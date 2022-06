Fabián Doman estalló contra Gabriel Solano por la quita del 2% de los planes sociales: “No tienen cara”

En medio de la discusión por la noticia de que el Polo Obrero cobra un 2% de los planes sociales a los beneficiarios afiliados a la agrupación para cubrir gastos, el periodista Fabian Doman y el legislador del Frente de Izquierda Gabriel Solano protagonizaron un fuerte cruce en una entrevista. En medio del momento tenso, el conductor del ciclo televisivo decidió cortar el diálogo y darlo por finalizado.

Desde que se conoció la noticia, la polémica no faltó. El PO cobra un 2% de los planes sociales que perciben sus afiliados para cubrir necesidades en comedores y gastos de logística de mercadería, entre otras cuestiones. Ante el escándalo, el referente del espacio Eduardo Belliboni difundió un comunicado en donde aseguró que el aporte es voluntario y que está documentado.

En ese contexto, Solano, que integra el FIT como dirigente del Partido Obrero, habló sobre el hecho. En el comienzo del diálogo con Momento D (Eltrece), el legislador justificó el aporte bajo la argumentación de que la intención es que ese monto “lo pague el Estado”. En esa misma línea, sostuvo que al no tener financiamiento oficial para los comedores de los que el PO se hace cargo, sin el aporte de los beneficiarios de planes sociales sería imposible mantenerlos abiertos.

La discusión entre Fabián Doman y Gabriel Solano

A partir de la explicación del legislador porteño, el debate comenzó a tomar temperatura y tanto el conductor como el resto del panel se mostraron molestos. “Sacándole el 2% al receptor de cada plan social le estás sacando también la comida de la boca. No le podés pedir para financiar eso, el sistema está mal. Es la última persona del mundo que lo tiene que pagar”, argumentó el periodista.

Más allá de alguna aspereza por intervenciones de Cinthia Fernández mientras Solano hablaba, la entrevista se desarrollaba en carriles normales y el enojo de Fabián Doman parecía haber quedado atrás. Sin embargo, todo estalló a partir de un comentario del legislador.

“Ustedes no juzguen las cosas desde un lugar cómodo”, lanzó Solano. El conductor reaccionó al instante: “No me vengas con esa frase porque es maleducada y grosera para nosotros”. “¿Cómo decís que nosotros hablamos desde la comodidad? Si le afanás el 2% a cada persona que tiene un plan social. No tienen cara”, agregó visiblemente enojado.

Lejos de calmarse, la tensión siguió en aumento. Aunque Solano intentó deslizarle algún comentario a su interlocutor, el periodista estaba muy decidido en manifestarse y continuó con la palabra. “A mí se me cae la cara de vergüenza si a una persona que cobra $19.000 le voy a sacar la plata”, exclamó. Por otra parte, acusó al Partido Obrero de exigir a los beneficiarios que asistan a las manifestaciones para entregarles el plan social.

En esa misma línea, afirmó que el legislador es quien habla desde la comodidad y le preguntó a cuánto asciende el sueldo que percibe. “¿Ya hiciste show?”, le respondió Solano ofendido. “El show lo hiciste vos con la frase ridícula y demagógica que dijiste recién. No te acepto esa frase”, retrucó Doman.

Luego, el periodista le exigió un pedido de disculpas para continuar con la charla. El último minuto de la entrevista continuó con el conductor incrédulo de que el aporte de los beneficiarios de planes al PO sea voluntario: “Si no aportan, no les dan el plan y vos lo sabés. Usan a los pobres”.

“¿Me vas a dar clases de pobreza a mí? ¿Quién sos vos para darme clases de pobreza, Gabriel? Me molestó mucho lo que dijiste”, concluyó Doman antes de cortar el diálogo y enviar el ciclo a una pausa.