Evangelina Anderson celebró su cumpleaños en Marbella y se robó todas las miradas con su look: “¿Qué más puedo pedir?”

El jueves 23 de julio, Evangelina Anderson cumplió 43 años y los celebró en Marbella, España, junto a sus dos hijas menores, Lola (13) y Emma (9) —fruto de su matrimonio con Martín Demichelis—, sus padres y sus amigas. Fiel a su estilo, compartió las mejores postales del íntimo festejo y se robó todas las miradas con el accesorio que llevó en la cabeza.

Evangelina Anderson celebró su cumpleaños en Marbella (Foto: Instagram @evangelinaanderson)

Tras finalizar sus compromisos laborales en Buenos Aires, Anderson viajó a Marbella, uno de sus destinos favoritos, para pasar unos días de relax y descanso junto a sus hijas. Sus vacaciones coincidieron con su cumpleaños y no dudó en hacer partícipes del día a sus 4,1 millones de seguidores de Instagram. “Mis deseos junto a mi familia… ¿Qué más puedo pedir?”, comentó en un posteo. Sus palabras estuvieron acompañadas por imágenes de su festejo, que tuvo lugar en un lujoso restaurante ubicado junto a la playa.

La modelo le dio la bienvenida a los 43 con sus hijas, sus padres y sus amigas (Foto: Instagram @evangelinaanderson)

Si bien se trató de un almuerzo, como era la homenajeada, decidió llevar un look canchero pero elegante. Lució un corset con encaje en un tono rosa viejo, un pantalón beige, sandalias de taco y una cartera playera. Sumó collares, pulseras, unos anteojos de sol y llevó un abanico para combatir el calor. Pero, sin duda, el accesorio que se robó todas las miradas fue su vincha dorada con forma de corona y la frase “Feliz cumpleaños” rodeada de corazones.

Para su festejo, la cumpleañera se lució con un corset rosa, pantalones beige y una corona dorada (Foto: Instagram @evangelinaanderson)

Pero este no fue el único look con el que la exparticipante de MasterChef Celebrity Argentina (Telefe) dio que hablar en los últimos días. El viernes 10 de julio publicó un video musicalizado con “La isla bonita” que grabó para mostrar su traje de baño de dos piezas color celeste con líneas azules y detalles en dorado. Como de costumbre, los accesorios no faltaron: incluyó un sombrero, lentes de sol negros, pulseras, aros, anillos y un collar.

El look de Evangelina Anderson en Marbella

Anderson hizo una mini sesión de fotos con el mar celeste de fondo desde un restaurante de lujo con salida a la playa al que fueron a almorzar. “Verano, te amo”, comentó, fascinada con la posibilidad de disfrutar de la temporada en Europa.