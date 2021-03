Famosos que tuvieron que trabajar juntos después de su ruptura amorosa

Terminar una relación no es cosa sencilla. Mucho menos, si después de una conflictiva ruptura tenés que seguir viendo a tu ex en el trabajo. En Hollywood esto parece ser moneda corriente. Mientras que algunos tienen la suerte de que su amor termine mucho después de que las cámaras se apaguen, otros tienen que seguir compartiendo el set o, por las vueltas del destino, se vuelven a reencontrar en la pantalla o el escenario en algún nuevo proyecto. En esta nota, te mostramos algunas las parejas que coincidieron laboralmente después de su separación.

Cameron Díaz y Justin Timberlake

Cameron Diaz y Justin Timberlake lograron pasar del amor a la amistad sin rencores Archivo

Se conocieron en los Kid’s Choice Awards de 2003 y estuvieron juntos durante cuatro años hasta que, tras varias idas y vueltas, Cameron Díaz y Justin Timberlake pusieron fin a su relación. Si bien los motivos de su separación nunca quedaron del todo claros (las malas lenguas aseguran que hubo terceros en discordia), en un comunicado oficial de 2007 los actores hablaron de una ruptura “amigable” asegurando que “el amor y el respeto del uno hacia el otro continuaban”. Lo cierto es que a lo largo de los años la actriz y el cantante han mantenido una excelente relación y han trabajado en varios proyectos juntos. Primero, fue en la película de animación Shrek 3 en la que ambos pusieron voz a dos de los personajes. Luego llegó el turno de la comedia Malas enseñanzas en 2011. “Justin y yo siempre nos hemos reído juntos, y para hacer una película de risa realmente no había nadie más perfecto para eso (…) Es un cómico con mucho talento, la persona idónea para este papel”, reconoció Díaz cuando le preguntaron sobre cómo era trabajar con su ex.

Jennifer López y Marc Anthony

Jennifer López y Marc Anthony lograron forjar una amistad por sus hijos

Tras siete años de matrimonio y dos hijos en común, Jennifer López y Marc Anthony anunciaron su separación en 2011, aunque su divorcio recién se concretó tres años después. Bajo una ruptura “amigable”, los cantantes son un claro ejemplo de que el amor de pareja se puede transformar en una amistad por el bienestar de sus hijos. Además de ser vistos en eventos escolares y familiares, esta dupla también suele mostrarse junta a nivel profesional: Anthony colaboró en el álbum en español de JLO y hasta compartió escenario en la ceremonia de los Latin Grammy en 2016, donde cantaron la famosa canción Olvídame y pega la vuelta, de Pimpinela. De hecho, sorprendieron con un fogoso beso después de su actuación y hasta ella le entregó el reconocimiento de “personaje del año” a su ex.

“Estamos destinados a estar en la vida del otro en diferentes niveles. El matrimonio fue solo un capítulo de nuestra historia y los niños son otro. Nos tenemos de por vida”, aseguró el artista mientras que Jennifer remarcaba: “Al principio temí que pudiéramos enfrentarnos, pero ha sido asombroso. Creo que incluso ha ayudado a nuestra relación”.

Charlize Theron y Sean Penn

Charlize Theron y Sean Penn, en tiempos en que aún eran pareja Archivo

Charlize Theron y Sean Penn fueron pareja desde fines de 2013 hasta mediados de 2015. Aunque parecían ser inseparables, ambos coincidieron en que la relación entre ellos “no funcionó”. Sin embargo, lo que más llamó la atención es que este affaire haya terminado meses después de que él le pidiera matrimonio a la actriz en un romántico viaje a París. Al poco tiempo de romper, y casi contra todos los pronósticos, el destino los volvió a unir en un set. Penn se convirtió en su director en Diré tu nombre, motivo por el cual volvieron a desfilar juntos por todas las alfombras rojas de los festivales internacionales más importantes.

Amanda Seyfried y Dominic Cooper

Amanda Seyfried y Dominic Cooper fueron pareja y 10 años después, ya separados, se reencontraron en la secuela de Mamma Mía archivo

El amor surgió con música de Abba de fondo. Es que Amanda Seyfried y Dominic Cooper se enamoraron rodando Mamma Mía allá por 2008. Tras estar en pareja durante dos años, cada uno siguió su camino hasta que, en 2018, la secuela de la película volvió a juntarlos en un rodaje. “Sabíamos que íbamos a trabajar juntos en el set y que íbamos a regresar a un lugar el cual nos recordaría a nuestra relación de hace 10 años”, comentó Dominic en una entrevista con Attitude. Y luego del reencuentro, advirtió: “Es una amiga. Siempre va a estar bien. Solo tienes que ser delicado con estas situaciones. Ella está casada y tiene un hermoso bebé. Fue un ambiente agradable. También fue interesante ver lo mucho que nuestras vidas han cambiado en 10 años. Pasó mucho tiempo y también fue agradable estar un rato junto a ella”.

El que no pareció estar muy contento con este reencuentro fue el marido de Amanda, Tom Sadoski. “Creo que es el mismo problema que yo tendría si él pasara un rato con su exnovia”, dijo Seyfried a The Mirror y aclaró que entiende el punto de vista de Tom: “Yo creo que él asume que Dominic estuvo tan enamorado de mí como él lo está. Lo cual no es el caso. Me parece dulce. Prefiero que esté un poco celoso a que esté completamente bien con la situación”, remató desdramatizando la situación.

Naomi Watts y Liev Schreiber

Naomi Watts y Liev Shreiber fueron durante años una de las parejas más sólidas de Hollywood Archivo

“En los últimos meses hemos llegado a la conclusión de que lo mejor para nosotros como familia es separarnos como pareja”, escribieron en un comunicado la actriz australiana Naomi Watts y el actor estadounidense Liev Schreiber allá por 2016. Si bien nunca pasaron por el altar, los once años compartidos y sus dos hijos en común los convirtieron en una de las parejas más sólidas de Hollywood. A pesar de la impensada ruptura, los actores siempre han mantenido una buena relación a tal punto que, tiempo después, no tuvieron impedimentos en interpretar a un matrimonio en la película Chuck; la biopic del boxeador de los pesos pesados Chuck Wepner. “Fue divertido”, dijo Schreiber a la revista People sobre la experiencia de volver a revivir su cotidianidad por un rato.

Gwen Stefani y Tony Kanal

Gwen y su primer gran amor: el bajista Tony Kanal, de quien se separó en 1994 Reuters

Cuando Tony Kanal se unió a la banda No Doubt, el flechazo con Gwen Stefani fue inmediato. Súper enamorados, los músicos tuvieron que mantener su romance con discreción, ya que se había acordado que nadie saldría con la estrella de la agrupación. Sin embargo, tres años más tarde (y antes de convertirse en un grupo musical exitoso) el bajista terminó la relación. Este desencanto amoroso la llevó a la cantante a componer su famoso tema Don’t Speak y, si bien en su momento fue una situación muy difícil de superar, los músicos decidieron dejar los temas del corazón de lado y continuar haciendo música y giras juntos. El post romance ha sido de lo más prolífico, manteniendo en alto a una banda que ha vendido millones de discos a lo largo de 25 años de carrera.

Nina Dobrev e Ian Somerhalder

Nina e Ian, pareja irresistible que traspasó los límites de la ficción

Sin dudas, Nina Dobrev e Ian Somerhalder eran la pareja más hot de The Vampire Diaries y esa química tan real poco tardó en traspasar la pantalla. Sin embargo, luego de tres años de relación, la diferencia de edad y de objetivos en ese momento de sus vidas terminó por separarlos. A pesar de su ruptura, ya había grabaciones agendadas y los protagonistas continuaron trabajando juntos en la exitosa serie juvenil unos años más. “Es bueno que no sea incómodo”, expresó la actriz en su momento. Lo cierto es que las versiones de una mala relación entre ellos nunca opacó la historia de amor en pantalla. Identificados como “Delena” (nombre que recibieron por la unión de sus personajes), esta dupla arrasó en cada nominación a “mejor pareja”, “mejor beso” y “mejor química” a la que se enfrentaron.

Blake Lively y Penn Badgley

Mientras estaban juntos eran la pareja perfecta, pero tuvieron que seguir siéndolo ante cámaras después de separados y ella, ya casada con otro

Blake Lively y Penn Badgley se conocieron en 2007 en la mítica serie Gossip Girl y no fue necesario mucho tiempo para que los sentimientos de ambos comenzaran a mezclarse con los de Serena y Dan. Tanto dentro como fuera de la pantalla, esta dupla se convirtió en la favorita del público juvenil hasta que, tres años después, la relación se derrumbó. Sin embargo, los actores tuvieron que ser muy profesionales ya que quedaban varias temporadas por delante, incluso tuvieron que afrontar un casamiento ficticio sobre el final de la serie. “Fuimos muy profesionales para ser honestos y ambos deberíamos felicitarnos porque esas cosas son muy complicadas y supimos manejarlo”, dijo Badgley tiempo después.

Laura Dern y Kyle MacLachlan

Kyle MacLachlan, Laura Dern y David Lynch en Twin Peaks Netflix

Hay que remontarse a 1985 para dar con el inicio de la relación entre Laura Dern y Kyle MacLachlan. Fue en Terciopelo Azul que se conocieron y enamoraron instantáneamente. ¿Quién les iba a decir que, tres décadas después, volverían a unirse de la mano de David Lynch en Twin Peaks? ¿Lo más curioso? La expareja no sólo se reencontró después de años sino que tuvo que actuar una escena de sexo. “Teníamos esa escena que teníamos que hacer juntos y requería algo de desnudez. Así que Laura y yo nos dijimos algo como: ´está bien, aquí vamos. Bienvenido de nuevo, 25 años después’. Sí, fue extraño, pero nos reímos”, le contó el actor a Ellen DeGeneres en una entrevista.

Kristen Stewart y Robert Pattinson

Kristen Stewart y Robert Pattinson se enamoraron en el set de Crepúsculo Archivo

Kristen Stewart y Robert Pattinson comenzaron a salir durante el rodaje de Crepúsculo y se convirtieron en una de las parejas más populares de Hollywood. Si bien su historia de amor parecía un cuento de hadas como el que Bella Swan y Edward Cullen vivían en pantalla, todo se desmoronó cuando la actriz engañó a su novio con el director de la película Blancanieves y el cazador en 2012. A pesar de que las filmaciones de la saga de vampiros ya habían finalizado, ambos tuvieron que compartir la gira promocional de la nueva entrega, razón por la cual no oficializaron su ruptura hasta mayo de 2013.

Jennifer Aniston y Brad Pitt

Brad Pitt y Jennifer Aniston siempre cerca SAG

El momento que muchos fanáticos anhelaban llegó de la mano de la pandemia del coronavirus. Después de 19 años, Brad Pitt y Jennifer Aniston volvieron a trabajar juntos en un especial que se transmitió en las redes con un fin benéfico: juntar fondos para asistir a enfermos de COVID-19. Los actores leyeron parte del guion de la película Picardías estudiantiles junto a otras figuras y, si bien el reencuentro fue virtual, su ida y vuelta despertó todo tipo de expectativas entre los seguidores. “¡Hola, Aniston!”, dijo él. “¡Hola, Pitt!”, respondió ella. “¿Cómo estás?”, le preguntó el actor. Muy contenta, la protagonista de Friends comentó: “Estoy bien, cielo. ¿Cómo estás vos?”. “Todo bien”, fue el remate de Brad en un intercambio muy relajado.

Y si bien ambos mantienen una relación cordial y suelen cruzarse en las alfombras rojas o entregas de premios (todos recordamos ese encuentro en los SAG Awards a principios de 2020 cuando ambos ganaron por sus diferentes trabajos), este fue el primer reencuentro profesional de los artistas luego de su separación en 2005. La última vez que los vimos juntos fue hace 19 años cuando él participó de un episodio de Friends. Sin embargo, debido a la manera en la que Pitt inició su romance con Angelina Jolie durante el rodaje de Sr. y Sra. Smith, nunca más tuvieron intenciones de volverse a cruzar en un set... Hasta ahora.