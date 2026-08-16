Evangelina Anderson compartió una foto suya de pequeña por el Día del Niño y sorprendió a todos con su look retro

Evangelina Anderson se sumó a la celebración por el Día del Niño y subió a las historias de Instagram dos fotos que rememoraron su etapa de niñez. Cada una pertenece a un momento específico, una de cuando era una bebé y una segunda en la que iba camino a la adolescencia, aunque no especificó la edad.

El look de niña de Evangelina Anderson que llamó la atención en las res sociales (Fuente: Instagram/@evangelinaanderson)

Lo que llamó la atención de sus seguidores fue el look retro que llevaba en plena infancia, con una gorra blanca, pelo ondulado de color castaño claro y aros. El contexto de esa imagen revela que fue tomada en verano por la remera manga corta de Anderson y el contexto que la rodea.

Así era Anderson de bebé (Fuente: Instagram/@evangelinaanderson)

Además, sumó una imagen de bebé, en la que se ve con un globo entre manos y un jardinero azul. “Mini Evita”, bautizó la exvedette esa foto y añadió: “Feliz Día del Niño”.

El saludo de Eva Anderson a sus hijos (Fuente: Instagram/@evangelinaanderson)

Más adelante celebró a sus hijos con un recuerdo en el que se puede ver a Bastián, Lola y Emma Demichelis en pleno juego. “Y para ellos, que siempre serán mis bebés”, manifestó.

La descripción que escribió su madre cuando era bebé (Fuente: Instagram/@evangelinaanderson)

A modo de conclusión, en este contexto de celebración, la exvedette fotografió un cuaderno donde puede leerse una descripción que hizo su madre cuando era pequeña. “Mi mamá sobre mí”, adelantó. En el párrafo puede leerse: “¿Cómo era de bebé? Buena, hermosa, especial, cariñosa, risueña. Llama la atención por los ojos azules", escribió.