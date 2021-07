Fabián Doman dejó Intratables y La Red por un puesto en Edenor

El rumor estaba, y nadie lo desmentía, en los pasillos de Fitz Roy 1650, sede central de América TV: “Doman dejan Intratable por un puesto corporativo en Edenor, lo anuncia pronto “, y en la noche del miércoles se oficializo su salida luego de que el Gobierno autorice la venta de Edenor a José Luis Manzano y sus socios, y confirmo que será el director de Relaciones Institucionales de la empresa eléctrica, algo que LA NACION había anunciado en más de una oportunidad.

El periodista se presentó casi sin avisar en el programa que estaba siendo conducido por de Paulo Vilouta y se despidió en vivo junto al panel. La única que faltaba era Débora Plager, que se ausentó por temas de salud, ya que presentaba síntomas de Covid desde la semana pasada. Por su parte, Doman confirmó que ya no volverá a estar al frente del ciclo que lleva nueve años al aire.

“Vuelvo a mi otro amor que es la comunicación corporativa. Empiezo un trabajo que requiere una dedicación full time. Me costó mucho tomar la decisión porque no es que cambio de empresa, cambió de profesión, de vida”, comenzó Doman, ante la mirada de sus compañeros.

“Estoy dejando un hijo. Amo este programa, los quiero a todos. Gracias por cómo me trataron”, agregó. El periodista, que también abandonará este jueves la conducción de #Doman910, magazine informativo que conduce en Radio La Red AM 910 de 15 a 18, continuó: “Este programa tiene la mejor producción que puede tener un programa de televisión”.

Doman comenzó a conducir “Intratables” en mayo del 2019 luego de que Santiago del Moro abandonara la conducción. “Levanten cualquier programa, éste no, porque pocas veces canales de televisión logran crear programas clásicos como Intrusos, como Intratables y programas donde cualquiera viene y debate, un espacio como éste no se puede perder bajo ningún concepto y la ida de Santiago y la mía, demuestra que el programa es más importante que su conductor, como no me imagino a El Trece sin Telenoche”, dijo. Y dijo, ante la posibilidad de un levantamiento: “Este programa sigue, ya tenemos nueve años de vida”.

El conductor, recordó cómo llegó al ciclo hace dos años: “Una tarde me llamó José Nuñez. Yo estaba en El Trece – conducida Nosotros a la mañana, hoy a cargo de El Pollo Álvarez y me preguntó si me podía proponer para conducir Intratables. A los nueve minutos me llamó Liliana Parodi. La única condición que me puso que tenía que ser rápido el sí y el no”. Obviamente, la respuesta fue afirmativa y de esa forma empezó a escribir esta etapa en su vida profesional que hoy llega a su fin.

“Cuando llegué acá, el programa no andaba bien. La primera semana mía no pegamos pie con bola”, dijo entre risas. Daniel Vila parecía que se había arrepentido de la decisión, pero los números repuntaron y a los dos meses le dijo que no se había equivocado. “Después de dos años acá, tuvo la generosidad de convocarme para Edenor y le dije que sí”, relató.

Si bien era sabida esta decisión, teniendo en cuenta que sigue ligado al grupo, hasta el cierre de esta nota, y por el horario del anuncio, nadie supo responder qué pasará con los ciclos que conducía Doman. Por lo pronto, los dichos sobre que Intratables podría pasar a la señal de noticias del grupo como lo es A24 fueron desmentidos a este medio. Seguirá hasta nuevo aviso a cargo del reemplazo natural como fue y es Paulo Vilouta, mientas que en La Red, por ahora seguirá Marcelo Palacios a cargo del programa.

América se rearma

Paralelamente, tras el abrupto final de TV Nostra con Jorge Rial, a fines de mayo, América sigue intentando rearmar su prime time. Por estos días, la idea es continuar con Polémica en el Bar, con Mariano Iúdica, de 19 a 20.30, el late night show de la productora Jotax, con Jey Mammon, Los Mammones (20.30 a 22), Intratables (22 a 23.30) y los Especiales de Intrusos, con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, desde las 23.30.

A la vez se habla de una serie de especiales de humor en Polémica en el Bar (no tan enfocado en la actualidad como la versión de la tarde) y solo con humoristas como Sergio Gonal, Chiqui Abecasis y otros cómicos que saldrán de un casting que ya está en marcha. Mientras se espera que se apruebe el presupuesto por parte del canal de Palermo, avanza el programa de entretenimientos que conducirá Pamela David en las tardes noche, con producción de Kuarzo . Otros cambios llegarían en agosto, con el potencial arribo de Leo Montero con un ciclo diario nocturno. De concretarse estos cambios, algún programa dejará de estar o deberá cambiar de horario.

