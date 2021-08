En plena polémica por la producción del documental sobre la vida de Ricardo Fort, quien apareció como su primera novia, Violeta Lo Re, rompió el silencio y habló sobre su relación con el chocolatero. A su vez, explicó las razones por las que no aparecerá en la producción.

Este lunes, en diálogo telefónico con Nosotros a la mañana (eltrece), Violeta habló sobre el inicio de Fort como personaje mediático y cómo se dio el vínculo entre ambos. “Yo ya estaba incursionando con Gerardo (Sofovich) y Moria (Casán), estaba en el teatro trabajando muchísimo y me proponen armar un reality con una persona que quería ser famosa y le faltaba la novia”, recordó, dando a entender que ella ya era conocida en el ámbito.

Con Violeta Lo Re compartieron divertidos viajes por el mundo

Luego, añadió: “A partir de ese momento comenzamos una gran amistad. Después, por el reality mismo, nos peleábamos y amigábamos. No había un contrato ni nada, los dos queríamos ser conocidos, eso es verdad. Yo tenía los contactos y él la plata”.

La mujer aclaró que “durante muchos años Ricardo quiso estar en televisión y ser un gran personaje artístico”. “Mucha gente no lo quería en el medio, porque se pensaba que iba a romper con el mercado. Ricardo no tenía una ganancia con esto, él gastaba”, añadió.

Violeta Lo Re habló sobre su relación con Ricardo Fort y reveló cómo era el acuerdo que tenían

A su vez, contó que durante esa época, ella “no estaba rentada”. “Los dos empezamos siendo una pareja mediática, pero no había un contrato, ni él me pagaba ni nada. De hecho, todo salía naturalmente. Fue la primera etapa, todo fluyó naturalmente. Lo único que le dije a Ricardo fue que si quería que eso funcionara, él iba a tener que ser mi pareja acá, afuera y en las cuatro paredes, que no lo quería de la mano con nadie más”.

En ese momento, los panelistas quisieron entender la “necesidad” que tenían de mostrarse como pareja, por lo que Violeta confesó: “Ricardo estaba muy vulnerado en su condición. En ese momento él no quería aparecer como gay, sinceramente”. Luego, reveló que en varias ocasiones el magnate lloraba con ella, que era una “amiga y compañera”.

Ricardo Fort será el centro de una serie documental Archivo

“Es una persona que tuvo un montón de conflictos con su padre. Se tuvo que ir a Miami, porque al padre le daba vergüenza. Se fue a Miami a poder ser libre y, cuando el padre fallece, él volvió al país, pero no se podía mostrar tal cual era, porque él no se sentía seguro”, agregó.

Finalmente, completó: “Él ya había intentado con otras chicas [ser mediático], pero andaba con otros chicos de la mano. Entonces cuando yo le dije: ‘Si querés que esto sea una novela realmente tenemos que ser una pareja’. No se tenía que filtrar otro tipo de información”.

El documental

El proyecto de la docuserie surgió en 2020, cuando Adrián Suar le expresó a la familia de Fort las ganas que tenía de hacer una serie basada en su vida. La filmación de El comandante ya comenzó y se sabe que tendrá 11 capítulos en los que se mostrará con imágenes y testimonios la excéntrica vida del chocolatero desde su nacimiento hasta el final. El proyecto tuvo buena recepción y los familiares del fallecido empresario se involucraron en cada detalle.

Todo listo para la realización de El Comandante, la serie documental sobre Ricardo Fort Prensa 20/20 Films

Por su parte, Violeta adelantó que no participará de la producción e indicó que había sido llamada para dar su testimonio, pero que ella solicitó la retribución monetaria por su aporte. “Les dije que no tenía ningún problema, pero que lo mío pasa por una cuestión económica. Esto es trabajo. Yo pedí un resarcimiento económico para dar mi testimonio e información. Gratis a esta altura, no”, expresó. Luego de que Violeta les planteara su condición, no la volvieron a llamar “nunca más”.

En este sentido, Violeta advirtió: “Prefiero que no me nombren. No voy a permitir bajo ningún punto de vista que hablen mal de mí, porque ahí sí voy a iniciar acciones legales”.

Hace unos días trascendió que Virginia Gallardo, expareja de Fort, tampoco participará de la docuserie. Al respecto, la modelo explicó: “Cuando hablé con el productor, Eddie Fitte, me dijo que es irrelevante que esté, que no cambiaba nada. Y lo mismo dijeron Marta y Felipe (los hijos del empresario)”.

