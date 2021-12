El emotivo reencuentro de los hijos de Evangelina Anderson con sus abuelos en la Argentina: “Años sin verlos”

Las fiestas son un momento de mucha unión y para Evangelina Anderson no es diferente. Aprovechando la época, la modelo armó las valijas y viajó desde Alemania hacia la Argentina junto con sus hijos y su marido para un emotivo reencuentro con su familia. A través de sus redes sociales mostró cómo fue el momento en el que los niños pudieron abrazar a sus abuelos.

Bastián, Lola y Emma, los hijos que Evangelina tiene con Martín Demichelis, abordaron un vuelo directo a la Argentina para encontrarse con la familia de su mamá. No obstante, desde un principio, pasar las fiestas en el país no era seguro. A fines de noviembre, la modelo publicó en sus redes sociales que había nuevas restricciones en Alemania por el Covid- 19 y expresó su gran deseo de que esto no fuera un impedimento para poder viajar.

El padre de Evangelina Anderson los recibió en el aeropuerto (Crédito: Captura de video @evangelinaanderson)

Todo salió muy bien y, una vez que Anderson puso un pie en la Argentina con los chicos, compartió en su cuenta de Instagram un video con parte de los momentos que tuvo con su círculo más intimo. “Ay, me muero. ¡Tres años sin verlos! ¡Qué grandes que están!”, se la escuchó gritar a la mamá de Anderson en la filmación.

El encuentro de Evangelina Anderson y sus hijos con su familia en la Argentina para las fiestas

En el breve clip también se pudo ver a Bastián fundirse en un cariñoso abrazo con su abuelo cuando fue a recibirlos a los cinco en el aeropuerto.

Evangelina Anderson viajó sola en octubre para reencontrarse con sus padres

Hace tres meses, la modelo voló en secreto a la Argentina para sorprender a sus padres. Luego de tres años sin verlos, viajó para celebrar una fecha muy especial: el cumpleaños de su papá.

Evangelina Anderson sorprendió a su papá

En aquel momento, Evangelina esperó a que el hombre volviera de jugar al golf y en cuanto se vieron, ninguno pudo contener la emoción y, en medio de los abrazos no pudieron evitar llorar. “Evi, ¡no lo puedo creer!”, expresó conmovido.

La modelo también sorprendió a su madre y a su hermana Celeste que, al igual que con su padre, durante los últimos años solo se vieron a través de una pantalla.

Evangelina decidió viajar sola a Buenos Aires porque contó que extrañaba mucho a su familia de aquí. En ese momento en Múnich quedó Martín Demichelis, quien se encargó de Bastián, Lola y Emma para darle continuidad a los días de colegio. En su regreso a Alemania, la modelo protagonizó un tierno video donde quedó registrado cómo fue el emotivo reencuentro con sus hijos.