Evangelina Anderson compartió una foto suya de pequeña por el Día del Niño y sorprendió a todos con su look retro
La modelo y exvedette recordó su niñez con dos postales que marcaron diferentes etapas de su vida, una de bebé y otra en la preadolescencia
- 2 minutos de lectura'
Evangelina Anderson se sumó a la celebración por el Día del Niño y subió a las historias de Instagram dos fotos que rememoraron su etapa de niñez. Cada una pertenece a un momento específico, una de cuando era una bebé y una segunda en la que iba camino a la adolescencia, aunque no especificó la edad.
Lo que llamó la atención de sus seguidores fue el look retro que llevaba en plena infancia, con una gorra blanca, pelo ondulado de color castaño claro y aros. El contexto de esa imagen revela que fue tomada en verano por la remera manga corta de Anderson y el contexto que la rodea.
Además, sumó una imagen de bebé, en la que se ve con un globo entre manos y un jardinero azul. “Mini Evita”, bautizó la exvedette esa foto y añadió: “Feliz Día del Niño”.
Más adelante celebró a sus hijos con un recuerdo en el que se puede ver a Bastián, Lola y Emma Demichelis en pleno juego. “Y para ellos, que siempre serán mis bebés”, manifestó.
A modo de conclusión, en este contexto de celebración, la exvedette fotografió un cuaderno donde puede leerse una descripción que hizo su madre cuando era pequeña. “Mi mamá sobre mí”, adelantó. En el párrafo puede leerse: “¿Cómo era de bebé? Buena, hermosa, especial, cariñosa, risueña. Llama la atención por los ojos azules", escribió.
- 1
- 2
Iñaki Urlezaga: “La vida no me pasó por el costado, me pasó por dentro, y no me pesa el tiempo, no me asusta”
- 3
Fingió un embarazo y robó una bebé: el caso que conmocionó a México en 2009 y que ahora llegó a Netflix
- 4
Responsable: un texto ingenioso sobre el dolor que queda tras la ruptura de una amistad