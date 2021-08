Facundo Conte cortó en seco a Silvina Escudero y generó una situación incómoda al aire

Luego de que el seleccionado de vóley obtuviera la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio, el nombre de Facundo Conte estuvo boca de todos. Invitado este miércoles a Los Mammones (América), “el heredero”, como lo llaman por ser hijo del histórico Hugo Conte, llamó la atención de Silvina Escudero, quien lo piropeó sin tener éxito.

El ida y vuelta picante comenzó cuando el deportista confesó tener un tatuaje en la parte superior del brazo y la bailarina le pidió que se sacara la ropa para poder verlo. Ante el nerviosismo del invitado, Jey Mammon le comentó a su panelista que no era correcto pedir eso. “Si bien ahora lo que se estila es cosificar al hombre, que me parece muy bien, no vamos a hacerlo”, le señaló el conductor con su picardía habitual

Sin dar el brazo a torcer y luego de ver una producción de fotos en la que Conte posó desnudo con una pelota de vóley, Escudero volvió a remarcarle su belleza a lo que el deportista confesó que está de novio. “Estoy muy felizmente en pareja. Hace un año y medio, casi dos. Y ella vive en Brasil. Nos conocimos en la playa, en una fiesta, muy bueno, fue mi instructora de Kitesurf y pegamos una onda muy copada”, reveló.

“Ah, no. Bueno, así no”, lanzó Silvina. “Está contando una buena noticia y se ponen mal por lo que dice”, le reprochó Jey. “No está bueno lo que dice”, se justificó Escudero, celosa. Conte claramente incómodo por los comentarios, volvió a aclarar que está muy feliz con su novia y que gracias a ella “eliminó por completo Tinder”.

LA NACION