Todas las fotos del casamiento de Rochi Igarzábal: del reencuentro de los ex Casi Ángeles a un testigo especial

Entre lágrimas de emoción, Igarzábal no pudo evitar reírse cuando Milton Cámara leyó los votos matrimoniales. El músico estaba hablando de las distintas cosas que lo enamoran de su pareja: "Sus caminatas en las que abraza árboles y suelta a Chicha -su mascota- para que corretee, la Rochi que cree que se pone hermosa para ir un evento y no se da cuenta que en pijamas ya es una cosa de locos, la Rochi que sufre porque un vecino cortó el tallo principal de una enredadera y la que siempre está lista para insultar a alguien en el tráfico"