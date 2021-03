Falleció la locutora y periodista Marilú Conforte

Esta tarde se conoció la noticia de que había fallecido la locutora y periodista Marilú Conforte, mujer de gran trayectoria en los medios. Sus colegas de radio y excompañeros de trabajo lo comunicaron en las redes y lamentaron la noticia.

Según pudo saber LA NACION, si bien tuvo Covid-19, la experiodista histórica de Radio Rivadavia AM 630 no falleció a raíz de eso, sino de una complicación en una cirugía de vesícula.

Conforte contó con una larga trayectoria en ciclos radiales, tanto en estudio como móviles de exteriores (acreditada en Casa de Gobierno). Se recibió de locutora en 1982, habiendo encontrado su vocación cuando acompañó a una amiga a un ciclo de Alejandro Dolina. Con el correr de su carrera, acompañó a grandes de la radio, como por ejemplo Antonio Carrizo, en la vieja Rivadavia.

Ya desde el colegio hacia la locución en actos escolares. Aunque pensó que iba a ser escritora, en su casa no la dejaron estudiar la carrera de Letras. “En los actos del Liceo 4 hacia la locución y un día acompañé a una amiga que cantaba en un programa de televisión de Dolina, me escucharon y me dijeron que tenía que estudiar locución en Cosal. Fui y no paré de trabajar jamás en la vida, desde que me recibí en el 82″, dijo en una entrevista que le dio a La Luciérnaga Curiosa en radio Zonica.com, en julio de 2020.

Mi más sentido pésame a su familia... QEPD "negrita". Gratos recuerdos de años transitados en los pasillos de la vieja Rivadavia.

“Salía de una radio y me metía en otra. Conducía tramos de música en la FM y en AM hacía la locución comercial. Yo empecé con Carrizo, me gané un Martin Fierro como coconductora de Radio Show, los fines de semana”, agregó en aquella charla.

“Siempre he tenido trabajo, me ha conectado con lo mejor y lo peor de la vida, tanto la locución como el periodismo. Hice todo lo que tiene que hacerse en radio y televisión. No soy famosa porque pertenezco a la etapa en donde para nosotros era más importante el producto que uno, yo tengo esa escuela”.

Durante esa entrevista recibió un mensaje de una amiga que le preguntaba quiénes fueron sus maestros de locución: “Los profesores quizás no fueron famosos, eran excelentes. Mis guías fueron Antonio Carrizo, Nora Perle, Graciela Mancuso, Badía”.

Conforte aseguró que el 80% de su carrera es con el periodismo: “Trabajé con todos los de la radio, todos los que ven hoy, trabajé con todos y de todos uno va aprendiendo. Cuando uno es joven y tiene ganas, se transforma en una esponja, absorbe todo y si lo aplica bien, mejor. Uno va a trabajar haciendo lo que le gusta y esa es la felicidad”.

