Tras su separación, vinculan a Adabel Guerrero con un empresario: el descargo de la bailarina

La separación de Adabel Guerrero y Martín Lamela después de casi dos décadas juntos sumó un nuevo capítulo. Tras la confirmación de la ruptura por parte de los protagonistas, se apunta a que la bailarina ya habría vuelto a apostar al amor junto a un empresario del rubro automotor.

La información fue revelada en el programa Puro Show (eltrece) por Pampito Perelló Aciar, quien dio detalles del vínculo que, según explicó, conocía desde hacía varias semanas. Además, aseguró que el nuevo romance ya dejó de ser un secreto dentro del entorno de la artista.

“Ellos ya están mostrándose por todos lados juntos, entonces vamos a contarlo. Lo cierto es que está de novia hace dos meses con una persona que le presentó su compañera de elenco Valeria Archimó, es amigo de su novio”, precisó.

De acuerdo con lo relatado, el hombre en cuestión habría comenzado acercándose a Guerrero a través de sus funciones en Sex, la obra de José María Muscari en la que ella participa. “Él va todas las noches a verla. Cuando lo veían primero pensaban que era un fanático hasta que se enteraron de que estaba saliendo con Adabel”, explicó Pampito.

Quién es el hombre que la conquistó

Finalmente, el periodista dio a conocer la identidad del supuesto nuevo interés amoroso de la artista: “Se llama Rodrigo Alenaz y es el director de una empresa de automotores. Estuvieron juntos en el cartódromo de Buenos Aires hace un tiempo y esto es de hace dos meses. Se están mostrando mucho tiempo juntos”, contó.

Luego de varios días de versiones cruzadas y especulaciones sobre la separación, ayer por la noche Guerrero decidió romper el silencio y compartir su propia versión de los hechos a través de un extenso comunicado publicado en su cuenta de Instagram. Con un mensaje dirigido a los medios y a quienes la siguen, la exvedette explicó cómo atravesó el final de la relación.

“Estuvimos en pareja durante 17 años, construyendo una vida y una familia que siempre va a ser lo más importante para ambos. Nuestra hija es y será siempre nuestra prioridad absoluta”, escribió la artista, dejando en claro que, más allá de la ruptura, el bienestar de Lola continúa siendo el eje central para ambos. Además, apuntó: “Martín me dio lo mejor de sí durante muchos años, y valoro profundamente todo lo que compartimos”. No obstante, explicó que la separación no fue una decisión repentina.

En ese sentido, Guerrero reveló que el proceso estuvo acompañado por terapia y una búsqueda personal. “Separarnos no fue una elección impulsiva, sino el resultado de mucho tiempo de reflexión, dolor y aprendizaje, porque hay una historia valiosa y, sobre todo, una hija que merece crecer con amor, cuidado y adultos responsables”, concluyó.

“Nuestra relación se desgastó"

Días atrás fue el propio Lamela quien decidió romper el silencio y explicar públicamente el final de su historia con Guerrero. A través de un descargo en las redes sociales, también dejó en claro que la separación no fue repentina, sino fruto del desgaste. “No soy una persona de los medios, pero a raíz de la información que circula en la prensa, quería aclarar la situación de mi familia. Con Ada llevamos más de 17 años juntos y por distintos motivos nuestra relación se desgastó”, expresó. Aunque resaltó: “En los últimos meses ella tomó decisiones que no comparto y que rompieron la confianza de nuestra pareja. Por eso hoy decidimos separarnos, pero no vamos a dejar de ser una familia porque ella sigue siendo la mamá de Lola, que es lo único que me importa”.

El empresario también pidió priorizar la intimidad de la familia. “Les pido a todos que por favor respeten nuestra privacidad y eviten amplificar información que solo va a lastimar a mi hija. Muchas gracias”.

El posteo de Instagram con el que Martín Lamela confirmó su separación de Adabel Guerrero

Los rumores de crisis comenzaron semanas atrás, cuando Pepe Ochoa aseguró en LAM (América TV) que habría un supuesto tercero en discordia en la relación. “Me cuentan que Adabel tuvo un traspié con una persona, con un hombre, y a partir de eso Martín se enteró. Él está muy triste. A raíz de esto, crisis y se están separando”, sostuvo el panelista, quien además señaló que la artista estaría buscando un departamento para mudarse.