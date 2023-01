Gran Hermano 2022, en vivo: en medio de cruces y bromas, los participantes esperan conocer a quién salvará Nacho

escuchar

18.35 | El duro comentario de Marcos a Romina

Luego de finalizar el almuerzo, Marcos comenzó a cantar y Romina continuó la letra, situación que molestó a su compañero y la señaló: “Loca”. En ese instante, la exdiputada se le acercó y le dejó en claro: “No te lo voy a permitir”.

17.45 | Thiago hizo llorar a Julieta

La participante se mostró dolida luego de un cruce con Thiago. Al salir al jardín Daniela se acercó y le preguntó por qué lloraba y Julieta contó: “Me pela todo el tiempo. Me pelea, me pelea, me pelea. Me busca… Basta de joderme”.

17.30 | Alfa sorprende a Santiago del Moro en directo

Durante la emisión de El Debate (Telefe), Santiago del Moro invitó a los participantes a reunirse frente al televisor. Pero en ese instante Walter Santiago sorprendió al conductor con una insólita pregunta: “¿Hace tres o cuatro minutos, me nombraste a mí o hablaste de mí?”. Tal fue el asombro del presentador que Alfa explicó: “Es matemático. [Cuando hablan de mí] empiezo a bostezar y llorar y no puedo parar”.

17.00 | A quién salvará Nacho de la placa

Este martes Nacho se consagró como el líder de la semana tras superar la estrategia de destreza mental que Gran Hermano (Telefe) le propuso a los participantes. En tanto, el ex futbolista deberá elegir entre Lucila, Alexis, Ariel y Agustín. Mediante las redes sociales ya se especula que su voto decantará por “La Tora”.

