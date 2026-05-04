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Todas las fotos del casamiento de Rochi Igarzábal: del reencuentro de los ex Casi Ángeles a un testigo especial

La actriz y cantante celebró su unión con el músico Milton Cámara, a quien conoció en México doce años atrás

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Rochi Igarzábal y Milton Cámara celebraron su fiesta de casamiento el sábado
Rochi Igarzábal y Milton Cámara celebraron su fiesta de casamiento el sábado
Para dar el "sí, quiero" junto a Milton Cámara, su pareja desde hace 12 años, Rochi Igarzábal lució un diseño confeccionado en seda off white, con cuello halter volcado, firmado por Angie Biani
Para dar el "sí, quiero" junto a Milton Cámara, su pareja desde hace 12 años, Rochi Igarzábal lució un diseño confeccionado en seda off white, con cuello halter volcado, firmado por Angie Biani
El glam team encargado de preparar a la novia antes de llegar al altar
El glam team encargado de preparar a la novia antes de llegar al altar
Igarzábal y su hija Lupe, de 9 años, compartieron un tierno momento cuando terminaron de lookearse. El vestido de la niña también estuvo a cargo de Angie Biani
Igarzábal y su hija Lupe, de 9 años, compartieron un tierno momento cuando terminaron de lookearse. El vestido de la niña también estuvo a cargo de Angie Biani
La ceremonia se celebró al aire libre y la hija de la pareja fue la encargada de llevar los anillos, tal como le había adelantado la actriz y cantante a LA NACION en enero de este año. "Ella está superemocionada, quiere llevar los anillos y a la vez le da vergüenza", había dicho a este medio
La ceremonia se celebró al aire libre y la hija de la pareja fue la encargada de llevar los anillos, tal como le había adelantado la actriz y cantante a LA NACION en enero de este año. "Ella está superemocionada, quiere llevar los anillos y a la vez le da vergüenza", había dicho a este medio
Madre e hija se fundieron en un cálido abrazo cuando la pequeña se acercó con las alianzas
Madre e hija se fundieron en un cálido abrazo cuando la pequeña se acercó con las alianzasInstagram
Entre lágrimas de emoción, Igarzábal no pudo evitar reírse cuando Milton Cámara leyó los votos matrimoniales. El músico estaba hablando de las distintas cosas que lo enamoran de su pareja: "Sus caminatas en las que abraza árboles y suelta a Chicha -su mascota- para que corretee, la Rochi que cree que se pone hermosa para ir un evento y no se da cuenta que en pijamas ya es una cosa de locos, la Rochi que sufre porque un vecino cortó el tallo principal de una enredadera y la que siempre está lista para insultar a alguien en el tráfico"
Entre lágrimas de emoción, Igarzábal no pudo evitar reírse cuando Milton Cámara leyó los votos matrimoniales. El músico estaba hablando de las distintas cosas que lo enamoran de su pareja: "Sus caminatas en las que abraza árboles y suelta a Chicha -su mascota- para que corretee, la Rochi que cree que se pone hermosa para ir un evento y no se da cuenta que en pijamas ya es una cosa de locos, la Rochi que sufre porque un vecino cortó el tallo principal de una enredadera y la que siempre está lista para insultar a alguien en el tráfico"
La mascota de la familia también tuvo un protagonismo especial en la boda y acompañó a la pareja en el altar
La mascota de la familia también tuvo un protagonismo especial en la boda y acompañó a la pareja en el altar
La boda de Rocío Igarzábal y Milton Cámara
La boda de Rocío Igarzábal y Milton Cámara
Los ex Casi Ángeles, juntos: Emilia Attias, Mery del Cerro, Lali Espósito, Gastón Dalmau y Rochi Igarzábal. "Noche de mucho mucho amor. Se casó mi amiga del alma. Reencuentros, abrazos y risas", expresó Dalmau en su cuenta de Instagram
Los ex Casi Ángeles, juntos: Emilia Attias, Mery del Cerro, Lali Espósito, Gastón Dalmau y Rochi Igarzábal. "Noche de mucho mucho amor. Se casó mi amiga del alma. Reencuentros, abrazos y risas", expresó Dalmau en su cuenta de Instagram
Juntos protagonizaron un divertido momento mientras posaban para las caámaras
Juntos protagonizaron un divertido momento mientras posaban para las caámaras
Agustín "Cachete" Sierra, otro integrante del universo Cris Morena, también fue de la partida
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Junto a Sierra y Dalmau estuvo Victorio D'Alessandro. Los tres integraron el elenco de Casi Ángeles
Junto a Sierra y Dalmau estuvo Victorio D'Alessandro. Los tres integraron el elenco de Casi Ángeles
Mery del Cerro, que se protegió del frío con un tapado animal print, asistió junto a su pareja y padre de sus hijas, el DJ Meme Bouquet
Mery del Cerro, que se protegió del frío con un tapado animal print, asistió junto a su pareja y padre de sus hijas, el DJ Meme Bouquet
La flamante novia, rodeada de sus "amigas del alma"
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Cámara e Igarzábal al momento del vals. Luego de un momento romántico en el que no faltaron los besos, su hija Lupe se sumó para un baile en familia
Cámara e Igarzábal al momento del vals. Luego de un momento romántico en el que no faltaron los besos, su hija Lupe se sumó para un baile en familia
Los recién casados bailan el vals con su hija
Los recién casados bailan el vals con su hija
"No tengo palabras. Solo amor que me rebalsa del corazón. Voy a compartir mucho de esta celebración de mi amor con Mil (sos el amor de mi vida)", expresó la artista en sus redes sociales al compartir algunas imágenes de su casamiento
"No tengo palabras. Solo amor que me rebalsa del corazón. Voy a compartir mucho de esta celebración de mi amor con Mil (sos el amor de mi vida)", expresó la artista en sus redes sociales al compartir algunas imágenes de su casamiento
Lali Espósito junto a Juan Manuel Cativa, el peluquero de los famosos conocido por su estrecho vínculo con la China Suárez
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El show musical de la noche estuvo a cargo de los novios
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"Uno de mis momentos preferidos: cuando mi marido se animó a cantarme un tema”, contó Igarzábal. El músico interpretó "Amor narcótico", de Chichi Peralta y Son Familia
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La novia arrojó el ramo desde el escenario y fue su amiga y testigo de la boda, Clara Leguizamón, quien lo agarró
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La foto final de los invitados, con vinchas y guirnaldas de flores del cotillón, y el beso de los recién casados
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