Todas las fotos del casamiento de Rochi Igarzábal: del reencuentro de los ex Casi Ángeles a un testigo especial
La actriz y cantante celebró su unión con el músico Milton Cámara, a quien conoció en México doce años atrás
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Otras noticias de Rocío Igarzábal
¡Vivan los novios! Así fue el casamiento de Rochi Igarzábal y Milton Cámara: las mejores postales de un día soñado
"¡Tardamos un montón!". Rochi Igarzábal mostró cómo se prepara para casarse después de 12 años de relación y una hija en común
Sin filtro. El tenso momento que vivió Rochi Igarzábal en vivo: “¿Me están cargando?”
Más leídas de Personajes
- 1
Las fotos del casamiento de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari, en un día cargado de emoción
- 2
Zaira Nara y Cande Vetrano disfrutaron del show de Shakira en Río de Janeiro
- 3
Cris Morena: sus inicios, sus obsesiones, y el recuerdo siempre presente de Romina y de su nieta Mila
- 4
Mirtha Legrand retomó sus clásicos té de los domingos: toda la intimidad del encuentro