Tokio 2020. El abrazo entre Hugo y Facundo Conte: “Mi hijo de chico jugaba con mi medalla de bronce, ahora de grande me voy a poner la suya”

La historia lo recordará a partir de un dato frío que calentó los corazones: la selección argentina de vóleibol le ganó 3-2 a Brasil y se quedó con la medalla de bronce en Tokio 2020. Entre tantas emociones que entregaron los dirigidos por Marcelo Méndez, una de las mayores se vivió minutos después de la victoria: el abrazo de un padre y un hijo. Los protagonistas son Hugo y Facundo Conte. Ni más ni menos. Dos personas que todo lo construyeron a partir del vóleibol. Ellos devolvieron una postal que quedará marcada para siempre en la historia del deporte argentino. Es que Hugo compartió siempre con Facundo el deporte que más ama. Por eso, ver a su hijo alcanzar la medalla de bronce en Tokio 2020 fue verse a sí mismo cuando en Seúl ‘88 también el vóleibol alcanzó la medalla de bronce ante Brasil con papá Conte como protagonista. Hoy, 33 años después, la gesta se vuelve a conseguir.

Grita Facundo Conte, gritan sus compañeros, grita Argentina... Santiago Filipuzzi

“Esto es para siempre y estoy muy contento por haberlo vivido. Saben lo que luchamos por esto. No me voy a sacar la medalla”, decía Facundo, entre lágrimas. Y al ver a su papá, que se acercaba lentamente, reconoció: “Ya rompimos todos los protocolos. Se pudrió todo”. Papá Hugo tiene 58 años y lloraba en plena transmisión de TyC Sports, canal en el que es comentarista. Lentamente se acercó a Facundo y no sabía si darle un abrazo por los estrictos protocolos que hay que cumplir por la pandemia. Nada hizo postergar más ese abrazo.

Después Facundo le mandó un mensaje a su papá ante las cámaras: “Oficialmente se pueden dejar de romper las pelotas con el viejo. Ahora yo le doy consejos a mi padre. Déjense de joder”, dijo con humor. Y sobre el intenso partido vivido, reconoció: “Estoy muy feliz. Jugamos un partidazo. No lo puedo creer. Quiero que me den la medalla ya mismo. Esto nos da una alegría increíble y ojalá en las casas argentinas lo hayan vivido con emoción. No todos saben por lo que pasamos en toda esta preparación. Esto es la gloria. Grabamos nuestros nombres en la piedra”, confesó.

El vóleibol siempre se impuso en la casa de los Conte. Su mamá, Sonia, también fue una gran jugadora. De Entre Ríos llegó para integrarse al plantel de Ferro Carril Oeste. Sus hermanas, Camila y Manuela, también lo practicaron. Después del triunfo ante Brasil, las tres lo sorprendieron en cámara en una videollamada 100% familiar.

La emoción de Facundo en la videollamada familiar

Facundo Conte videollamada con familia

“Me van a hacer llorar. Las quiero mucho. Ustedes saben y el viejo también lo que luchamos por esto. No me la voy a sacar a la medalla. En cuanto nos veamos, me voy a romper un diente durmiendo, porque no me la voy a sacar”. Sus hermanas le respondieron: “No te abrimos la puerta, tenés que venir con la medalla”. Facundo llevó tranquilidad y contestó: “Olvidate. Siempre dije que no entiendo a la gente que se saca la medalla”. Con esas palabras intentó darle una real dimensión al significado de un podio olímpico. “Las quiero mucho. Y basta de hacerme llorar”, dijo para despedirse.

Hace nueve años, antes de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, con Hugo ya retirado del deporte, Facundo hacía mención a las enseñanzas que le dio Hugo, del valor que significaba tenerlo en su casa para preguntar y aprender. En un momento le consultaron qué le gustaría copiar de él. Facundo respondió: “Él ya tiene una medalla olímpica. Espero tenerla yo algún día”.

Hoy, luego de la inolvidable victoria sobre Brasil por 3-2, Facundo ya puede decir que los sueños están para cumplirlos. “Mi hijo de chico jugaba con mi medalla de bronce, ahora de grande yo me voy a poner la suya”, dijo papá Conte. Y por primera vez en la historia argentina, un padre y un hijo tienen una medalla olímpica.

El momento de celebrar, luego de tanto batallar Santiago Filipuzzi - LA NACION

LA NACION