sus tres hijos: Bastián, Lola y Emma (Crédito: Instagram/@EvangelinaAnderson)

Su primer conversación sucedió en el 2007 y, a partir de ese momento, no pudieron separarse. El amor no hizo más que crecer y la llegada de sus dos primeros hijos, Bastián y Lola, solo agrandó la felicidad que sentían estando juntos. En el 2015 decidieron dar el último paso necesario para formalizar por completo su vínculo y caminaron juntos al altar. Ya oficialmente marido y mujer, la familia se agrandó una vez más con el nacimiento de Emma, más conocida como “Abrojito”.

El clan Demichelis Anderson viajó por todo el mundo, vivieron en múltiples ciudades de Europa y estuvieron juntos en las buenas y en las malas. La modelo nunca dejó de celebrar el profundo cariño que se tienen y, para comprobarlo, solo hace falta entrar a sus redes sociales en donde no faltan las hermosas postales que retratan al gran grupo familiar.

Evangelina Anderson le dedicó un dulce posteo a Martín Demichelos en el día de su aniversario instagram

El martes 28 de diciembre, la pareja cumplió su décimo cuarto aniversario y Eva no dejó pasar la ocasión para recordarle a sus miles de seguidores lo enamorados que están. Para eso, compartió un emotivo video que consiste en una recopilación de fotos de los momentos más significativos para ellos. Mientras suena “Tú de que vas” de Franco De Vita, van pasando por la pantalla imágenes ellos besándose en el día de su casamiento, posando durante un viaje a Disney y dándose la mano sentados en las gradas de un estadio de fútbol.

Evangelina Anderson le dedicó un tierno video a Martín Demichelis en su aniversario

“A quien mejor me mira, quien mejor me abraza. Que el amor y el respeto siempre estén presentes y Dios nos siga bendiciendo para el resto de nuestras vidas. Feliz aniversario Demi”, escribió acompañando el clip. La publicación superó rápidamente los 90 mil Me gusta y se llenó de comentarios cargados de buenos deseos.

Además del tierno mensaje, Evangelina fue un paso más y decidió organizar un divertido juego para celebrar junto a sus más de 2 millones de seguidores el emocionante día. En sus historias de Instagram, invitó a todos los usuarios a participar de un desafío para ver cuánto saben sobre ella, su marido y su relación.

Así subió una serie de fotos acompañadas de preguntas que los fans debían contestar intentando atinar a la respuesta correcta. Entre las mismas incluyó cuando se conocieron, cuál es el apodo de él en el ámbito del fútbol, quien dio el primer paso y hasta en dónde nació Emma, la menor de la casa. A modo de cierre a las divertidas encuestas, la modelo subió un collage de tres imágenes de su casamiento.

El divertido juego que organizó Evangelina Anderson por su décimo cuarto aniversario instagram